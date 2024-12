A Reggio Calabria, nel Museo Archeologico Nazionale, la Rai presenta lo spettacolo per la notte di Capodanno, “L’anno che verrà”, una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time. Interverranno il conduttore Marco Liorni, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea, l’amministratore delegato Rai Com Sergio Santo.

Nella Capitale, in Campidoglio, nella sala delle Bandiere, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presenta “Roma Capodarte 2025 Città nel Mondo”.

A Torino, nel Palazzo Civico, nella sala Colonne, conferenza stampa di fine anno del sindaco Stefano Lo Russo e della giunta.

Venerando Marano, presidente aggiunto del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, assumerà la carica di presidente dal 1° gennaio 2025.

I compleanni di oggi, 30 dicembre: Diego Della Valle (71), Patti Smith (78), Alessandra Mussolini (62), Corrado Passera (70).

Nella Capitale, al prezzo di 30 euro, ecco i carnet con 6 ingressi al cinema e 3 a teatro, utilizzabili da oggi, 30 dicembre, e fino al 31 maggio del prossimo anno. Torna così, per la quarta edizione, “ViviCinema&Teatro Roma”, il progetto che intende valorizzare e rendere più accessibile l’offerta cinematografica e teatrale cittadina e nel contempo sostenere il rilancio economico del settore e che è realizzato dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dalla Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con Anec Lazio – Associazione Esercenti Cinema del Lazio, Atip – Associazione Teatri Privati Italiani, e Utr – Unione Teatri di Roma. Quest’anno sono 13.559 i carnet messi a disposizione per godere di un’ampia offerta di spettacoli grazie all’adesione di 22 cinema, per un totale di 112 schermi, e 29 teatri.

Aperture museali straordinarie per Capodanno grazie al Mic. Iniziare il 2025 con la grande archeologia nella Capitale: è l’invito della Soprintendenza Speciale di Roma, che aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura “Buone feste al Museo” con l’apertura straordinaria delle Terme di Caracalla, del Santuario Siriaco e della Villa di Livia e dell’Arco di Malborghetto. I siti archeologici della via Flaminia sono il simbolo di due momenti fondamentali della storia romana: la Villa di Livia era il rifugio dove Augusto e sua moglie Livia Drusilla trovavano riposo dagli impegni pubblici del fondatore dell’impero; l’arco di Malborghetto, immerso nel verde e nella natura, è il luogo dove Costantino passò la notte prima della battaglia di Ponte Milvio e, secondo la tradizione, gli apparve una croce con la scritta “in hoc signo vinces”. Adottati i simboli cristiani, Costantino sbaragliò le truppe di Massenzio e divenne imperatore. Alle pendici di Villa Sciarra, il Santuario Siriaco è la testimonianza dei culti misterici di origine orientale dell’epoca tardo antica, un luogo pieno di fascino da poco riaperto dopo un restauro conservativo. Tra le Terme imperiali della Capitale, quelle di Caracalla sono le meglio conservate nella loro maestosa struttura architettonica, con l’intero circuito termale, composto dal Calidarium, Tepidarium, Frigidarium e Natatio, immerso nel grande parco dove anche il 1° gennaio sarà attivo, con le sue fontane e le sue nebulizzazioni, lo “Specchio d’acqua”.

Capodanno a ritmo di cocktail nel romano Hotel Locarno, l’albergo guidato da Caterina Valente e amato dalla clientela vip. Durante la cena del passaggio tra il 2024 e il 2025 sarà possibile degustare gli iconici Roma-Bracciano (Bitter Campari, Vermouth Carpano Antica Formula, Rabarbaro Zucca, Orange Bitter), Serenissima (Franciacorta, Rosolio al Bergamotto, Pesca Bianca e Lamponi), Dirty Play (London Dry Gin o Vodka infusa con Olive Kalamata, Vermouth Dry, Soluzione Salina) e Spicy Margarita (Tequila y Mezcal, Jalapeños, Lime, Agave, con varianti di Ananas, Passion Fruit o Mango), Naked Gun (Ron, Ananas, Cioccolato, Soluzione Salina, Lime), Wolf I Solve Problems (Gin London Dry, Orange Dry Curacao, Sour Mix /Club Soda, Profumo all’Assenzio) e Flamingo (Vodka, Liquore ai Fiori di Sambuco, Lamponi e Menta, Sour Mix). La proposta di Nicholas Pinna per le festività include due drink speciali: Hot Buttered, a base di rum speziato, burro chiarificato e tisana al chai cacao, e l’intramontabile Eggnog, con Cognac, Rum, uovo, panna e zucchero speziato. Davvero per tutti i gusti.

Il libro da non perdere: “Ruoli di Corporate Governance. Adeguati assetti e sostenibilità”, a cura di Patrizia Riva, Egea. Si segnala il capitolo “Il ruolo dell’Investor Relator”, scritto dalla curatrice con Luca Macario, testo dedicato alla comunicazione d’impresa e alle pubbliche relazioni. Di “Investor Relator Manager”, si legge, in Italia “ce ne sono circa 200”: un’attività che “richiede competenze trasversali che spaziano dal mondo della comunicazione al marketing, dall’amministrazione alla finanza”. Tra i compiti, “costruire l’Investment Story per favorire il corretto posizionamento della società sul mercato dei capitali”, e molto altro ancora…