In Vaticano parte la Seconda Assemblea sinodale, da oggi al 3 aprile. Oltre mille i partecipanti, tra vescovi, delegati delle diocesi e invitati. Al centro dei lavori le Proposizioni, frutto del discernimento ecclesiale nel cammino comune di questi anni, che esplicitano le tre dimensioni della conversione pastorale secondo la struttura indicata dai Lineamenti e dallo Strumento di Lavoro: il rinnovamento missionario della mentalità ecclesiale e delle prassi pastorali; la formazione missionaria dei battezzati alla fede e alla vita; la corresponsabilità nella missione e nella guida della comunità. L’assemblea si apre nell’aula Paolo VI, con la preghiera presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, e con gli interventi di Lucia Capuzzi e di monsignor Erio Castellucci, rispettivamente componente e presidente del Comitato Nazionale del Cammino sinodale. Dopo la presentazione delle modalità di lavoro, la sessione si conclude con la celebrazione del Vespro. La giornata di martedì primo aprile, dopo la messa celebrata nella Basilica di San Pietro, sarà dedicata alla discussione in assemblea e, nel pomeriggio al confronto sul testo nei gruppi di lavoro che proseguiranno anche nella mattinata di mercoledì. Giovedì, sarà presentato, votato e consegnato ai vescovi il testo delle Proposizioni. La celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro concluderà la Seconda Assemblea sinodale.

A Roma, a Palazzo Borromeo, l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede organizza l’evento “Un abito bianco tra svolte epocali”, in occasione del XX anniversario della scomparsa di Papa Giovanni Paolo II. A dialogare con Jas Gawronski, autore del libro “Da Giovanni Paolo II a Giovanni Agnelli”, il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi, Pier Ferdinando Casini, presidente del Gruppo italiano dell’Unione Interparlamentare, Antonio Di Bella, già direttore del Tg3.

A Roma, nel Palazzo delle Esposizioni, il sindaco Roberto Gualtieri interviene alla conferenza internazionale sulla casa “All we need is Home”. Con Irene Tinagli, presidente Commissione speciale del Parlamento europeo sulla crisi abitativa; Matthew Baldwin, direttore Task Force Casa alla Commissione Europea; André Sobczak, segretario generale Eurocities; Laia Bonet, vicesindaco di Barcellona in rappresentanza dell’Alleanza Mayors for Housing. Durante i lavori di sarà eccezionalmente aperta per i partecipanti la mostra “Anima nomade” di Francesco Clemente. In serata, al Porto Fluviale, visita guidata nella ex caserma dismessa, occupata da 52 famiglie, interessata da un progetto di rigenerazione urbana destinato a Edilizia Residenziale Pubblica.

Dopo il successo della prima edizione, torna il premio giornalistico intitolato ad Almerigo Grilz, il primo reporter di guerra italiano caduto su un campo di battaglia dalla fine della seconda guerra mondiale. A Milano, nel Palazzo Lombardia, nella Biblioteca Marzio Tremaglia oggi viene presentato il premio, con il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

A Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, viene inaugurata la prima scuola in Italia dedicata a Sammy Basso, che ha impegnato la sua vita alla ricerca scientifica e alla sensibilizzazione sulla progeria e sull’inclusione. L’evento si svolge presso l’Istituto Omnicomprensivo, con il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

A Roma, nel salone dei Piceni della Chiesa Giubilare di San Salvatore in Lauro, il 2 aprile si svolgerà il convegno “La vocazione dell’imprenditore”, organizzato da Istituto Acton e Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – Giovani Nazionale. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione. La giornata si aprirà con la Santa Messa celebrata dal cardinale Dominique Mamberti. A seguire gli interventi di monsignor Renato Tarantelli, vescovo ausiliare e vicegerente della diocesi di Roma; Umberto Vattani, già segretario generale del Ministero degli Affari Esteri; Benedetto delle Site, presidente Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – Giovani Nazionale; Eugenio Miccone, presidente Gruppo Giovani Confcommercio Roma; Riccardo Pozzi, capo relazioni internazionali Enel.

A Roma, Casa Monti in via Panisperna presenta, con EDDart Rome, dal 3 aprile al 29 maggio, la mostra “Mario Schifano. Paesaggi Tv”. L’hotel, inaugurato nel giugno dello scorso anno dal gruppo francese Leitmotiv, rappresenta un nuovo concetto di ospitalità nel cuore del rione Monti a Roma. Progettato dall’interior designer Laura Gonzalez, questa dimora settecentesca è stata trasformata in un hotel di lusso che celebra l’incontro tra design ricercato e arte. L’iniziativa della mostra dedicata a Schifano si inserisce nel concept di Casa Monti: offrire agli ospiti la possibilità di immergersi nell’arte contemporanea mentre assaporano l’eccellenza della cucina italiana. Ogni angolo del ristorante e degli spazi comuni è infatti pensato per creare un dialogo tra arte, design e convivialità.

Maurizio Battista, dopo aver portato a teatro oltre centomila spettatori con i suoi show, sarà protagonista al cinema da domani 3 aprile con il film “Tu Quoque”, prodotto da Ballandi Srl in collaborazione con Lml Group Srls e Alma Srl, diretto da Gianni Quinto, che firma soggetto e sceneggiatura assieme allo stesso Battista. Per festeggiare l’uscita nelle sale Battista incontrerà il pubblico in occasione di un’anteprima speciale stasera, lunedì, a Roma, nel The Space Moderno. Nel film interpreta Massimo Quinto, un uomo di mezz’età pieno di debiti, con un matrimonio fallito e un pessimo rapporto con suo figlio, che scopre di avere pochi mesi di vita. Dopo un incidente, come per incanto, si risveglia nel 44 a.C. e salva la vita a Giulio Cesare, diventandone il più fedele amico. I due, nonostante i millenni che li separano, scoprono di essere più simili di quanto possano immaginare. Durante la sua permanenza nella Roma antica, Massimo apporta grandi novità nella vita dei cittadini e salva il matrimonio tra Cesare e Calpurnia. Ma qualcosa cambierà anche nella sua vita. Accanto a Battista, nel cast troviamo Paolo Triestino, Francesca Antonelli, Giorgio Caputo, Marco Conidi, Milena Miconi, Guglielmo Poggi, Jane Alexander, Lucianna De Falco, Benedetta Mazza, Stefano Antonucci, Giancarlo Ratti, Diego Verdegiglio, Salvatore Papaleo, Antonio Fiorillo, Gianfranco Phino, Osvaldo Fresia e Fabrizio Gaetani.