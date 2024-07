Alla Camera dei Deputati, la commissione Affari esteri ha in programma le audizioni, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto del presidente del Consiglio di adozione del Piano strategico Italia-Africa – Piano Mattei, di Marco Riccardo Rusconi direttore dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, e di Dario Scannapieco amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti.

Alla Camera dei Deputati, le commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue di Senato e Camera svolgono l’audizione del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, in merito alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), riferita al primo semestre 2024.

Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani visita la casa di reclusione di Paliano. In serata sarà a Campiglia Marittima, a Villa Mussio, dove verrà intervistato da Stefano Zurlo e Cristiano Marcacci.

Anche quest’anno a Roma il Maxxi non va in vacanza e resta aperto per tutto il mese di agosto con le grandi mostre di arte, architettura e fotografia. Il campus estivo riprende a settembre per due settimane, da lunedì 2 a venerdì 13. La piazza Alighiero Boetti e gli spazi del museo si animano con un denso programma di attività per bambini dai 5 agli 11 anni: mini-concorsi di design, brevi corsi di musica e fumetto, visite-esplorazione alle mostre in corso, giochi, laboratori, proiezioni video e letture animate per avvicinare i più piccoli al design, all’arte e all’architettura contemporanee.

È stato stipulato a Roma, al ministero della Cultura, l’atto con cui il produttore cinematografico e televisivo Pietro Valsecchi ha donato allo Stato l’appartamento in via Giovanni Tagliere a Roma, dove, tra il 1951 e il 1954, Pier Paolo Pasolini visse insieme alla madre, negli anni in cui insegnava in una scuola privata a Ciampino e dove iniziò a scrivere il suo primo romanzo “Ragazzi di vita”. C’erano il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, il direttore generale Musei Massimo Osanna, il capo di gabinetto Francesco Gilioli, Pietro Valsecchi e il notaio Vittorio Occorsio. Che è il nipote, omonimo, del magistrato ucciso dal terrorismo di destra, ed è figlio del giornalista Eugenio.

Rossella Macchia è il nuovo presidente del Consorzio di Tutela Vini Roma Doc. Succede a Tullio Galassini, alla guida del Consorzio sin dalla sua costituzione. Il cambio di testimone è stato ufficializzato dal consiglio di amministrazione consortile che ha disegnato la nuova compagine alla guida del Consorzio che comprende oltre 60 cantine e che è ormai da tempo simbolo del rapporto millenario tra il vino e la Capitale. Sono stati inoltre eletti vicepresidenti, Gabriele Gaffino di Cantina Gaffino e Damiano Federici di Vinicola Federici. Nel consiglio, Adelaide Cosmi di Casa Divina Provvidenza, Sara Costantini di Borgo del Cedro, Paolo Iacoangeli di Tenuta Iacoangeli, Andrea Cortina di Vini Andreassi, Lorenzo Costantini di Villa Simone e Felice Mergè di Femar Vini.