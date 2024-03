A Bruxelles presentazione del rapporto annuale 2023 della Nato, con il segretario generale Jens Stoltenberg.

A Roma, nel ministero della Cultura, proclamazione della città vincitrice “Capitale della Cultura 2026”, con l’annuncio da parte del ministro Gennaro Sangiuliano.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia di scoprimento della targa toponomastica “Giardino Marco Trani – Disc Jockey”, un omaggio a un autentico protagonista della scena musicale romana degli anni Settanta e Ottanta, nell’area verde in via Arturo Viligiardi, zona Acilia Sud.

Modena si dota del “Piano Città degli immobili pubblici”, strategia basata su un nuovo modello di valorizzazione del patrimonio immobiliare proposto dall’Agenzia del Demanio, in linea con il piano di sviluppo comunale, con i fabbisogni dei cittadini e con le esigenze logistiche delle Istituzioni. Il Piano Città, d’intesa tra il Comune di Modena, il Ministero della Cultura e l’Agenzia del Demanio, promuove la crescita economica, sociale e culturale del territorio attraverso il riuso e la rifunzionalizzazione di immobili attualmente poco o male utilizzati. L’Accordo Quadro sul Piano Città è stato firmato dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, dal direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme e dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli.

Il regista tedesco Volker Schlöndorff, che ha vinto la Palma d’Oro a Cannes e un Oscar per il suo film drammatico del 1979 “Il tamburo di latta”, dirigerà un film su come Antonio Vivaldi, il compositore italiano del XVIII secolo de “Le Quattro Stagioni”, formò quella che è nota per essere la prima orchestra tutta femminile al mondo. Tutto è basato da un libro dello scrittore tedesco Peter Schneider, che è stato adattato per il grande schermo dallo sceneggiatore italiano Francesco Piccolo (“L’amica geniale”) insieme al regista. Il piano prevede l’inizio delle riprese entro la fine dell’anno; il film segnerà la prima incursione nel cinema in lingua italiana di Schlöndorff. Sarà girato interamente in Italia. Il casting è ancora in fase di definizione e le vendite dovrebbero iniziare al mercato di Cannes a maggio. Il film di Schlöndorff esplorerà il rapporto conflittuale di Vivaldi con il clero, l’arte e l’erotismo. Il regista sottolinea che il suo non sarà un film biografico ambientato sullo sfondo di “una Venezia piena di carnevali, feste barocche e gondole”, racconterà invece gli anni dedicati all’insegnamento della musica alle ragazze orfane: “Con loro Vivaldi forma la prima orchestra femminile al mondo, e nel film saranno tutte vere musiciste e cantanti”.

Intesa Sanpaolo apre al pubblico oggi, e fino al 1° settembre. nel suo museo delle Gallerie d’Italia – Torino la mostra “Cristina Mittermeier. La grande saggezza” a cura di Lauren Johnston in collaborazione con National Geographic. Prima retrospettiva in Europa dedicata alla fotografa, espone una novantina di immagini offrendo una panoramica sull’importante lavoro di ricerca di Mittermeier, fotografa, biologa marina e attivista che, nel corso degli anni, ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione, alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo, organizzato attorno ai tre grandi temi del mondo sottomarino, del mondo terrestre e dei popoli tribali, sviluppa l’idea dell’artista di “enoughness” come via per comprendere quale sia il nostro posto all’interno dell’ecosistema globale, invitandoci a prendere in considerazione un’esistenza più sostenibile e consapevole. Mittermeier collabora con comunità di tutto il mondo per raccontare il solido legame che ancora le unisce alla natura e la loro profonda comprensione del delicato equilibrio che sostiene l’ecosistema dell’intero pianeta. Attraverso le sue fotografie testimonia tradizioni, rituali e conoscenze tramandate di generazione in generazione e ci invita a riflettere sulla “grande saggezza” alla base del mondo. Nel pomeriggio di oggi è in programma un incontro della fotografa con il pubblico.