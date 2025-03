A Roma, nel Campus Luiss di viale Romania, presentazione del libro “AI Impact. La cooperazione persone-tecnologie per le grandi sfide contemporanee” di Paolo Cellini e Maximo Ibarra. Con Fabio Panetta, Governatore della Banca d’Italia; Paolo Boccardelli, rettore Università Luiss Guido Carli; Carlo Ratti director, Mit Senseable City Lab, Co-Founder Cra; Agostino Scornajenchi, a.d e d.g. Cdp Venture Capital; Marco Trombetti, Co-fondatore di Translated. Videomessaggio di Vint Cerf Chief Internet Evangelist, Google.

A Montecitorio, nella sala della Lupa, indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati all’evento “Ambasciatori in Rosa”, organizzato dall’Associazione Susan G. Komen Italia. E, nella sala della Regina, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario tributario 2025.

A Montebello Vicentino, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, partecipa al sopralluogo tecnico presso il cantiere Rfi “Verona-Bivio Vicenza”. Nel pomeriggio appuntamento a Venezia, per la presentazione dell’Autorità per la Laguna, al quale sono state attribuite le funzioni e le risorse finanziarie del Mose.

A Roma, nella sala polifunzionale di Palazzo Chigi, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin partecipa alla presentazione del Premio De Sanctis 2025.

A Bruxelles, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa al Consiglio Competitività e incontra il commissario europeo agli Affari economici, Valdis Dombrovskis.

A Roma, nel Ministero della Salute, a un anno dalla presentazione del Manifesto “One Brain One Health”, in occasione della “Settimana Mondiale del Cervello 2025”, la Società Italiana di Neurologia presenta un primo bilancio della strategia italiana per la Salute del Cervello 2024-2031.

A Roma, nel Palazzo Della Valle, Confagricoltura, in collaborazione con l’Associazione Bancaria Italiana, organizza il convegno dal titolo “Banca, Impresa e Sostenibilità”. L’evento ha l’obiettivo di promuovere il dialogo tra il settore bancario e il mondo imprenditoriale, e più precisamente diffondere la conoscenza e le informazioni che incidono sull’accesso al credito delle Pmi, per orientare le stesse verso decisioni ponderate e consapevoli, anche alla luce delle nuove regole di vigilanza bancaria. Con Gianfranco Torriero, vice direttore generale vicario Abi.

In occasione di Didacta Italia, l’appuntamento annuale che per tre giorni, da oggi al 14 marzo, trasforma Firenze nella capitale della scuola del futuro, nello stand Mic nel Padiglione Attico Spadolini della Fortezza da Basso di Firenze, la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali racconta “ Sapere Fare Sapere”, un progetto educativo sul patrimonio culturale immateriale per i docenti e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Nello spirito della “Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” Unesco 2003) , il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, e la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, hanno realizzato “Sapere Fare Sapere” per promuovere la conoscenza dei 17 elementi italiani di patrimonio culturale immateriale iscritti nelle Liste Unesco. Il progetto si articola in percorsi formativi per gli studenti (Pcto) e in un corso di formazione online dedicato ai docenti della scuola secondaria di secondo grado.

Alice Musso, bartender di Drink Kong e Nite Kong di Roma, è la vincitrice della “Finale Italia” di “The Vero Bartender”, competizione internazionale promossa da Amaro Montenegro che festeggia l’anniversario numero 140 del brand. Con il cocktail all’avanguardia Chronosphere, un “viaggio nel tempo in un bicchiere”, sintesi di “2165. Shaping The Future”, il tema della gara, ha battuto gli altri 7 finalisti selezionati da Nord a Sud del Paese, guadagnandosi l’accesso alla “Finale Global” della competition in rappresentanza dell’Italia, in programma a Bologna il 9 aprile per sfidare i migliori bartender provenienti da Australia, Canada, Cina, Emirati Arabi, Messico, Regno Unito, Spagna e Usa. Per Alessandro Soleschi, Group Director of Marketing Spirits di Gruppo Montenegro, le proposte ricevute dai bartender “si sono distinte per innovazione ed alta qualità, confermando un livello di competizione negli anni in continua crescita”.

Nel Museo di Roma in Trastevere, dal 19 marzo al 7 settembre, è in programma la mostra “Frigidaire. Storia e immagini della più rivoluzionaria rivista d’arte del mondo”. Il progetto esplora l’Arte Maivista, un’espressione creata da Andrea Pazienza e Vincenzo Sparagna, fondatori della rivista, per indicare un’arte originale e imprevista, caratterizzata da un mix di fumetto, satira, cronaca, pittura e fotografia. In esposizione circa 300 opere, tra copertine, tavole originali, fotografie e reportage legati alla storia di Frigidaire e dei suoi fondatori. Il progetto espositivo valorizza l’unicità della pubblicazione come fenomeno culturale trasversale, che ha unito arte, politica, musica e satira, con l’intento di far conoscere al pubblico, anche dei più giovani, un’esperienza culturale che rischia di essere dimenticata. La mostra, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e organizzata da Frigolandia, è curata da Vincenzo Sparagna. Servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

A Roma, al Maxxi, dal 30 maggio da non perdere “Classicismo e modernità nel Foro Italico di Enrico Del Debbio”, a cura di Ariane Varela Braga e Carla Zhara Buda, per esplorare il ruolo simbolico ed estetico del marmo nelle opere dell’architetto carrarese, con un’attenzione particolare al complesso del Foro Italico. Attraverso i materiali del suo archivio, tra i primi acquisiti dal Maxxi Architettura, il progetto del Foro, cui Del Debbio ha lavorato per quarant’anni, ne racconta l’intensa attività creativa e le fotografie di Begoña Zubero offrono una nuova interpretazione visiva delle sue architetture.