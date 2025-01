Al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra le nazionali italiane di tennis femminile e maschile vincitrici del Bjk Cup e della Coppa Davis. Jannik Sinner non sarà presente, e ha già annunciato di rinunciare anche all’Atp 500 di Rotterdam. Nel pomeriggio, il capo dello Stato incontra il segretario generale della Lega Musulmana Mondiale, Shaykh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa.

A Montecitorio, nella sala della Lupa, indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana in occasione della presentazione della relazione annuale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

A Palazzo San Macuto, incontro su “Le sfide dell’I.A. – La protezione dei dati nell’era del cambiamento”, in occasione della “Giornata europea per la protezione dei dati personali”, con il presidente del Garante della Privacy Pasquale Stanzione, il d.g. dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Bruno Frattasi, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone e il ministro della Salute Orazio Schillaci.

Nella Capitale, nel Palazzo dei Congressi, “Albergatore Day” organizzata da Federalberghi Roma – Associazione Provinciale Romana Albergatori, con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e, in videoconferenza, tavola rotonda con il ministra del Turismo Daniela Santanchè.

A Roma, oggi e domani, nel Centro Congressi di Ateneo, convegno intitolato “Roma capitale della Repubblica. Le istituzioni, i luoghi di memoria, i simboli, le rappresentazioni”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza e il Dipartimento di Economia, ingegneria, società e impresa dell’Università degli Studi della Tuscia, con la collaborazione del Centro studi europei e internazionali (Csei) e il patrocinio della Struttura di missione anniversari nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Società italiana per lo studio della storia contemporanea (Sissco).

A Bologna, nella sede di PwC Italia ex Banco di Napoli, dal 9 febbraio all’8 marzo la mostra “Oscar Piattella. I segni del cosmo” si concentrerà sull’ultima produzione dell’artista, tra il 2015 e il 2020, ispirata al tema del cosmo e dei suoi elementi. Nelle tre vetrine di PwC saranno esposte tre tele dei muri del 1958-60 (elemento unificatore delle tre sedi espositive) e un monitor mostrerà le otto opere del ciclo “Segni del cosmo” (2015-2020) esposte nell’antica sala interna a doppia altezza già Banco di Napoli.

A Roma, nel Palazzo Bonaparte, dall’11 febbraio al 2 giugno sarà visibile la mostra “Munch. Il grido interiore”, con cento opere provenienti dal Munch Museum di Oslo. L’esposizione, patrocinata dalla Reale Ambasciata di Norvegia, offrirà uno sguardo approfondito sulla vita e sull’arte di Edvard Munch, noto per essere l’autore de “L’Urlo”, esplorando le emozioni umane più profonde come tristezza, solitudine, morte e amore. Il percorso artistico dell’autore, caratterizzato da un uso innovativo del colore, si prospetta un viaggio introspettivo tra le emozioni dell’animo umano. Curata da Patricia G. Berman, una delle più note studiose di Munch, racconterà l’artista, il suo percorso umano e la sua produzione, anche grazie alle versioni litografiche custodite a Oslo del celebre “L’Urlo” (1895). Tra i dipinti più famosi non mancheranno anche “La morte di Marat” (1907), “Notte stellata” (1922–1924), “Le ragazze sul ponte” (1927), “Malinconia” (1900–1901) e “Danza sulla spiaggia” (1904).

A Roma, a Villa Madama, sono state inaugurate le “Giornate della moda italiana nel mondo”, innovativo formato di promozione integrata tra pubblico e privato, tra istituzione e “Made in Italy”. L’Italia è il principale produttore mondiale di moda e il comparto è al secondo posto per produttività, esportazione e giro di affari con circa 600mila addetti per 60mila aziende di tutte le dimensioni. “L’impulso che ha voluto dare il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, attraverso il protocollo che la Camera Nazionale della Moda Italiana ha firmato a Roma con undici associazioni di categoria, intende generare un network virtuoso internazionale grazie alla rete diplomatica italiana”, ha detto per l’occasione il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, “e gli eventi che verranno realizzati in collaborazione con l’organizzazione mondiale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, andranno a beneficio dell’intero comparto, non ultima la lotta alla contraffazione internazionale, coadiuvati anche dalla Guardia di Finanza, corpo da sempre impegnato nella tutela del “Made in Italy”. Il protocollo prevede un sostegno costante del Maeci attraverso la mobilitazione di ambasciate, rappresentanze permanenti, consolati ed istituti italiani di cultura. Per questa ragione ecco, nell’ambito delle “Giornate della moda italiana nel mondo”, il primo “Tavolo Moda per l’internazionalizzazione”, per avviare uno stretto coordinamento tecnico in un’ottica di “Sistema Paese”.

Partirà il primo febbraio la campagna di informazione “Insieme contro il cyberbullismo”, promossa dalla Polizia di Stato, Geronimo Stilton e Fattoria Latte Sano, azienda leader nella produzione di latte fresco nel Lazio e terza in Italia, considerando la sua presenza nella grande distribuzione organizzata e nel canale normal trade. Strumento della nuova campagna: un cartone di Fattoria Latte Sano ideato ad hoc, con tre consigli su come combattere il bullismo virtuale suggeriti da Geronimo Stilton, popolare personaggio dei fumetti amato dai ragazzi di tutto il mondo, qui in veste di divulgatore speciale. E l’invito a visitare il sito della Polizia di Stato in caso di necessità. E il latte diventa un veicolo ideale per trasmettere informazioni in pillole a genitori e figli, specie durante la colazione, primo momento conviviale della giornata. “L’obiettivo che abbiamo è quello di arrivare, attraverso un alimento di uso quotidiano, alle famiglie e in particolare ai bambini, anche i più piccoli, con brevi messaggi di sicurezza in rete che possano essere utili nella vita di tutti i giorni. L’iniziativa vuole stimolare la loro naturale curiosità, per far sì che possano gradualmente comprendere l’importanza di mantenere sempre alto il livello di attenzione quando navigano online, per riconoscere e evitare di cadere nei rischi della rete”, sottolinea Luigi Rinella, direttore centrale per la Polizia Scientifica e la sicurezza cibernetica. E il vice direttore generale dell’azienda Simone Aiuti rileva che “al centro di ogni iniziativa promossa da Fattoria Latte Sano c’è da sempre una politica fondata su due pilastri: la promozione dell’efficacia di uno stile di vita sano e il sostegno dell’azienda alle nuove generazioni e, più in generale, alle famiglie. Per questo abbiamo accettato con piacere di fornire il nostro contributo per la realizzazione di questa campagna”.

La programmazione della Fondazione Teatro di Roma vede al Teatro Argentina il 4 febbraio il debutto di “Guerra e pace”, adattamento teatrale dal romanzo monumentale di Lev Tolstoj, nella visione registica del direttore artistico del Teatro di Roma, Luca De Fusco. Sullo sfondo delle guerre napoleoniche, l’epopea di due famiglie aristocratiche russe, i Rostov e i Bolkonskij, depositari dei valori autentici, e le vicende dei corrotti e dissoluti Kuragin. In scena, a dare corpo ai personaggi, tra i quali la giovane Nataša, il principe Andrei e l’enigmatico Pierre Bezuchov, ci saranno Pamela Villoresi, Federico Vanni, Paolo Serra, Giacinto Palmarini, Alessandra Pacifico Griffini, Raffaele Esposito, Francesco Biscione, Eleonora De Luca, Mersila Sokoli e Lucia Cammalleri.