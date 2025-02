Al Senato, presentazione del libro di Maurizio Molinari “La nuova guerra contro le democrazie”, con il presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa, l’ex presidente della Camera dei Deputati Pier Ferdinando Casini, l’ambasciatore dell’Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk, il capogruppo di Fdi al Senato Lucio Malan.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha visitato l’Abbazia di Chiaravalle Milanese, incontrando in forma privata la Comunità Cistercense e i rappresentanti della Fondazione Grana Padano Ets, che ha la sua sede all’interno del complesso monastico. Durante l’incontro, la fondazione e la comunità hanno avuto l’opportunità di illustrare i loro progetti finalizzati alla valorizzazione e alla tutela dell’abbazia, un simbolo di eccellenza culturale, storica e religiosa del territorio. In particolare, è stato presentato il progetto “Intrecci”, che, attraverso il meccanismo dell’Art Bonus istituito dal Ministero della Cultura, mira a creare una comunità di sostenitori per finanziare i lavori di manutenzione delle coperture della chiesa abbaziale, interventi fondamentali per la conservazione di questo prezioso bene. All’incontro con La Russa, oltre ai vertici e ai consiglieri della fondazione, hanno partecipato anche il presidente del Consorzio Grana Padano, Renato Zaghini, il direttore generale Stefano Berni e la deputata di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio.

A Milano, nel corso del “Lombardia Digital Summit 2025” verrà presentata una ricerca realizzata da Tig – The Innovation Group in cui verranno analizzati lo stato e le prospettive dell’innovazione digitale nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni in Lombardia, gli investimenti attuali e previsti in Intelligenza Artificiale, le grandi infrastrutture e i poli tecnologici per il digitale e le eccellenze lombarde nel settore.

Domani, a Montecitorio, nella sala della Regina, indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati all’evento “Al servizio delle istituzioni con dedizione e coraggio. In ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo”.

Nasce “Rise – Rome Insights Style Experience”, presentata a Roma a Palazzo Talìa. Convention Bureau Roma e Lazio, organismo fondato dalle principali associazioni di categoria che opera in accordo strategico con Regione Lazio e Roma Capitale per promuovere Roma e Lazio come destinazione per congressi ed eventi internazionali di alto profilo, ha organizzato l’evento per conto della Fondazione per l’Attrazione Roma & Partners, ideato dall’assessore Alessandro Onorato, che si terrà a Roma da giovedì 27 febbraio a sabato 1° marzo. Tre giorni in cui Roma si trasformerà in una vetrina del lusso e heritage in un contesto che celebra il suo ruolo di Capitale mondiale dell’ospitalità high-end. “Rise” è un workshop progettato per valorizzare le straordinarie potenzialità di Roma e Lazio come destinazione d’eccellenza. Il settore travel di fascia alta rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo economico e richiede una strategia mirata per sfruttarne appieno il potenziale: attraverso un programma di incontri B2B ed esperienze, “Rise” offrirà un’immersione totale nell’ospitalità e servizi di alta gamma del territorio, favorendo lo sviluppo di nuove opportunità di business nel panorama internazionale del turismo premium, accogliendo circa 60 buyer, provenienti dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Brasile, dal Messico, dal Giappone, Europa ed Emirati Arabi.

Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village, al Torneo Sei Nazioni, con la nazionale italiana che ha sfidato la Francia sul campo dello Stadio Olimpico di Roma. Risultato finale: Italia 24, Francia 73. Affluenza da record di oltre 65mila appassionati: cuore pulsante del Villaggio Olimpico, The House of Peroni Nastro Azzurro che ha accolto i tifosi in un ambiente immersivo, pensato per esaltare lo spirito unico del Terzo Tempo, simbolo del rugby. Durante la giornata, la Federazione Italiana Rugby ha reso omaggio a Sergio Parisse, storico capitano della nazionale, con una cerimonia emozionante di apertura che ha preceduto il match: il numero otto azzurro, con 142 presenze, ha ricevuto il suo cap da centurione dalle mani di Andrea Duodo, presidente Fir. Tra gli ospiti presenti anche Leonardo Marin, Marco Riccioni, Stephen Varney, Tommaso Di Bartolomeo e Matteo Canali. A chiudere la giornata, l’esibizione live degli Eiffel 65.

Si comincia da Enzo Tortora: Warner Bros. Discovery in vista dell’arrivo in Italia nel 2026 della nuova piattaforma streaming del gruppo, Max, annuncia la prima produzione originale scripted italiana. Sarà “Portobello” di Marco Bellocchio, la serie tv prodotta da Our Films, società del gruppo Mediawan, e Kavac Film, in coproduzione con Arte France ed in collaborazione con The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle. La serie è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Our Films e prodotta da Simone Gattoni per Kavac Film. La serie in 6 episodi racconterà la vicenda di Enzo Tortora, il celebre conduttore del programma televisivo “Portobello”, in onda dal 1977 per sette edizioni, accusato da alcuni collaboratori di giustizia di essere parte di un’associazione camorristica dedita al traffico di stupefacenti. Tortora fu recluso in carcere e processato per anni prima di essere definitivamente assolto da ogni accusa. Le riprese, iniziate a Roma lo scorso settembre, sono attualmente in corso, e hanno luogo anche in Sardegna, in Campania e in Lombardia. Fabrizio Gifuni interpreta Tortora.

A Roma la Fondazione Goffredo Parise e Giosetta Fioroni presenta le attività e l’archivio. Nata nel 2018 dalla volontà di Giosetta Fioroni per tutelare il suo lavoro e quello del compagno Goffredo Parise, oggi la fondazione raggiunge la sua totale operatività impegnandosi ad assicurare uno strumento di conservazione e valorizzazione in grado di far sì che l’insieme delle opere dei due autori e il loro apporto alla cultura nazionale e internazionale sia tutelato, salvaguardato, conservato, valorizzato e promosso nel miglior modo possibile. La fondazione sarà aperta per studiosi, istituzioni e collezionisti e si occupa, detenendone la legittimità, di portare avanti la procedura per la archiviazione e autenticazione delle opere dell’artista allo scopo di realizzare il catalogo generale.