A Roma, nell’Hotel Quirinale, va in scena “L’Italia dei conservatori – Europa, futuro, libertà”, organizzato da Fondazione Tatarella, con Francesco Giubilei, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani intervistato dal direttore dell’Adnkronos Davide Desario, Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del lavoro, Pasquale Tridico presidente Sottocommissione questioni fiscali Ue. Continua nella giornata di domani.

Dall’11 al 13 ottobre a Viterbo, per proseguire il 18 e 19 ottobre a Zagarolo, si svolgerà la prima edizione del “Festival Economia della Cultura”, manifestazione che promuove il ruolo centrale della produzione culturale e creativa come volano di crescita economica e sociale dei territori. L’appuntamento è organizzato dalla Regione Lazio e realizzato da Lazio Innova, con il patrocinio del Ministero della Cultura, dei comuni di Viterbo e Zagarolo e dell’Università della Tuscia. Alla presentazione, a Roma, nella sala Spadolini del Collegio Romano, sono intervenuti Alessandro Giuli ministro della Cultura, Roberta Angelilli vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, Alessandro de Pedys direttore generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Chiara Frontini sindaco di Viterbo, Emanuela Panzironi sindaco di Zagarolo, Francesco Marcolini presidente di Lazio Innova.

Le Gallerie d’Italia di Milano, Napoli, Torino e Vicenza propongono per sabato 5 e domenica 6 ottobre l’ingresso gratuito per tutti i visitatori. Stesse modalità di apertura gratuita anche per la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo. Domani le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo di Milano, Napoli, Torino e Vicenza aderiscono all’iniziativa nazionale “È cultura!” promossa da Abi – Associazione Bancaria Italiana, offrendo visite guidate e attività a tutti i visitatori. Inoltre sarà un’occasione per poter visitare le mostre temporanee e le collezioni permanenti. Aderisce all’iniziativa anche il Museo del Risparmio a Torino. Alle Gallerie d’Italia di Milano a partire da domenica sarà possibile ammirare, per la prima volta in esposizione, l’opera di grandi dimensioni “Surface Veil IV” di Robert Ryman, proveniente dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati, raccolta d’arte contemporanea formata tra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento e confluita nel patrimonio storico-artistico di Intesa Sanpaolo. L’opera esposta in questa occasione appartiene alla serie “Surface Veil”, realizzata da Ryman tra il 1970 e il 1972. Alle Gallerie d’Italia di Napoli è aperta la mostra, a cura di Luca Massimo Barbero, “Andy Warhol. Triple Elvis”, che presenta un nucleo di opere dell’artista provenienti dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati. Alle Gallerie d’Italia di Torino prosegue la mostra “Antonio Biasiucci. Arca”, terzo capitolo del progetto “La Grande Fotografia Italiana” a cura di Roberto Koch.

Poste Italiane e Fondazione Milano Cortina 2026 hanno firmato un accordo di partnership in vista dei Giochi Invernali del 2026. Il gruppo italiano leader nei servizi postali e logistici, fa il suo ingresso nella squadra dei partner del grande evento sportivo in veste di Premium Logistics Partner. “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto al gruppo Poste Italiane, da sempre vicino al mondo dello sport e che è sinonimo di storia e tradizione ma anche di visione, futuro e innovazione”, ha detto il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò. E per Andrea Varnier, ceo di Milano Cortina 2026, “Poste Italiane, presente in maniera capillare su tutto il territorio, diventa per noi un alleato fondamentale: stiamo costruendo un evento che coinvolge l’Italia intera e sono indispensabili aziende che siano attive su reti nazionali”. I padroni di casa, con l’evento che si è svolto nella Casina Poste di lungotevere Flaminio, appena restaurata, “abbiamo aderito con entusiasmo all’invito della Fondazione Milano Cortina per il valore universale dello sport olimpico e perché essere Premium Logistics Partner conferma il livello di eccellenza dell’infrastruttura e dei servizi logistici che Poste Italiane offre al Paese e che rappresentano il nostro core business”, ha affermato l’amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante. E “grazie ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026”, ha commentato il direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco, il gruppo “avrà ancora una volta l’opportunità di esprimere la sua storica capacità di azienda di sistema”, che “saprà mettere in gioco tutta la sua capacità organizzativa e innovativa a beneficio dell’organizzazione, degli atleti e di tutti gli appassionati di sport invernali che assisteranno alle competizioni Olimpiche e Paralimpiche”.

In occasione dei 10 anni di Eataly Milano Smeraldo, il flagship store milanese rinasce in una veste completamente nuova e propone dieci giorni di festa con un palinsesto speciale di eventi per raccontarsi alla città. Domenica 6 ottobre protagonista sarà Diego Vitagliano, maestro pizzaiolo napoletano tra i migliori al mondo, al primo posto di 50 Top Pizza Italy 2024, al secondo di 50 Top Pizza World 2024 e 3 Spicchi Gambero Rosso 2025, che per l’occasione porterà nel capoluogo lombardo la sua celebre pizza napoletana contemporanea negli spazi di Food&Pizza Theatre, il nuovo ristorante al secondo piano di Eataly Smeraldo.