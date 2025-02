Al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella protagonista della cerimonia di consegna delle onorificenze Omri conferite “motu proprio” a cittadine e cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile. Nel pomeriggio, nel Palazzo Bachelet, assemblea plenaria straordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura, in occasione del conferimento dell’Ufficio di Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il primo ministro svedese, Ulf Kristersson.

A Roma, inaugurazione dell’Accademia Inps, polo di formazione e di promozione della cultura previdenziale. Benedizione e taglio del nastro da parte del cardinale Angelo Comastri. Con Gabriele Fava, presidente Inps; Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca; Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione.

Presentazione online di “Italianieuropei 1/2025”, con l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema e l’ex ministro dell’Economia e delle Finanze Giulio Tremonti. Testimonianze video dell’ex presidente israeliano Ehud Olmert e di padre Ibrahim Faltas da Gerusalemme. A moderare l’incontro, l’ex presidente della Rai Monica Maggioni.

A Montecitorio, nella sala della Regina, “Idroelettrico: un valore per l’Italia”, organizzato da Elettricità Futura. Con Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati; Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l’Energia.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presenta l’inizio dei lavori dell’ospedale veterinario del canile “Muratella”. Nel pomeriggio, nella sala della Protomoteca, partecipa al consiglio nazionale dell’Anci.

UniCamillus ospita il convegno “Salute e innovazione nel Piano Mattei: nuove prospettive educative e transculturali per la cooperazione sanitaria internazionale”. Con Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca; Orazio Schillaci, ministro della Salute; Maryan Mohamed Hussein, ministro della Salute della Somalia.

A Roma, nel Palazzo Carpegna, incontro su “Industria e competitività: quali scenari dopo le elezioni tedesche?”, promosso dalla Camera di Commercio Italo-Germanica. Con Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Milano Fashion Week, giornata di Fendi, su progetto di Silvia Venturini Fendi. Aftershow in via Solari, nel nuovo headquarter meneghino.

Un ufficiale dei Carabinieri passa nella romana via Panisperna e dice: “Io ho lavorato qui, una volta c’era il nucleo scorte della Presidenza della Repubblica, l’ufficio comando, il nucleo Quirinale”. Ora c’è un albergo 5 stelle lusso, Casa Monti, del gruppo Leitmotiv della famiglia Kampf, che in portafoglio ha anche l’Hotel Cœur de Megève, nel cuore delle Alpi, e La Fantaisie nel nono arrondissement di Parigi. Un “lusso casual” firmato dall’interior design Laura Gonzalez, con un camino in ceramica di Giuseppe Ducrot, litografie di Alberto Giacometti e tanti dettagli preziosi. Un patio, una terrazza, un rooftop bar: non manca nulla. Uno chef giovane e preparatissimo, Umberto Tuccio, crea delizie per ogni palato, a cominciare dal classico carciofo alla giudia, immancabile nella cucina romana. Da applausi il filetto di manzo Marango, che poi è anche il piatto preferito dallo stesso Tuccio, cultore della carne maremmana. Senza dimenticare la sceltissima lista dei vini, con un centinaio di etichette. Non a caso lo spazio del ristorante è già entrato nelle agende dei vip che cercano luoghi esclusivi, quelli dove regna la discrezione e la qualità.

A Firenze, la rappresentazione della “Deposizione del Cristo” nella Pala di Santa Trinita, dopo un lungo e complesso lavoro di restauro, reso possibile grazie all’importante sostegno dei mecenati di Friends of Florence e realizzato da Lucia Biondi, torna in esposizione nel Museo di San Marco. Questa nuova restituzione conferma la preziosa collaborazione tra la Direzione regionale Musei nazionali della Toscana del Ministero della Cultura e la Fondazione Friends of Florence che negli anni ha permesso di realizzare con il suo sostegno, tra gli altri, il nuovo allestimento della sala del Beato Angelico, che custodisce la più ricca collezione al mondo di opere su tavola dell’artista, tra i massimi maestri del primo Rinascimento fiorentino, e di alcuni dei suoi capolavori come la Pala di Bosco ai Frati. La “Deposizione” sarà visibile nella sala del Beato Angelico fino a settembre 2025 quando sarà tra le opere protagoniste della grande mostra “Angelico”, la prima dedicata all’artista da Firenze dopo oltre settant’anni dalla prima monografica del 1955, attesa a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco e curata da Carl Brandon Strehlke con Angelo Tartuferi e Stefano Casciu. Un percorso irripetibile, con prestiti provenienti dai più importanti musei e istituzioni al mondo, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Palazzo Strozzi, la Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura e il Museo di San Marco, che ospiterà le sezioni dedicate agli inizi dell’Angelico e alle miniature, oltre ad offrire il percorso tra i celebri affreschi del “Frate” pittore. Intanto dal 16 marzo al 20 luglio Palazzo Strozzi ospiterà “Tracey Emin. Sex and Solitude”: la più grande mostra mai realizzata in Italia dedicata a una delle voci più forti e influenti dell’arte contemporanea britannica, curata da Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi.