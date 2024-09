Oggi a Milano, nell’Università Bocconi, si parla di “Bellezza, benessere e sostenibilità: ruolo, obiettivi e contributi dell’industria cosmetica”, con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.



A Palermo, nell’aula magna della Corte d’Appello, presentazione del libro “A cosa serve il ricordo” a cura di Andrea Apollonio. Dopo i saluti di Matteo Frasca presidente della Corte d’Appello di Palermo e Lia Sava procuratore Generale di Palermo, seguiranno gli interventi di Giovanni Salvi già procuratore Generale della Cassazione, Maurizio De Lucia procuratore di Palermo, e Piergiorgio Morosini presidente del Tribunale di Palermo. Conclusioni di Alessandra Maddalena vicepresidente dell’Associazione Magistrati, e Francesco Paolo Sisto viceministro della Giustizia.



Domani a Roma, assemblea nazionale di Italia Viva, con Matteo Renzi.

Un ottagono di colore ottanio. È il cuore dell’identità visiva del progetto della Grande Brera, una nuova immagine coordinata con logo che comprende anche Pinacoteca di Brera, Palazzo Citterio e Biblioteca Nazionale Braidense. Realizzata dal Gruppo Qubit con Carmi e Ubertis, la nuova identità visiva, vuole rafforzare il rapporto tra tutti gli istituti del complesso di Brera ed è costruita attorno a un simbolo centrale: l’ottagono, una figura geometrica ricorrente che accoglie i visitatori all’ingresso nel Cortile d’onore della Pinacoteca di Brera e che ritroviamo in altri spazi del complesso architettonico, come il cortile di Palazzo Citterio.



“Il progetto della Grande Brera”, spiega Angelo Crespi, direttore generale della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Braidense, “nasce dal desiderio di connettere, dal punto di vista visivo e del brand, Pinacoteca di Brera, Biblioteca Nazionale Braidense, Palazzo Citterio, con le altre istituzioni culturali prestigiose come l’Accademia di Brera, l’Osservatorio Astronomico, l’Orto Botanico, l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, l’Archivio Ricordi, la Società Storica Lombarda, che abitano e condividono con noi l’edificio monumentale di Brera.

L’idea è che Grande Brera potrà essere una sorta di mother brand, non solo per le istituzioni che ho l’onore di dirigere, ma anche per gli altri residenti. La mia ispirazione è che si possa comunicare sempre Grande Brera / Milano insieme al proprio logo, così che si possa dare ancora più forza a un luogo che è già percepito dal visitatore come un complesso unitario”.



Presentata a Roma la Biennale MarteLive, il più grande festival multidisciplinare diffuso d’Europa con oltre 1.200 artisti provenienti da tutto il mondo. Per diciassette giorni, dal 18 ottobre al 3 novembre, e in oltre 60 location (liveclub, teatri, gallerie, piazze, muri, parchi archeologici, ville, fattorie, e luoghi suggestivi) tra Roma e il Lazio, si passerà dalla musica al teatro, dalla danza contemporanea alla street art, dall’illustrazione digitale alla scultura, dalla moda ai videoclip. Fino a “Lo Spettacolo Totale”, il 22 e 23 ottobre, al Qube di Roma, location post industriale, ideale per ospitare un festival con queste caratteristiche.



“Il turismo è un motore fondamentale per la crescita economica del nostro Paese. A partire dai consumi: nei primi sei mesi del 2024 la spesa complessiva dei viaggiatori stranieri in Italia dovrebbe aver raggiunto quota 23,5 miliardi di euro, circa 2,6 miliardi in più dello stesso periodo del 2023.

La conferma dell’importanza sistemica del turismo italiano, protagonista di un recupero eccezionale dopo il Covid. Per mantenere il sistema competitivo, però, servono investimenti”. Così Vittorio Messina, presidente Assoturismo Confesercenti, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo.



Si celebrerà il 13 ottobre la Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, istituzionalizzata grazie all’impegno dell’Anmil – Associazione nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, con il patrocinio della Rai.

A Roma, in Campidoglio, nella sala Giulio Cesare in Campidoglio, appuntamento con il presidente nazionale Anmil, Emidio Deandri, Marina Elvira Calderone ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fabrizio D’Ascenzo presidente Inail, Marco Granelli presidente Confartigianato, Giuseppino Santoianni presidente Aic – Associazione Italiana Coltivatori.