Al Quirinale il presidente della Repubblica incontra una delegazione della Federazione Italiana Vela, sotto la guida del presidente Francesco Ettorre, in occasione della Coppa America femminile giovani e dei 100 anni della fondazione della Fiv.

A Montecitorio, nella sala della Regina, convegno intitolato “Propulsione nucleare navale. Progetti per il futuro”, con un messaggio del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Conclusioni dei lavori a cura del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa allo svelamento del murales “Anti-Semitism, History Repeating” e all’inaugurazione della mostra “La fine dei lager nazisti”, eventi organizzati dalla Fondazione Museo della Shoah presso la Casina dei Vallati.

Giuli ricorda Petrini

«Con la morte improvvisa di Domenico Petrini, la città di Subiaco perde un giovanissimo e appassionato amministratore che, a soli 38 anni, aveva già dato ampia prova di lungimiranza e dimostrato di essere un uomo libero che ha sempre messo il bene della sua comunità davanti a tutto. Ricordo con emozione l’immagine della gioia sul suo volto, lo scorso dicembre, quando al Ministero della Cultura Subiaco è risultata vincitrice del titolo di ‘Capitale italiana del Libro 2025′. Una soddisfazione figlia di un legame profondo con quella terra e coi suoi cittadini che hanno ricambiato quest’affetto nei suoi confronti. Proseguiremo i progetti avviati con ancora più convinzione per omaggiare un sindaco che ha amato davvero la propria città. Alla sua famiglia e a tutta Subiaco rivolgo la mia vicinanza e il mio amorevole abbraccio in questo momento di dolore immenso». Sono le dichiarazioni del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nell’apprendere la notizia della morte del sindaco di Subiaco, Domenico Petrini.

A Roma, nel Palazzo Theodoli – Bianchelli, sala Matteotti, presentazione del saggio d Dino Greco “Il bivio. Dal golpismo di Stato alle Brigate rosse: come il caso Moro ha cambiato la storia d’Italia”, con il vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani.

“La candidatura del sito ‘Il Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra XVIII e XIX secolo’ mette in luce una storia straordinaria del nostro patrimonio culturale e sociale”, ha affermato il sottosegretario alla Cultura con delega all’Unesco, Gianmarco Mazzi, e “con questa scelta intendiamo celebrare una tradizione unica di comunità, partecipazione e identità territoriale che ha preso forma nei secoli. Il teatro condominiale è un simbolo del genio italiano, capace di coniugare creatività, coesione e senso di appartenenza. Il Ministero della Cultura sostiene con convinzione e orgoglio questa candidatura, che testimonia ancora una volta la centralità dell’Italia, custode di valori culturali universali e Nazione leader della Lista del Patrimonio Mondiale”. La candidatura si compone di diciotto teatri che interessano tre Regioni (Marche, Emilia Romagna e Umbria) e 18 comuni, è stata promossa dalla Regione Marche, coordinata dal Servizio Unesco con l’assistenza degli uffici territoriali competenti del Ministero della Cultura e il supporto del Ministero degli Affari e della Cooperazione internazionale e della rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unesco.

Duncan Minto diventerà il nuovo direttore finanziario del Gruppo Renault a partire dal prossimo mese di marzo, succedendo a Thierry Piéton. Minto è attualmente direttore finanziario di Alpine, posizione che occupa da ottobre 2023. Entrerà a far parte del Leadership Team, riportando a Luca de Meo, ceo di Renault Group, che ha dichiarato: «Con un’esperienza di oltre 25 anni nel settore finanziario al suo attivo, una conoscenza approfondita del Gruppo e dell’industria automotive, Duncan ha tutte le carte in regola per proseguire e persino accelerare le attività già intraprese. Svolgerà un ruolo determinante nella trasformazione e nell’implementazione del piano per liberare tutto il potenziale della nostra azienda».

A Mantova nell’inverno del 2025 nascerà un nuovo museo d’arte contemporanea attorno ad una delle collezioni private più rilevanti del secolo scorso, la Sonnabend Collection che verrà esposta permanentemente nel centro della città all’interno del rinnovato Palazzo della Ragione, con un progetto allestitivo di Federico Fedel. La Sonnabend Collection, sviluppata grazie alla visione dell’influente mercante d’arte Ileana Sonnabend (1914-2007), di suo marito Michael Sonnabend (1900-2001) e del loro figlio adottivo Antonio Homen, rappresenta una delle più significative testimonianze di movimenti artistici fondamentali della seconda metà del Novecento. Attraverso le loro gallerie di Parigi e New York, i Sonnabend sono stati protagonisti nel presentare e diffondere l’arte americana in Europa e gli artisti europei in America. Il progetto nasce dal Comune di Mantova in partnership con la Sonnabend Collection Foundation e Marsilio Arte, che si occuperà, al fianco del Comune di Mantova, della gestione complessiva dello spazio con una proposta articolata, che va dall’organizzazione alla comunicazione, dal progetto editoriale al coordinamento del bookshop. Il percorso espositivo, sviluppato in undici ambienti, vuole ricostruire il tragitto visionario e gli interessi della Sonnabend coltivati col suo impegno e sostegno nei confronti dell’attività degli artisti e dei movimenti che hanno caratterizzato la cultura visiva attraverso i grandi cambiamenti storici e geopolitici del nostro tempo. Con iconici capolavori dell’arte americana, come “Figure 8” di Jasper Johns (1958), “Little Aloha” di Roy Lichtenstein (1962), “Campbell’s Soup” di Andy Warhol (1962), “Kite” di Robert Rauschenberg che vinse il Leone d’Oro alla Biennale del 1964, esposti accanto ad opere della Pop Art di artisti come Jim Dine, James Rosenquist e Tom Wesselmann e la ricerca coeva in Italia di artisti come Michelangelo Pistoletto e Mario Schifano.