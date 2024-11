Oggi al Quirinale è in programma la cerimonia di consegna dei Premi Balzan 2024, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I premi sono del valore di 750mila franchi svizzeri ciascuno, corrispondenti a circa 800mila euro. I riconoscimenti di quest’anno sono stati assegnati a John Braithwaite (Australia) per la ”Giustizia Riparativa”, Lorraine Daston (Germania/Usa) per la Storia della scienza moderna e contemporanea, Michael N. Hall (Svizzera/Usa) per i Meccanismi biologici dell’invecchiamento, Omar Yaghi (Usa) per i Materiali nanoporosi per applicazioni ambientali. La cerimonia, introdotta dalle presidenti della Fondazione Internazionale Balzan, Maria Cristina Messa e Gisèle Girgis-Musy, prevede i discorsi dei premiati, presentati da Marta Cartabia, presidente del Comitato generale Premi Balzan.

A Roma, presentazione del calendario 2025 della Guardia di Finanza con il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

A Sabaudia iniziano oggi gli “Stati generali dell’Ambiente e dell’Energia”: due giorni per spiegare il punto di vista della destra italiana sull’ecologia. Nell’auditorium dell’Hotel Oasi di Kufra, all’interno del Parco Nazionale del Circeo, con l’organizzazione dei gruppi di Camera e Senato di Fratelli d’Italia, interverranno Lucio Malan, Tommaso Foti, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. L’iniziativa nasce in collaborazione con il gruppo dei Conservatori e Riformisti (Ecr) al Parlamento europeo.

Si comincia con la piantumazione di alberi all’interno del Parco Nazionale del Circeo, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, poi via al primo panel dedicato all’acqua e alla terra, coordinato dal presidente della commissione ambiente della Camera, Mauro Rotelli. La mattina del 22 si parlerà di rifiuti ed economia circolare, con il coordinamento dal senatore Andrea De Priamo, della commissione ambiente del Senato, e a seguire “Energia e vita”, coordinato da Riccardo Zucconi, della commissione attività produttive della Camera. Ospiti dei vari panel esperti e tecnici dei settori ambiente ed energia. Presenti anche i presidenti delle associazioni ecologiste: “Fare Verde”, “Ambiente Mare Italia”, “Fondazione Sorella Natura”. Il gruppo parlamentare dei Conservatori e Riformisti italiani al Parlamento europeo terrà una sessione dedicata alla visione conservatrice dell’ecologia, con ospiti internazionali quali il giornalista e scrittore francese Francois Bousquet, il direttore del “Conservative Environment Network” Sam Hall, il giovane attivista statunitense presidente dell’American Conservation Coalition, Benjamin Thomas Backer. A coordinare i lavori sarà il capo delegazione di FdI a Bruxelles, Carlo Fidanza, con le conclusioni affidate a Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori al parlamento europeo e responsabile del dipartimento ambiente ed energia di Fratelli d’Italia.

Al Senato, è in programma il question time, con il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e il ministro dello Sport Andrea Abodi.

Nella sede nazionale della Cgil il segretario generale della Cgil Maurizio Landini illustra lo sciopero generale, proclamato da Cgil e Uil per la giornata di venerdì 29 novembre, una mobilitazione “indetta per cambiare la manovra di bilancio, aumentare salari e pensioni, finanziare sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali”.

A Milano, nel Museo Poldi Pezzoli, convegno su “Transizione 5.0: Investimenti, innovazione e capitale umano”, organizzato da Bnl Bnp Paribas. Interverranno, tra gli altri, Elena Goitini, a.d. Bnl, Emma Marcegaglia, presidente e ceo Marcegaglia holding, Marco Calabrò, capo segreteria tecnica Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Alessandro Spada, presidente Assolombarda, Alessandra Ricci, a.d. Sace, Paolo Vetta, direttore territoriale Nord Ovest Bnl Bnp Paribas.

A Roma conferenza su “La gerarchia mondiale delle borse e il nuovo Listing Act inglese”, organizzata da Consob, con il presidente Paolo Savona.

A Milano, nella Villa Necchi Campiglio, premio “Women Value Company”, organizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario.

Ingredienti di stagione trattati con italianità, per rendere omaggio alla più americana delle celebrazioni, il Thanksgiving: tutto sarà possibile per una sera da Scarpetta Nyc Rome, al piano terra dell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace, in via Veneto. Giovedì 28 novembre, infatti, in carta c’è un menù tutto dedicato al Giorno del Ringraziamento, in cui gustare i piatti tipici di questa festa, firmati come sempre dall’executive chef Riccardo Ioanna. E tra i secondi ecco l’arrosto di tacchino della tradizione, con salsa ai mirtilli, purea di patate dolci e verdure saltate, e in alternativa il salmone in padella, con indivia brasata, crema di ceci e pistacchio.