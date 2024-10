A Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra il Sottosegretario al Commercio degli Stati Uniti d’America, Gina Raimondo.

A Roma, presso Palazzo Giustiniani nella Sala Zuccari, si svolge il convegno intitolato “L’umana dimora nella transizione ecologica”, con la partecipazione del senatore Alessandro Alfieri, del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, del giudice costituzionale Luca Antonini, del Segretario Generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli, e del Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà Giorgio Vittadini, che concluderà l’incontro.

Nella sede romana di Confindustria si tiene il convegno “Cultura della prevenzione e business continuity. Quali azioni per imprese e territori resilienti”, organizzato da Piccola Industria Confindustria, in collaborazione con l’area Credito e Finanza di Confindustria e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile. Tra i partecipanti, Dario Focarelli, Direttore Generale Ania.

A Torino, presso Palazzo dell’Arsenale, viene presentato il progetto vincitore “Rigenerazione ex Manifattura Tabacchi – Verso il nuovo Polo culturale di Torino”.

A Milano, presso lo scalo di Porta Romana, al cantiere del Villaggio Olimpico, si celebra il cinquantesimo anniversario di Coima.

Sempre a Milano, all’Hotel Principe di Savoia, si svolge l’iniziativa “Far crescere insieme l’Italia”, organizzata dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d’Italia, con la partecipazione, tra gli altri, del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e dell’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi.

Domani a Roma, alla Farnesina, avrà inizio l’evento collaterale del G7 a Presidenza italiana, intitolato “Spazio virtuale. Le garanzie di giurisdizione nella resilienza e nella difesa della sicurezza nazionale”, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Fondazione Vittorio Occorsio. Tra i partecipanti, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, Bruno Frattasi.

Tutto è pronto per la 39ª edizione del convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria. L’evento inizia oggi con il Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori, un incontro a porte chiuse riservato agli iscritti. Venerdì mattina si terrà la finale di “Talentis GI Startup Program”, con la partecipazione di cinque startup italiane che si sfideranno davanti a una giuria d’onore per aggiudicarsi i premi in palio. La giornata si concluderà con la prima parte dei lavori del convegno, durante i quali interverrà il Presidente Riccardo Di Stefano. Sabato mattina si terrà la seconda parte dei lavori, con la conclusione affidata al Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.

Domani alla LUISS è previsto un evento organizzato dal Master in Diritto della Concorrenza e dell’Innovazione, in collaborazione con l’Università Europea di Roma, nell’ambito del progetto “Open Finance”, co-finanziato dalla Banca d’Italia. Tra i protagonisti: Gustavo Olivieri, Direttore del Master in Diritto della Concorrenza e dell’Innovazione alla Luiss School of Law e Professore di Diritto commerciale all’Università Luiss Guido Carli; Stefano Firpo, Direttore Generale di Assonime; Vito Meli, Responsabile del Dipartimento Concorrenza 1 di AGCM; e Antonio Perrucci, Direttore del Laboratorio sull’Ecosistema Digitale di Astrid.

Il 15 ottobre è previsto l’incontro “Investire in Roma”, presso Palazzo Ripetta. I lavori saranno aperti da Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, e vedranno la partecipazione di Elena Molignoni, Head of Real Estate di Nomisma, Giovanni Maria Benucci, CEO di Fabrica Immobiliare SGR, Emanuele Caniggia, AD di DeA Capital Real Estate SGR, Matteo Minardi, Head of Real Estate Italy e Managing Director di Ardian, Barbara Polito, Head of Asset Management di Miria Asset Management Ltd – Italian Branch, e Dario Valentino, AD di Investire SGR.

A Firenze, dal prossimo 24 ottobre, nell’ambito del programma “Palazzo Strozzi Future Art”, in collaborazione con la Fondazione Hillary Merkus Recordati, Palazzo Strozzi presenterà una spettacolare installazione site-specific nel cortile rinascimentale, realizzata dal duo olandese Drift. Famosi per installazioni e opere che uniscono arte e tecnologia, Drift offrirà una nuova prospettiva sull’interazione tra uomo, natura e spazio. L’installazione inviterà i visitatori a reimmaginare il contesto storico dell’edificio come luogo di esplorazione contemporanea, creando un’esperienza immersiva e multisensoriale che stimolerà una riflessione sul nostro rapporto con la natura e l’ambiente circostante. Il cortile si trasformerà in un palcoscenico dove arte, scienza e tecnologia dialogano in maniera poetica e coinvolgente.