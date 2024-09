A Roma, nell’Auditorium Antonianum, Confartigianato propone “Match Point”, evento dedicato alle analisi delle prossime sfide politiche ed economiche per il futuro dell’Italia e dell’Europa, con il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e il presidente del Jacques Delors Institute Enrico Letta.

A Roma, Luiss organizza la cerimonia di “Benvenuto alle Matricole”, in collaborazione con Intesa Sanpaolo attraverso il programma “Look4ward – Build Your Future: i Trend e le Competenze di domani“. L’iniziativa nasce per “dare la possibilità ai giovani di esaminare opportunità e sfide derivanti dai principali trend trasformativi dell’Economia e della Società, acquisendo in tal modo le conoscenze di base necessarie per costruire in modo consapevole il proprio futuro”.

A Roma, nella sede della Rai, sala Sergio Zavoli, presentazione della nuova edizione di “Porta a porta” e “Cinque Minuti”, con Bruno Vespa.

A Torino festa della Fiom Cgil: la segretaria del Pd Elly Schlein parteciperà al dibattito intitolato “È l’ora della dignità! Uniti per il lavoro, il contratto e i referendum”. Domani, “lectio magistralis” dell’arcivescovo Roberto Repole.

Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, riceverà oggi il premio di “Alfiere del Made in Italy” nella cerimonia ideata e organizzata dal Forum Italiano dell’Export-Ief a Napoli a bordo della nave Msc “World Europa”.

Stasera a Roma, all’Istituto Svizzero, presente Vera Gemma, sarà proiettato “Vera”, film di Tizza Covi & Rainer Frimmel. I registi hanno realizzato una pellicola eccentrica e profonda, con Vera che affronta direttamente i temi “del privilegio, della società dello spettacolo, della natura transazionale delle nostre relazioni e di come le nostre identità si costruiscono”.

Domani a Roma, al binario 1 della stazione Tiburtina, presentazione del nuovo treno “Nightjet” che collegherà Roma con Vienna. Parteciperanno, tra gli altri, Matteo Salvini vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roberto Gualtieri sindaco di Roma, Stefano Donnarumma a.d. e d.g. Gruppo Fs, Luigi Corradi a.d. e d.g. Trenitalia.

A Roma, all’interno della manifestazione “Notti di cinema a piazza Vittorio”, è in corso l’ultima settimana di programmazione: nella serata di giovedì 12 verrà proiettato il documentario “Roma santa e dannata” di Roberto D’Agostino, Marco Giusti e Daniele Ciprì.

Hai bevuto del vino? Allora puoi entrare, con lo sconto, nel museo. A Perugia la Galleria Nazionale dell’Umbria guidata da Costantino D’Orazio proporrà un biglietto di ingresso a prezzo ridotto a tutti coloro che, muniti di attestato di partecipazione, tra una degustazione e l’altra, tra il 13 e il 15 settembre, in occasione di “UmbriaWine”, vorranno entrare nell’istituzione museale ad ammirare le sue collezioni. Lasciando il bicchiere fuori dal portone.

Nell’ottavo centenario della composizione del Cantico delle Creature di san Francesco di Assisi, che si celebrerà nel 2025, il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita dal prossimo 2 ottobre e fino al 6 gennaio del prossimo anno la mostra “Laudato Sie: Natura e Scienza. L’eredità culturale di frate Francesco”, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata dalla St. Francis Day Foudation con il Sacro Convento di Assisi, l’Italian Academy Foundation e l’Associazione Antiqua e con il patrocinio del Comune di Assisi. Servizi museali Zetema Progetto Cultura. Prendendo le mosse dal più antico manoscritto del Cantico di frate Sole o Cantico delle creature, tra i primi testi poetici in volgare italiano giunti a noi, si propone un itinerario, costantemente accompagnato da una narrazione multimediale, attraverso 93 opere rare del Fondo antico della Biblioteca comunale di Assisi conservate presso il Sacro Convento. La mostra lungo il suo percorso racconta la profonda dimensione filosofica e spirituale che da sempre guida l’Ordine francescano e, allo stesso tempo, ne illustra l’impegno intellettuale espressosi nell’ambito della riflessione scientifica. L’esposizione si chiude con una sezione riassuntiva, che ricollega lo sguardo olistico e celebrativo della ricchezza del mondo proprio del Cantico declinato secondo l’ottica propria delle scienze della vita, “Cum tucte le tue creature: piante, animali e uomini”.