A Cervia festa della Lega di Salvini in Emilia-Romagna, con il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati Riccardo Molinari e il parlamentare di Italia Viva Luigi Marattin. Domani sarà la volta del deputato Luca Toccalini coordinatore Federale Lega Giovani, dell’europarlamentare Silvia Sardone di Patrioti per l’Europa, di Mario Adinolfi fondatore Popolo della Famiglia e del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Simona Branchetti condurrà la serata. Domenica, con Alberto Gusmeroli presidente X Commissione della Camera dei Deputati ed Ettore Rosato di Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe, Francesco Paolo Capone segretario generale Ugl, il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, Elena Ugolini candidata centrodestra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e il presidente di Orogel Bruno Piraccini. La vicedirettrice del Tg2 Maria Antonietta Spadorcia condurrà la serata. Lunedi dialogheranno il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, a seguire il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti interverrà in collegamento. Presente anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. A moderare la serata, Marco Cremonesi del Corriere della Sera e Gaia Mombelli di Sky Tg24. Martedì gran finale con il segretario federale della Lega Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A Roma va di moda il panettone estivo, anche tra i parlamentari costretti a votare di notte: e così quello di Casa Manfredi, firmato Giorgia Proia, il “panettone romanese con fragoline candite e limone candito”, nella versione “summer limited edition” non conosce ostacoli. Proia sottolinea: “È da anni che lavoro per portare in città un panettone milanese con caratteristiche uniche, perché siamo a Roma e non a Milano. Pur essendo un tradizionale milanese ‘nudo’, ha un gusto un po’ ‘meno milanese’, in quanto risulta meno dolce e molto più equilibrato in questo senso. La parola ‘tradizione’ si unisce qui a ricerca, equilibrio e personalizzazione, come in ogni creazione di Casa Manfredi”. Il tocco estivo è la spinta fresh del limone candito di Sorrento Igp insieme alle fragoline candite dell’Emilia Romagna, che dona freschezza al panettone, perfetto per essere gustato anche con 40 gradi all’ombra.

La Reggia di Caserta sarà sempre aperta dal 14 al 19 agosto. Il museo del Ministero della Cultura, patrimonio Unesco, sarà visitabile negli orari e con le modalità ordinarie anche nel giorno di Ferragosto. Il pubblico potrà godere della meraviglia dell’intero complesso vanvitelliano: dalla Cappella Palatina agli Appartamenti reali, con le Sale di Astrea, Marte e Trono recentemente restaurate; della Gran Galleria, intera ala restituita da marzo scorso per la prima volta alla fruizione pubblica, dove sono in corso le mostre “Visioni” e “Marco Bagnoli. La pietra il sol rivegga alla Reggia di Caserta”.

C’è attesa per la prossima edizione di Spoleto Jazz 2024, la manifestazione organizzata da Visioninmusica, con il patrocinio e il contributo del Comune di Spoleto. Venerdì 11 ottobre il sipario si alzerà sulle note della chitarra elettrica di Greg Howe, accompagnato dalla bassista indiana Mohini Dey, astro nascente del basso elettrico: una straordinaria occasione per celebrare insieme al pubblico i 40 anni di carriera del musicista e compositore statunitense che ha suonato con grandi nomi della musica mondiale quali Michael Jackson, Justin Timberlake e Rihanna. Venerdì 25 ottobre il celebre sassofonista italiano Stefano Di Battista presenterà, con il suo quintetto, il suo nuovo lavoro incentrato sulle atmosfere musicali de “La Dolce Vita”, omaggiando le atmosfere dell’epoca d’oro del cinema italiano con arrangiamenti originali di celebri brani di grandi compositori.