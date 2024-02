Giornate intense a Roma per il presidente della Repubblica Argentina Javier Gerardo Milei: oggi, mattinata in Vaticano, nel Palazzo Apostolico, per un’udienza privata di Papa Francesco e colloqui nella Segreteria di Stato. Poi un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e successivamente con il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. E’ in programma anche un’intervista in esclusiva a Nicola Porro per la trasmissione “Quarta Repubblica”, in onda su Rete 4.

Nella sala stampa della Camera dei Deputati, presentazione dell’iniziativa a carattere internazionale dell’Associazione Setteottobre: “Azione legale contro Hamas”. Interverranno Stefano Parisi presidente Associazione Setteottobre, Laura Guercio avvocato penalista con abilitazione presso la Corte Penale Internazionale e docente universitario in Relazioni internazionali, Pierluigi Battista.

A Roma, nel Palazzo Merulana, dove è visibile la grande mostra “Antonio Donghi. La magia del silenzio”, oggi è in programma l’evento intitolato “Le prospettive dei mercati tra sicurezza, sostenibilità e competitività”, organizzato da Utilitalia, con Guido Bortoni presidente Cesi, Stefano Besseghini presidente Arera, Gilberto Pichetto Fratin ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Una sessione avrà come protagonisti esponenti della politica, Luca Squeri di Forza Italia, Giuseppe Zollino di Azione e Silvia Fregolent di Italia Viva. Conclusioni a cura di Filippo Brandolini presidente di Utilitalia.

A Roma, in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, l’assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa alla commemorazione del “Giorno del Ricordo” dei Martiri delle Foibe Istriane e dell’esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate.

A Milano, a Foro Bonaparte, cerimonia di premiazione “L’energia dell’acqua”, concorso scolastico organizzato da Fondazione Costruiamo il Futuro e Edison, alla presenza di Paola Frassinetti sottosegretario al ministero dell’Istruzione e del merito.

Nel Campus Luiss di viale Romania, nella Capitale, dibattito sul tema “Siamo pronti a un ritorno di Donald Trump?” nell’ambito de “I Lunedì del Grand Continent”, con tra gli altri Lucia Annunziata ex presidente della Rai, Davide Burani head of Advocacy & Public Affairs American Chamber of Commerce Italy, Lorenzo Castellani lecturer storia delle istituzioni politiche Luiss School of Government.

A Torino, nel Palazzo Civivo, presentazione del “Salone del Vino di Torino 2024”, che si svolgerà da sabato 2 a lunedì 4 marzo a Torino alle Ogr Torino e al Museo del Risorgimento. Sarà, secondo gli organizzatori, “un grande salone espositivo diffuso per produttori e produttrici, consorzi ed enoteche regionali, dove il pubblico potrà incontrare cantine storiche e giovani vignaioli piemontesi per degustare le loro eccellenze”. Stamattina parleranno Patrizio Anisio direttore del Salone del Vino di Torino, Stefano Lo Russo sindaco di Torino, Dario Gallina presidente Camera di Commercio di Torino, Marco Protopapa assessore Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca Regione Piemonte, Marco Carrel assessore Agricoltura e Risorse naturali Regione autonoma Valle d’Aosta, Roberto Sapia presidente Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

A Roma nello Spazio Europa, incontro intitolato “The european union at the time of the new cold war. A Manifesto”, con Romano Prodi ex presidente della Commissione europea ed ex presidente del Consiglio, e Paolo Gentiloni commissario europeo per la fiscalità e l’unione doganale, gli audit e la lotta antifrode, anche lui ex presidente del Consiglio.