Al Quirinale, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cerimonia per lo scambio di auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile.

A Roma, nella Biblioteca Nazionale Centrale, Biblioteca Nazionale, giornata di apertura degli “Stati Generali delle Aree protette italiane“, organizzati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con Federparchi-Europarc Italia. La “due giorni” vedrà la presenza, insieme al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e al sottosegretario Claudio Barbaro, di organizzazioni ambientaliste, enti parco, enti locali, operatori turistici, corpi militari, mondo della ricerca e delle università, rappresentanti governativi e politici. “Gli Stati Generali rappresentano un momento importante di riflessione e pianificazione per il futuro delle aree protette italiane, nell’ottica di contemperare le necessarie esigenze di tutela ambientale con quelle di uno sviluppo economico sostenibile”, ha affermato Pichetto, “saranno due giorni di confronto approfondito con i principali stakeholder del settore con l’obiettivo condiviso di modernizzare le politiche in materia, al fine di custodire e valorizzare al meglio il nostro straordinario patrimonio naturale”. In Italia si contano circa 1049 aree protette così costituite: 24 Parchi nazionali; 30 Aree Marine Protette (il santuario Pelagos e 2 parchi sommersi); 149 Riserve naturali statali; 149 Parchi regionali; 450 Riserve regionali; 5 Parchi geominerari. A questi vanno aggiunte altre aree protette nazionali e regionali, i siti Natura 2000, i siti Ramsar, le riserve Mab Unesco, le zone Zsc.

Alla Camera dei Deputati, la commissione Lavoro ha in programma l’audizione di Mario Pepe per la nomina a presidente Covip – Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri visita l’area riqualificata di via Nomentana, da piazzale di Porta Pia all’intersezione con via Messina. Sarà presente il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

A Roma, nell’Istituto Luigi Sturzo, convegno su “Chiesa e democrazia. A ottant’anni dal Radiomessaggio di Pio XII per il Natale 1944”, per esaminare l’eredità di quelle parole, il loro impatto sulla società del tempo e le loro implicazioni per il nostro presente e futuro. Attraverso le testimonianze dei relatori verrà approfondito il dialogo tra fede e politica, analizzando come questi principi possano continuare a guidarci nella costruzione di una democrazia autentica e inclusiva. Ne parleranno, tra gli altri, il presidente della Cei, cardinale Matteo Maria Zuppi, il presidente della Fondazione Giorgio La Pira, Patrizia Giunti, il magnifico rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Beccalli, lo storico Andrea Riccardi e il fondatore del Censis, Giuseppe De Rita.

Areti, società del gruppo Acea che gestisce l’illuminazione pubblica e artistica nel Comune di Roma, ha rinnovato e potenziato l’illuminazione delle statue del colonnato di Piazza San Pietro. Grazie a questo intervento di light architecture, le 140 sculture in travertino che sormontano le colonne e i pilastri del peristilio più celebre del mondo cristiano, saranno illuminate da 280 proiettori di ultima generazione che emanano luce a Led a basso consumo e a basso impatto ambientale. Ma la società ha anche provveduto alla trasformazione a led e al potenziamento dell’illuminazione pubblica di Piazza San Pietro, via della Conciliazione e dei lampadari dello stesso colonnato del Bernini. Per l’a.d. di Acea, Fabrizio Palermo, “il Giubileo 2025 rappresenta una fondamentale e storica occasione di sviluppo per Roma. In occasione di questo grande evento mondiale Acea sarà protagonista nel fornire un contributo essenziale per rendere Roma un esempio di eccellenza nella gestione sostenibile delle risorse, a partire dall’acqua, elemento prezioso e fondamentale nella vita quotidiana di tutti e che va sempre più tutelato e salvaguardato”. Acea sosterrà anche il Giubileo degli Adolescenti che, tra il 25 e il 27 aprile 2025, richiamerà nella Capitale oltre centomila giovani tra i dodici e i diciassette anni, con azioni di sensibilizzazione per la tutela dell’acqua con il progetto di educazione idrica nelle scuole.

Fattoria Latte Sano è sponsor della nuova edizione delle Guide di Repubblica “Roma Giubileo 2025 – Storie, luoghi, segreti”, dedicata alla scoperta della Capitale in occasione dell’anno santo. Per gennaio è allo studio l’uscita di un nuovo pack di latte parzialmente scremato, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato e la casa editrice Dami, ideatrice del personaggio di Geronimo Stilton: la cui serie di libri, tradotta in 50 lingue, ha venduto oltre 35 milioni di copie soltanto in Italia e oltre 180 milioni in tutto il mondo. Scopo della partnership, attraverso i consigli del famoso “topo giornalista”, è diffondere tra famiglie e ragazzi pillole informative contro il cyberbullismo.