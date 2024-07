A Palazzo Giustiniani, nella sala Zuccari, “La nuova sanità territoriale, le emergenze e le aree interne”, presentazione dell’intergruppo parlamentare sulla prevenzione e le emergenze sanitarie nelle aree interne, con i ministri Orazio Schillaci, Raffaele Fitto e Nello Musumeci. Moderatore Federico Serra, capo segreteria tecnica dell’Intergruppo parlamentare sulla prevenzione e le emergenze sanitarie nelle aree interne.

A Roma, nella sede dell’Associazione Civita, presentazione del “Rapporto Siae 2023″, con il presidente della Siae Salvo Nastasi.

Il giorno dopo l’inchiesta giudiziaria che ha interessato il Comune di Venezia, a Roma la commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l’audizione di Bruno Cherchi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

A Montecitorio, nella sala della Regina, presentazione del libro “Paolo Uggè: l’uomo con la valigia – 50 anni di storia dell’autotrasporto raccontati da un protagonista”, con Paolo Barelli presidente del Gruppo Forza Italia, Alessandro Cattaneo capo Dipartimenti Forza Italia, Gianni Letta già sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pietro Lunardi già ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e lo stesso Uggè presidente Fai-Conftrasporto.

Nelle sale del terzo piano del Museo di Roma, a Palazzo Braschi, è possibile ammirare due dipinti del grande pittore veneto Sebastiano Ricci, appartenenti alle collezioni d’arte di Enel e per la prima volta esposti al pubblico. Le due tele, raffiguranti Il trionfo di Venere e Bacco e Arianna, furono probabilmente eseguite dal Ricci nei primi anni del Settecento, durante il suo soggiorno fiorentino. Da poco riscoperti, i due dipinti sono stati sottoposti a un restauro che ha evidenziato le straordinarie doti di colorista del pittore veneto, il cui stile, ispirato a Paolo Veronese ma attento anche ai maestri del Barocco, come Luca Giordano, ha anticipato quello dei maggiori pittori veneziani del Settecento, primo tra tutti Giovanni Battista Tiepolo. L’esposizione “L’incanto della bellezza. Dipinti ritrovati di Sebastiano Ricci dalla Collezione Enel”, a cura di Roberta Porfiri, è organizzata da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali e da Enel che si è avvalsa per il restauro della collaborazione della Soprintendenza Speciale di Roma – Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

Accademia Carrara e Sacbo presentano un nuovo progetto negli spazi HelloSky Lounge dell’Aeroporto di Milano Bergamo, grazie al prestito di undici opere grafiche di Giovanni Fattori (Livorno 1825 – Firenze 1908). Lo scalo si conferma così anche un luogo d’arte, attraverso la presenza dello straordinario patrimonio di Accademia Carrara, trasformando la sala Lounge in uno spazio di bellezza, oltre che di relax, e invitando a proseguire il viaggio anche direttamente nelle sale del museo. Le undici incisioni, tra ritratti e scene di genere, accompagnano i viaggiatori alla scoperta di storie, persone, luoghi, esperienze dell’antica vita agreste e militare. Discostandosi dalle rigide forme accademiche, Fattori ricerca negli umili aspetti del quotidiano una più genuina fonte d’ispirazione. Anche il mezzo tecnico dell’incisione, nella sua capacità di offrire iconografie essenziali e asciutte e in assenza di colore, contribuisce a restituire immagini poetiche che suggeriscono il richiamo alla vita nei campi, un ritorno alla natura e a quel sentimento, quasi religioso, che sa infondere. La mostra è visibile fino al 18 novembre, dalle 5 del mattino alle 23.