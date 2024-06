Grande attesa per la partita di calcio europea tra Italia e Svizzera, in programma stasera alle 18 all’Olympiastadion di Berlino dove la Nazionale di Luciano Spalletti ritrova gli elvetici, responsabili dell’ultimo tracollo azzurro nelle qualificazioni per il Mondiale del Qatar. Politici in viaggio da Roma, e non solo, per partecipare al tifo azzurro nella tribuna autorità.

Ieri pomeriggio a Roma, Pandora Rivista sarà protagonista di un evento alla Treccani organizzato insieme all’Istituto Reichlin. Nel convegno intitolato “Coesione e fratture” dialogheranno Marta Dassù Senior Advisor European Affairs dell’Aspen Institute e già viceministro agli Affari Esteri, Francesco Sobbrio professore ordinario di economia politica all’Università di Roma “Tor Vergata”, Marco Buti titolare della cattedra Padoa-Schioppa in integrazione economica e monetaria europea all’Istituto Universitario Europeo e già capo di gabinetto del commissario Paolo Gentiloni, Ferdinando Nelli Feroci presidente Iai – Istituto Affari Internazionali, Valeria Termini professoressa ordinaria di economia politica all’Università Roma Tre e membro dell’High Level Dialogue on Energy delle Nazioni Unit. Presiede Giuliano Amato, già presidente del Consiglio dei Ministri e della Corte Costituzionale.

Sempre a Roma sabato sera si svolgerà, a Castel Sant’Angelo, la rievocazione storica della Girandola. In occasione della festività dei Patroni di Roma Santi Pietro e Paolo, cittadini e turisti potranno godere dello straordinario spettacolo di fuochi d’artificio dal Lungotevere Tor di Nona e dai Ponti Vittorio Emanuele II, Sant’Angelo e Umberto I. La manifestazione è organizzata dall’istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma, guidato dal Direttore generale Musei Massimo Osanna, con gli auspici della Presidenza della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati – Cultura, Scienza e Istruzione, on. Federico Mollicone, e beneficia del sostegno di Enel. L’evento è ideato e progettato dall’Arch. Giuseppe Passeri, tra i massimi esperti di questo tipo di spettacoli, e dal Gruppo IX Invicta & Co. L’iniziativa è realizzata anche grazie all’ausilio di Roma Capitale, del Gabinetto del Sindaco, dell’Assessorato ai Grandi Eventi, della Polizia Municipale, della Protezione Civile e al contributo della Prefettura, della Questura di Roma e del Corpo dei Vigili del Fuoco. La tradizione della Girandola costituisce una delle feste più spettacolari che si svolgevano a Roma già nel XV secolo ed è stata per secoli raccontata da letterati e ritratta da artisti rimasti ammaliati dall’affascinante spettacolo. Quest’anno la manifestazione si intreccerà con la mostra storico-documentaria dal titolo “La maraviglia del tempo. La Girandola e l’arte pirotecnica a Castel Sant’Angelo”, esposta a Castel Sant’Angelo fino al 29 settembre: un percorso nel tempo tra dipinti, stampe, manoscritti e macchine per fuochi, in un viaggio che arriva fino ai nostri giorni, con un ponte lanciato sul futuro, con le opere di artisti contemporanei tra i quali sono da ricordare Antonio Passa, Vincenzo Scolamiero, Sabina Alessi e Carolina Lombardi.

Sabato e domenica in diretta, in esclusiva, in chiaro sul Canale 20, e in streaming su SportMediaset.it, 13° e 14° round di «Formula E». A due tappe dalla fine del mondiale, l’E-Prix sfreccia a Portland, la Città delle Rose, già bastione della controcultura, nota per la sua attenzione alla sostenibilità e la sua cultura in fatto di caffè, arte, cibo e musica dal vivo. Il Portland International Raceway, dopo la tappa del 2023, ospita nuovamente la Formula E. A livello di tracciato non ci sono cambiamenti e il layout della passata stagione è stato confermato: i piloti che usciranno dalla Curva 12, si immetteranno immediatamente nel rettilineo del traguardo. L’attuale classifica recita così: primo, Nick Cassidy con 167 punti, seguito da Pascal Wehrlein, con 142, e da Mitch Evans, con 132. Il campione in carica, Jake Dennis, è quinto con 113 punti.

E’ un emblema del made in Italy, pronto a un rebranding in programma a settembre, anticipato pochi giorni fa a New York al Summer Fancy Food: Riccardo Conforti, export manager di Rodolfi Mansueto, sottolinea che va affermata “la crescita dei prodotti a valore aggiunto, di qualità e uso semplice, per assecondare non solo le esigenze del consumatore ma anche la richiesta delle catene di ristorazione alla ricerca di prodotti pronti per garantire una qualità costante. Puntiamo a incrementare l’export lavorando in particolare su un sistema che veda integrato il prodotto con il servizio, favorendo quei prodotti che si adattano a tutte le situazioni, come ad esempio i nostri pesti al basilico e al pomodoro”. Il fatturato negli Stati Uniti e in Canada rappresenta il 25% del totale delle esportazioni, e nel Regno Unito il marchio Rodolfi è commercializzato in oltre mille supermercati.