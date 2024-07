Oggi a Bologna, nell’auditorium della Johns Hopkins University, dibattito sulle elezioni presidenziali Usa a poco più di quattro mesi dal voto con Anthony Luzzatto Gardner ex ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Unione Europea e Romano Prodi ex presidente della Commissione Europea. Moderatore Renaud Dehousse, rettore Johns Hopkins University Sais Europe. Aprirà i lavori Paolo De Castro, presidente comitato scientifico Nomisma.

A Bruxelles, conferenza stampa del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in vista del vertice di Washington.

Oggi e domani a Roma, a piazza Vittorio, Fratelli d’Italia in festa con una manifestazione intitolata “Piazza Italia”. Ieri l’apertura con il dibattito “E adesso Roma” con protagonisti Arianna Meloni e il presidente di FdI Roma Marco Perissa. E poi, all’interno di “Macelleria Rinaldi, chi parla?”, citazione celebre dal film “Febbre da cavallo” di Steno, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida. Nella giornata odierna, panel “È una semplice formalità”, citando il film “Detenuto in attesa di giudizio” di Nanni Loy, con il ministro della Giustizia Carlo Nordio e la presidente della commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo. Quindi, nell’ambito di “No la vespa, la desda”, evocando il film “7 chili in 7 giorni” di Luca Verdone, l’intervento del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Sabato pomeriggio si chiude con “Maccarone, m’hai provocato?”, da “Un americano a Roma” di Steno, con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Seguirà il panel con il ministro dello Sport Andrea Abodi.

A Maglie, in provincia di Lecce, presso il Museo Archeo Industriale di Terra D’Otranto, cerimonia di consegna dei lavori dello Stralcio 1 del Primo Lotto dell’Itinerario Maglie-Santa Maria di Leuca. Partecipano, tra gli altri, Matteo Salvini vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Raffaele Fitto ministro per gli Affari Europei, il Sud e le Politiche di Coesione e il Pnrr.

La sesta edizione di “Forum in Masseria”, cara a Bruno Vespa, torna a Manduria, in Puglia, con tre giornate all’insegna della nuova Europa e del ruolo dell’Italia nel contesto internazionale. Quest’anno la rassegna sarà dedicata alle conseguenze del voto europeo dell’8 e 9 giugno, con focus tematici dedicati a numerosi aspetti strategici per il futuro del Paese: dalla transizione energetica alle infrastrutture, dal lavoro alla salute e la sicurezza fino allo sviluppo industriale e la crescita della competitività delle imprese italiane. In particolare, la presidente Ance Federica Brancaccio, parteciperà in qualità di relatrice al tavolo ‘’Mobilità e infrastrutture: quali scenari di sviluppo al 2050?’’ che si terrà nel corso di oggi pomeriggio.

A Milano, nello spazio Bagni Misteriosi, convegno “Oltre l’ostacolo – Direzione Milano Cortina 2026”, organizzato dai Giovani Imprenditori di Assimpredil Ance, con Alessandro Morelli sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Angelica Krystle Donati presidente Ance Giovani.

“Jazz& Image”, nel romano Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, a cura dell’Associazione Culturale Suond Image, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei, presenta domani, sabato 6 luglio, Cinzia Tedesco Quartet ‘Singing Al Jarreau’ con Big Band Esercito Italiano diretta da Pino Jodice.