Al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra le squadre finaliste della Coppa Italia di Calcio 2024/2025, Milan e Bologna. Poi il capo dello Stato si reca a Coimbra per il XVIII Simposio Cotec Europa.

A Roma, a Villa Doria Pamphilj, vertice intergovernativo Italia-Grecia. Con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro della Repubblica Ellenica, Kyriakos Mitsotakis.

A Budapest, Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea, con i presidenti delle assemblee parlamentari degli stati membri dell’Unione e il presidente del Parlamento europeo. Presente il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana che interviene alla sessione intitolata “Più vicini agli elettori: il regionalismo in Europa e la salvaguardia dell’identità culturale europea”.

A Ciampino, nell’aeroporto militare Raiti, giovedì, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana partecipa alla cerimonia di avvicendamento nella carica di Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare tra il generale Luca Goretti e il generale Antonio Conserva.

A Roma, in Campidoglio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri commemora Marco Causi. All’Archivio di Stato interviene alla “Festa dell’Europa 2025. Dalla bicicletta alla transizione digitale”.

A Roma, nello spazio “Esperienza Europa” intitolato a David Sassoli, “Stati generali dell’industria: verso un’Europa più competitiva”. L’evento, organizzato dagli uffici italiani dell’Europarlamento e della Commissione europea, è aperto dall’intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Con gli europarlamentari Antonella Sberna, Giorgio Gori, Benedetta Scuderi, Brando Benifei e Francesco Torselli, e i vicepresidenti di Confindustria Marco Nocivelli, Barbara Cimmino e Angelo Camilli.

L’a.d. di Anas Claudio Andrea Gemme è stato nominato componente del governing board di Cedr – Conference of European Directors of Roads, il più alto organo esecutivo composto dagli amministratori e direttori generali delle amministrazioni stradali nazionali dell’Ue. Il Cedr è un’organizzazione senza scopo di lucro istituita su proposta dell’Italia nel 2003 e ha sede a Bruxelles. Per Gemme, “la partecipazione dell’Italia al Cedr è di fondamentale importanza per la condivisione del sapere tecnico nel campo stradale, per armonizzare le posizioni su temi chiave sulla mobilità con gli altri Paesi Ue e influire sulle politiche europee di settore”.

A Milano, il Museo Diocesano Carlo Maria Martini, dal 15 maggio al 19 ottobre, in collaborazione con Camera – Centro Italiano per la Fotografia di Torino, presenta la mostra “Dorothea Lange”, a cura di Walter Guadagnini e Monica Poggi, che, attraverso un centinaio di scatti, celebra la fotografa americana a 135 anni dalla nascita. Un percorso che ha inizio tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento, quando la Lange si fa testimone cruciale di alcuni degli eventi epocali che avrebbero modificato l’assetto economico e sociale degli Stati Uniti, su tutti il crollo di Wall Street, e che la spingono ad abbandonare il mestiere di ritrattista per documentare l’attualità.

In provincia di Viterbo, dal 22 al 25 maggio, torna “VisiTuscia”, la Borsa del Turismo e dell’Enogastronomia della Tuscia, organizzata dalla Dmo Expo Tuscia. Obiettivo, presentare le eccellenze viterbesi con il coinvolgimento delle aziende per far conoscere quanto di interessante il territorio può offrire non solo dal punto di vista dell’ospitalità ricettiva, ma anche in ambito enogastronomico, culturale, ambientale, termale e, soprattutto, religioso considerato l’attuale anno giubilare. “Le attività della Dmo”, dichiara il suo presidente Vincenzo Peparello, ideatore e promotore dell’iniziativa, “hanno rappresentato uno strumento attuativo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi inseriti nei Piani Strategici della Regione quali la ridistribuzione dei flussi, la destagionalizzazione e l’aumento della durata del soggiorno sul territorio. Obiettivi raggiunti anche grazie all’azione mirata della collaborazione attivata con le Reti d’Impresa locali che ha permesso di rendere maggiormente competitivo il territorio”.

A Roma, la Galleria Borghese dal 10 giugno al 14 settembre ospiterà una mostra dell’artista keniota e americana Wangechi Mutu, dal titolo “Poemi della terra nera”, a cura di Cloé Perrone. ll progetto è concepito come un intervento site-specific che si sviluppa nelle sale interne del museo, sulla facciata e nei Giardini Segreti, sfidando la tradizione classica, attraversando sospensioni, forme frammentate e nuove mitologie immaginate, per creare un dialogo “multistrato” tra il linguaggio contemporaneo dell’artista e l’autorità antica.

Dopo lo straordinario successo di Roberto Bolle che danza davanti ai capolavori di Caravaggio, si è svolto a Capena l’appuntamento intitolato “Danza su tela: una serata suggestiva tra danza e pittura”, evento conclusivo del progetto nato in collaborazione con Art Forum Würth Capena e Comune di Nazzano, condotto da Lisa Rosamilia: un ciclo di laboratori intensivi rivolto ad adulti, ragazzi e bambini dai 4 anni in su, promosso da Balletto di Roma. Un capitolo del progetto formativo e performativo nato per dialogare con spazi extra-ordinari: luoghi lontani dalla scena abituale e che diventano il palcoscenico per esplorare nuove modalità di apprendimento e di espressione, in cui la danza e il movimento si intrecciano con il paesaggio, l’arte visiva e la cultura del territorio. Incontri ideati per valorizzare una dimensione specifica del processo creativo di un artista: la costruzione dell’immagine, l’ambiente che la accoglie, il gesto che la anima, l’azione che la trasforma. A seguire, in dialogo con le opere della mostra “Pathos und Pastos. Christopher Lehmpfuhl nella Collezione Würth”, una serie di performance coreografate da Valerio Longo.

A Roma, via Veneto, nell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace, Marco Ciccotelli è il nuovo executive chef. “Con la sua professionalità ed esperienza prenderanno forma importanti novità nell’ambito ristorativo che coinvolgeranno tutto l’hotel e i servizi dedicati, che vedranno la luce con l’inizio dell’estate”, afferma il general manager Simone Farci. Classe 1985, originario di Tollo, in provincia di Chieti, Ciccotelli, diplomato presso la Scuola Alberghiera di Pescara, ha iniziato all’Hotel Eden come stagista sotto la guida dello chef Adriano Cavagnini, e una successiva collaborazione con lo chef Fabio Ciervo, con cui conquista una stella Michelin per il ristorante “La Terrazza”. Quindi Palazzo Ripetta, executive chef per tutti gli outlet dell’hotel, portando il ristorante St. Byblos a ottenere una menzione nella Guida Michelin. Ora l’InterContinental Rome Ambasciatori Palace, progettato dall’architetto Carlo Busiri Vici, con 160 camere e suite, sale riunioni, area benessere e, per le pause di gusto e relax, Anita Lounge Bar, ristorante con dehors al piano terra e Charlie’s rooftop, la terrazza all’ultimo piano aperta tutto l’anno, fiore all’occhiello di questa realtà.