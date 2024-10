“Ricucire lo strappo: oltre le disuguaglianze”: Questo il tema dell’assemblea diocesana di Roma, in programma oggi nella basilica di San Giovanni in Laterano. All’appuntamento interverrà Papa Francesco. Il cardinale Baldo Reina introdurrà il pomeriggio di preghiera e riflessione. Seguirà un intervento del giornalista Marco Damilano, che offrirà ai partecipanti una sintesi del cammino compiuto in questi mesi con “(Dis)uguaglianze”. In conclusione parlerà il Santo Padre.

Nel settantesimo anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi, la Camera dei deputati, in collaborazione con la Fondazione De Gasperi, promuove una cerimonia commemorativa a Montecitorio. Evento centrale dell’anno degasperiano, si aprirà con l’esecuzione degli inni nazionale ed europeo da parte della Banda Interforze, seguita dai saluti istituzionali del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un contributo del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Dopo l’intervento della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, l’attore e regista Michele Placido eseguirà una lettura teatralizzata delle parole che De Gasperi pronunciò alla prima seduta dell’Assemblea Costituente. Non mancherà il presidente della Fondazione De Gasperi Angelino Alfano. La cerimonia includerà anche la proiezione del cortometraggio realizzato dalla Fondazione “Alcide De Gasperi visionario costruttore”, e i contributi di Pier Ferdinando Casini in qualità di presidente del Gruppo italiano dell’Unione interparlamentare, e del giudice della Corte Costituzionale Giovanni Pitruzzella, che analizzerà l’attualità dell’eredità politica e morale di De Gasperi.

Oggi a Napoli, a Palazzo Reale, inizia la quarta edizione di CasaCorriere Festival. L’evento organizzato da Corriere del Mezzogiorno quest’anno ha per tema “Democrazia e Potere”. Inaugurazione al Teatro di Corte con “Il potere della bellezza, la democrazia della cultura”, con Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, Nicola Gratteri procuratore capo di Napoli, Alberto Angela divulgatore e Gabriel Zuchtriegel direttore del Parco Archeologico di Pompei. Sabato dibattito su “Diritti e giustizia” con Carlo Nordio ministro della Giustizia e Gianni Melillo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. A intervistarli, Fiorenza Sarzanini vicedirettrice di Corriere della Sera.

“Facciamo Il futuro. Brindisi” è il titolo dell’assemblea pubblica di Confindustria Brindisi che si svolgerà oggi nel cineteatro Impero. Prganizzato dall’associazione degli imprenditori presieduta da Gabriele Menotti Lippolis, vedrà la partecipazione del presidente di Confindustria nazionale Emanuele Orsini e gli interventi del prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli e del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna. Nel corso dell’assemblea, Menotti Lippolis e Orsini premieranno tre aziende locali, storiche associate a Confindustria Brindisi, per la loro fedeltà associativa e per il contributo dato alla crescita economica del territorio. Sarà inoltre presentato l’annullo filatelico per gli 80 anni dell’associazione creato in collaborazione con Poste Italiane.

Cagliari è una delle città protagoniste del tennistavolo italiano. Dopo essere stata la casa dei Campionati Italiani Assoluti e di seconda e terza categoria del 2023, il PalaPirastu di via Rockefeller accoglie fino a domenica 27 il torneo internazionale di tennistavolo “Wtt Feeder Cagliari 2024”. Organizzato dalla Federazione Italiana Tennistavolo, sotto l’egida del World Table Tennis, braccio operativo della International Table Tennis Federation, in collaborazione con il Comitato Regionale Fitet Sardegna e con il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari.

Alla Festa del Cinema di Roma è andato in scena Build Your Future, un progetto che si rivolge “agli studenti delle scuole superiori e dell’università per ispirarli sui nuovi trend trasformativi dell’economia e della società e scoprire le competenze chiave per il futuro, con un programma che prevede di incontrare in presenza oltre 10 mila studenti entro il 2024. L’obiettivo è supportare i giovani ad avere maggiore consapevolezza rispetto a un mercato del lavoro in rapida e costante evoluzione”: protagonista, Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem e Global Value Programs Intesa Sanpaolo. L’iniziativa ha ricevuto il premio di “Champions in Education” a Washington durante la terza edizione della Italian Design Week. Prossimo appuntamento il 29 ottobre a Roma all’Università Campus Bio-Medico, con un focus sui trend globali e con il logo di Look4ward, l’osservatorio sulle competenze del futuro ideato da Intesa Sanpaolo e sviluppato con partner nazionali e internazionali.

ll ministero della Salute ospiterà il 29 ottobre, nell’auditorium Cosimo Piccinno, i risultati della campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno “Care for Caring – Ambasciatrici della Prevenzione” rivolta alle donne in forza alla Polizia di Stato. L’iniziativa ha toccato quattro città, Milano, Brescia, Bologna e Piacenza. L’evento verrà aperto dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e dalla promotrice della conferenza Simona Loizzo, presidente Intergruppo Nuove Frontiere Terapeutiche nei Tumori della Mammella, XII Commissione Affari Sociali e Sanità, Camera dei deputati. A seguire, Nicola Molteni sottosegretario agli Interni.