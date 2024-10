Nell’aula di Montecitorio, “Rai: una grande storia italiana”: in occasione delle celebrazioni dell’anniversario dei 70 anni della tv e dei 100 anni della radio, dopo l’introduzione del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, interverranno giornalisti, attori, presentatori e sportivi. Conduzione a cura di Bruno Vespa. Indirizzo di saluto di Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai. Saranno presenti Roberto Sergio, direttore generale Rai Corporate, e i nuovi componenti del consiglio di amministrazione. Tra i nomi attesi, quelli di Milly Carlucci, Francesca Chillemi, Carlo Conti, Giacomo Giorgio, Marco Tardelli, Francesca Porcellato e Giorgio Zanchini.

Ancona protagonista con la riunione dei ministri della Salute del G7. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ospita i rappresentanti degli Stati, il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, e i ministri di Albania, Brasile, India, Sudafrica e Arabia Saudita, oltre ai rappresentanti di organizzazioni internazionali quali la Fao, l’Oms e l’Ocse. Il pastificio Spinosi è presente come partner del G7: i ministri della Salute sono stati omaggiati con un box degustazione Spinosi Zero+, linea di alimenti pensata per atleti e per pazienti affetti da malattie metaboliche, senza glutine, ad alto contenuto di fibre e proteine, nata dalla collaborazione con Fabrizio Angelini, endocrinologo e presidente della Sinseb.

Domenica a Torino, nel Museo del Risorgimento, convegno su “Etica e intelligenza artificiale. Affrontare le sfide dell’innovazione nel solco di De Gasperi“, dedicato agli scenari etici e giuridici che emergono dalle sfide poste alla nostra società dall’evoluzione tecnologica, dall’intelligenza artificiale e da altre innovazioni. Questi temi verranno affrontati considerando la centralità della persona umana, in linea con la visione cristiana di Alcide De Gasperi. Protagonista sarà padre Paolo Benanti, presidente della Commissione sull’intelligenza artificiale per l’informazione, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’incontro è organizzato dalla Fondazione De Gasperi all’interno delle iniziative dell’anno degasperiano. Sponsor istituzionali del convegno: Intesa Sanpaolo ed Enel, con il sostegno della Fondazione Cariplo e il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Domenica torna #domenicadicarta, l’appuntamento annuale promosso dal Ministero della Cultura in cui biblioteche e archivi statali aprono straordinariamente per far scoprire la ricchezza del patrimonio culturale custodito. Previsti numerosi incontri, presentazioni e soprattutto percorsi guidati che i funzionari e i direttori hanno preparato per condurre i visitatori nella conoscenza di storie, personaggi e luoghi.

In occasione della Giornata del Contemporaneo organizzata da Amaci – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea, domani, sabato, Intesa Sanpaolo propone nei quattro musei delle Gallerie d’Italia a Milano, Napoli, Torino e Vicenza l’ingresso gratuito per tutti i visitatori e visite guidate a tema. Ingresso gratuito e iniziative anche domenica per la F@Mu, Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, alle Gallerie d’Italia, alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo e alla Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato.

Si chiama “The Sanctuary Urban Retreat”, è un boutique hotel aperto nell’aprile dello scorso anno, situato in una posizione privilegiata, adiacente alla Chiesa di Santa Prisca sull’Aventino, a due passi dal Colosseo. Il progetto è nato dall’iniziativa di Antonio Borraccino, uno dei soci della famiglia Sanctuary, che ha contribuito all’arredamento e allo stile dell’hotel. L’ispirazione non è legata solo alla tradizione romana, ma abbraccia un mondo etnico, asiatico e un’attenzione particolare all’ecosostenibilità. Molti dei materiali utilizzati per la ristrutturazione sono riciclati o riusati. Qui Frumentario, la pizzeria in teglia romana fondata da Alessandro Santilli, ha festeggiato il suo primo anniversario con una serata esclusiva nel giardino segreto del The Sanctuary Urban Retreat, coinvolgendo il pizzaiolo e amico Alessandro Ruver, e con la partecipazione speciale di Gabriele Bonci, suo mentore.

La Borsa del Matrimonio in Italia – Destination wedding in Italy, è pronta a festeggiare la sua decima edizione il 25 e 26 ottobre, ospitando a Roma 60 buyer provenienti da tutto il mondo per scoprire le diverse soluzioni legate al mondo delle nozze made in Italy, per un settore che fattura oltre 800 milioni di euro. La manifestazione, in programma nel Palazzo dei Congressi, conferma la sua centralità nei progetti di promozione e sviluppo a livello nazionale e territoriale: i buyer sono in grado di conoscere in due giorni la panoramica più ampia dei prodotti e servizi made in Italy per il giorno del sì, attraverso un contatto diretto con i seller provenienti dalle diverse regioni di Italia, sviluppando una conoscenza approfondita delle offerte e un’opportunità di business che permette di essere pronti alle richieste più bizzarre, come le esperienze di caccia al tartufo.