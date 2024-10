Nella Biblioteca del Senato, incontro su “Luigi Einaudi, uomo di Stato e di pensiero”, con Marcello Pera, Pierluigi Barrotta, Roberto Marchionatti, Giuseppe Vegas e Nicolò Zanon.

Francesco Rutelli presenta il suo nuovo libro, “Città vince città perde”, a Roma, nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica. L’ex sindaco di Roma sarà intervistato da Manuela Perrone. Interventi di Ricky Burdett, Doriana e Massimiliano Fuksas, Carlo Ratti.

A Roma, a piazza Venezia, organizzato da Assicurazioni Generali, presentazione del progetto “Formazione rifugiati e migranti”, con Gianluca Perin country general manager Generali Italia, Andrea Sironi presidente Generali, Ignazio La Russa presidente del Senato della Repubblica, Matteo Maria Zuppi arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Nella Reggia di Caserta, “Investire nell’apprendimento permanente per la creazione di posti di lavoro e la resilienza: un dialogo con l’Africa”, organizzato dalla Presidenza italiana del G7. Con Eugenia Roccella ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Francesco Lollobrigida ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Orazio Schillaci ministro della Salute, Edmondo Cirielli vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Appuntamento culturale da non perdere oggi a Milano, nella Pinacoteca di Brera, nella sala intitolata ad Aldo Bassetti: Vittorio Feltri presenterà il suo libro “Il latino lingua immortale. Perché è più vivo che mai”, edito da Mondadori. Oltre al “direttorissimo” interverranno il direttore generale della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Nazionale Braidense Angelo Crespi, monsignor Giulio Dellavite e il critico Luigi Mascheroni. Moderatrice Melania Rizzoli.

Compagnia dei Caraibi amplia il suo “portfolio agavi” annunciando la distribuzione in esclusiva per l’Italia di tequila Tequiero, brand nato dalla collaborazione tra Cosimo Fini, in arte Gué, e l’imprenditore Driss El Faria. L’azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e over premium provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane, distribuirà in esclusiva per i mercati Italia il Tequila Reposado di Tequiero ed il premixed per Paloma. Una nuova collaborazione per l’azienda piemontese, all’insegna della qualità del prodotto. .

L’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (Iccd) presenta la mostra fotografica “Camere con Vista. San Benedetto/Pesaro. Andata e ritorno”, a cura di Cristiana Colli e Carlo Birrozzi, in programma dal 3 ottobre al 13 dicembre a Roma negli spazi espositivi dell’istituto, in via di San Michele. Dopo una prima tappa alla Rocca Roveresca di Senigallia, la mostra arriva ora nella capitale. Il progetto mette in luce le metamorfosi del territorio, dei luoghi e delle persone. Si tratta di un percorso esplorativo che attraversa i luoghi simbolo della costa adriatica, indagando il rapporto tra territorio e sviluppo urbano: ferrovia, lungomare, Ss16 e A14, sono parallele che hanno definito l’antropologia turistica degli spazi. E così, villini, colonie, hotel e condomini diventano testimoni di queste trasformazioni, custodendo memorie visive e identitarie.