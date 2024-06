In Vaticano, nel Palazzo Apostolico, Papa Francesco riceve in udienza Cyril Matamela Ramaphosa, presidente del Sudafrica.

Al Quirinale, cerimonia di consegna della bandiera agli atleti in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A Borgo Egnazia, arrivo dei capi di Stato e di Governo per partecipare al G7 dei leader, presieduto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tre le sessioni di lavoro, dedicate a Africa, Medio Oriente e Ucraina. In serata, a Brindisi, cena ufficiale ospitata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A Roma presentazione del Rapporto 2024 Welfare Index Pmi, promosso da Generali. Parteciperà, tra gli altri, Giovanni Baroni, vice presidente Confindustria e presidente Piccola Industria.

A Milano, la collezione del Museo Poldi Pezzoli si arricchisce di un nuovo capolavoro: il dipinto “Interno del Pantheon” (1743) di Gian Paolo Panini è stato donato da Giovanna Zanuso, presidente della Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti, e andrà ad accrescere la collezione settecentesca della casa. “Il Museo festeggia con entusiasmo il dono”, dichiara l’architetto Alessandra Quarto, direttore dell’istituzione, “generosa mecenate da sempre vicina alle istituzioni culturali accogliendo nella collezione del ‘700 un’opera di grandissima qualità e straordinaria bellezza”. L’artista è famoso soprattutto per i suoi dipinti profani, eseguiti dopo il trasferimento a Roma: Panini, nato il 17 giugno 1691 a Piacenza, arrivò presto a Roma (nel 1711), dove dipinse capricci e pezzi architettonici in uno stile vigoroso anche se un po’ eccentrico, e già nel 1719, quando fu ammesso all’Accademia di San Luca e ai virtuosi al Pantheon, era un astro nascente del mondo artistico romano: tele monumentali con celebrazioni di feste, vedute di rovine e interni delle pinacoteche dei più importanti collezionisti dell’epoca erano i suoi soggetti più famosi e apprezzati.

A ridosso dell’inizio della Raccolta dell’Orzo 2024, Campus Peroni, il centro di eccellenza nato della collaborazione tra Birra Peroni e il Crea, il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, ha riunito alcuni dei suoi principali partner presso il Cerb, il Centro di ricerca per l’eccellenza della Birra dell’Università di Perugia. E’ stata un’occasione di confronto sullo stato di salute della filiera brassicola e le principali sfide per il suo futuro, in particolare guardando ai temi del cambiamento climatico, oltre che un’opportunità per visitare il Field Lab, il Laboratorio di pieno campo per l’agronomia e le colture erbacee del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università di Perugia. Per Massimo Fortunato, Sustainable Development Manager di Birra Peroni, “grazie al contributo di tutti i partner di Campus Peroni, siamo impegnati nello studiare soluzioni per le sfide poste dal cambiamento climatico alla filiera brassicola. Conciliando ricerca e innovazione, il nostro obiettivo è contribuire a sostenere gli agricoltori e rendere l’agricoltura non solo più sostenibile ma anche più resiliente, grazie anche all’introduzione di strumenti innovativi”.

Marcato Centrale Roma ed il World Food Forum, parte della Fao che trasforma i sistemi agroalimentari tramite i giovani, hanno scelto di collaborare in occasione della Giornata della Gastronomia Sostenibile, una celebrazione globale adottata dalla Fao, dall’Unesco e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2016, che si celebra il 18 giugno di ogni anno. Ciò che si vuol far emergere puntando su queso appuntamento è come la produzione, la preparazione e il consumo degli alimenti possano essere attuati secondo principi e buone pratiche sostenibili.

Domani a Roma presentazione del Rapporto annuale su “L’economia del Lazio”, organizzato da Banca d’Italia.

Domani a Roma, Stati Generali del Management Consulting “Consulenza: Realtà, Valori e Prospettive”, organizzati da Assoconsult, con Emanuele Orsini presidente Confindustria e Marco Nocivelli vice presidente Confindustria per le Politiche Industriali e il Made in Italy.