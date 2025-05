A Roma, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, Papa Leone XIV visita il sepolcro di San Paolo.

A Venezia, nel Teatro La Fenice, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene a “L’Italia delle Regioni”, manifestazione promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con la Regione del Veneto che ha come presidente Luca Zaia.

A Montecitorio, nella sala del Cavaliere, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana incontra il presidente del Senato del Pakistan, Syed Yusuf Raza Gilani.

A Roma, nel Museo Ebraico, presentazione della mostra “Donne. Storie di donne che hanno influenzato il mondo”, realizzata dalla Comunità Ebraica in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia, l’Istituto Slovacco, il Museo della Cultura Ebraica di Bratislava. Con il rabbino capo Riccardo Di Segni e il presidente della Comunità Ebraica Victor Fadlun.

Delta Air Lines riprende i voli giornalieri diretti per Tel Aviv dall’aeroporto JFK di New York a partire da oggi. Per la compagnia aerea, “la decisione di riprendere la rotta il 20 maggio, temporaneamente sospesa in risposta al conflitto in corso nella regione, è il risultato di un’approfondita valutazione dei rischi per la sicurezza”.

Alla Camera dei Deputati, nella sala della Regina, il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, presenta al Parlamento la relazione annuale sull’attività svolta da Anac nel 2024.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presenta il progetto di restauro e di riapertura del Teatro della Cometa.

A Roma, Palazzo Rospigliosi, presentazione del rapporto sui crimini agroalimentari in Italia. Con Vincenzo Gesmundo, segretario generale Coldiretti; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; Gian Carlo Caselli, presidente comitato scientifico Fondazione Osservatorio Agromafie; Giovanni Melillo, procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo; Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia; Gian Maria Fara, presidente Eurispes; Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare Antimafia; Jacopo Morrone, presidente commissione bicamerale d’inchiesta sugli illeciti nel ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari; Floriana Sipala, director for Internal Security Commission Counter – Terrorism Coordinator; Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti e presidente Fondazione Osservatorio Agromafie.

A Roma, nella sede della Fnsi, presentazione del libro “Non ce n’è Coviddi. Cinque anni di Covid: è andato tutto bene”, di Gianni Molinari. A dialogare con l’autore, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza.

Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo portano a Napoli l’artista francese JR, tra i più importanti rappresentanti della scena artistica contemporanea, con l’opera “Chi sei, Napoli?”, ottavo capitolo delle della serie “Chronicles”. Il 21 maggio l’opera site-specific verrà presentata in via Duomo di fronte alla facciata della “Cattedrale di San Gennaro”, Duomo di Napoli, trasformata in un mosaico di 606 volti locali, incarnando lo spirito comunitario, la resilienza, l’energia e l’anima polimorfa della città. In passato, JR “squarciò”Palazzo Strozzi a Firenze con l’opera “La Ferita”, e a Roma fu memorabile l’intervento a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia. E’ da sottolineare che le Gallerie d’Italia a Napoli presentano fino al 22 giugno la “Dama col liocorno” di Raffaello Sanzio, proveniente dalla Galleria Borghese di Roma. Il capolavoro occupa la sala dedicata al “Martirio di Sant’Orsola” di Caravaggio in esposizione a Roma presso le Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini per la mostra “Caravaggio 2025”.

A Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, il 28 maggio è in programma il convegno di studi “Italia Nostra, Giovanni Spadolini, una lunga battaglia per la cultura”. L’evento, che gode del Patrocinio della Regione Toscana, è organizzato da Italia Nostra e dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia Ets. Saluti istituzionali di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Luigi Colombo. vicepresidente nazionale di Italia Nostra; Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Andrea De Pasquale, direttore generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, interverrà su “Integrare la memoria culturale e documentale d’Italia: le idee di Giovanni Spadolini”.

Festeggia i 40 anni di attività, con una storia di famiglia, passione e duro lavoro: Team’s Macoratti, agenzia di vino che opera sul territorio di Roma e provincia dal 1985, con Tito e poi i figli, Ilaria e Alessio, oltre a celebrare la sua “storia d’impresa” punta al futuro con la volontà di essere sempre di più leader per la fornitura di vino nella Capitale e provincia nei canali Ho.re.ca e Gdo. Coloro che frequentano i ristoranti romani al vertice delle classifiche delle guide gastronomiche conosce il loro nome: e Macoratti sottolinea che “chi si rivolge a noi non ha soltanto un nuovo fornitore o un nuovo rappresentante, ma una squadra di operatori appassionati, preparati e professionali che rappresenteranno al meglio la tua cantina. Inoltre sapranno guidarti nella scelta del vino migliore da inserire sulla tua carta dei vini”. Non a caso nel portafoglio dei clienti c’è anche il Vaticano, oltre a una lunga serie di chef pluristellati. Senza dimenticare che, oltre a vini, spirits e birre, Macoratti tra i suoi brand ha anche una pasta di alta qualità, Rustichella d’Abruzzo, fornendo così una lista di fornitori completa. Efficientissimo anche il delivery, per diminuire i tempi di consegna ai minimi storici, avere una gestione del credito più fluida, ottimizzare le giacenze di magazzino, variare l’offerta e la carta dei vini in base alle tendenze e alla domanda, rimanere sempre connesso con le aziende, accorciare la distanza tra domanda e offerta. L’agenzia si muove su due tipi di canali: Ho.re.ca. dove su Roma e provincia conta 13 agenti, con un piano di espansione alle altre province laziali, e la grande distribuzione, per il Lazio, la Toscana, l’Umbria, oltre alla nuova apertura dell’agenzia “Pergola” specializzata esclusivamente in Gdo.

A Palazzo Madama, nella sala Koch, incontro su “Liquidità alle imprese. Passaggio generazionale e bilanci sostenibili – Esg: come ottimizzare il rapporto tra investitori e imprese”. Con Ferruccio Ferranti, presidente Mediocredito Centrale.

A Milano, oggi, Cariplo Factory ospita la sesta edizione della Giornata Nazionale delle Società Benefit.

Mercoledì 21 maggio Intesa Sanpaolo porta a Roma, per festeggiare l’apertura di Piazza di Siena, il grande concerto “Opera Italiana is in the Air” diretta dal maestro Alvise Casellati: l’evento musicale segnerà l’inizio della nuova edizione dello Csio di Roma Piazza di Siena, in programma dal 21 al 25 maggio a Villa Borghese. Il programma sarà interamente dedicato a Giacomo Puccini con una selezione di arie tratte dalla Tosca, di cui quest’anno ricorrono i 125 anni. Casellati dirigerà l’Orchestra della Toscana, ospiti d’onore Francesco Meli, tenore, Valeria Sepe, soprano, e Devid Cecconi, baritono. Presenterà la serata Eleonora Daniele.