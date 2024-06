Alla Camera dei Deputati, nella sala del Refettorio, presentazione del Rapporto sulla politica di bilancio 2024 con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il Commissario Ue per gli Affari economici Paolo Gentiloni.

A Roma, a Palazzo Altieri, comitato esecutivo dell’Abi con il direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Bruno Frattasi.

Al Senato, a Palazzo Madama, nella sala Koch, “Colloqui per la pace” con il cardinale Pietro Parolin Segretario di Stato della Santa Sede, con gli interventi di monsignor Antonio Mennini e dei parlamentari Lucio Malan, Massimiliano Romeo, Maurizio Gasparri, Mariastella Gelmini, Graziano Delrio, Enrico Borghi, Stefano Patuanelli e Tino Magni.

Da oggi prende il via un’estate all’insegna della letteratura con il Premio Campiello. Ritornano gli appuntamenti dal vivo del ciclo d’incontri con gli scrittori finalisti del concorso di narrativa contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto. Il tour letterario farà tappa in 16 città italiane tra giugno e luglio. Il pubblico di lettori e appassionati potrà incontrare i cinque scrittori selezionati, Antonio Franchini, Federica Manzon, Michele Mari, Vanni Santoni e Emanuele Trevi. Stasera a Roma presso la Terrazza dell’Associazione Civita in piazza Venezia si terrà il primo incontro.

Violante Gardini Cinelli Colombini è la nuova presidente nazionale del Movimento Turismo del Vino, l’associazione che promuove da oltre trenta anni la cultura dell’ospitalità in cantina e che ha cambiato il modo di vivere il vino da parte degli appassionati. La nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea elettiva che si è svolta a Roma presso l’Unione Italiana Vini. Gardini Cinelli Colombini succederà per i prossimi tre anni al presidente uscente, Nicola D’Auria, e guiderà, per la prima volta, la grande associazione dell’enoturismo nata proprio in Toscana.

Venerdì, nel secondo anniversario della scomparsa di Patrizia Cavalli, a Roma negli spazi del Macro, nell’ambito della mostra “Il sospetto del paradiso” a lei dedicata, Lorenzo Castore terrà una visita guidata dell’installazione fotografica attorno alla quale è stato costruito il progetto espositivo, attraverso oltre 200 fotografie della casa della poeta. A seguire, in terrazza, gli attori Toni Servillo, Iaia Forte e Roberto De Francesco insieme alla cantautrice Diana Tejera saranno i protagonisti di un incontro dedicato alla poeta e moderato da Caterina Taurelli Salimbeni.

Gli Stati Uniti sono più vicini ai prodotti tipici italiani: la soddisfazione è tanta nei Consorzi di tutela della Finocchiona Igp, in Toscana, e del Prosciutto di Norcia Igp, in Umbria, grazie alla pubblicazione ufficiale del riconoscimento tanto atteso da parte dei Consorzi e delle aziende delle due regioni. A questo dovrà seguire l’importante iter certificativo e autorizzativo per le singole aziende che vorranno cogliere l’opportunità di poter esportare negli States: l’ultimo importante passo da compiere da parte delle istituzioni, e con la pubblicazione si è giunti finalmente al termine di un iter avviato anni fa. Fondamentale è stato il lavoro svolto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani che durante i suoi incontri e le riunioni con le istituzioni statunitensi, che hanno caratterizzato gli ultimi anni del suo importante mandato alla Farnesina, non ha mai dimenticato questo importante riconoscimento. Grazie al supporto del Ministro e dello staff del Ministero degli Esteri, oltreché del rappresentante del territorio della Valnerina Raffaele Nevi, componente della Commissione Agricoltura della Camera, è stato possibile mantenere alto il focus su questo ambizioso e importante traguardo per due regioni caratterizzate da una importante tradizione salumiera. Unanime il commento dei presidenti dei consorzi di tutela della Finocchiona Igp e del Prosciutto di Norcia Igp, Alessandro Iacomoni e Pietro Bellini, che finalmente vedono concretizzarsi all’orizzonte l’export negli Usa “Siamo felicissimi per questo grande obiettivo: è la coronazione di un lavoro di squadra che porterà benefici sui nostri territori e al nostro settore. L’impegno e il supporto dimostrati dal Mministro e dal ministero degli Esteri sono stati fondamentali per riuscire a raggiungere questo traguardo molto importante per le nostre aziende”.