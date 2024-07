Oggi a Roma il luogo protagonista della politica è Palazzo Chigi: qui il presidente del Consiglio Giorgia

Meloni incontra il nuovo presidente del Consiglio europeo, il socialista Antonio Luis Santos da Costa, eletto con il voto favorevole di tutti i leader europei tranne quello dell’Italia. Nella sede del governo poi è in programma la cabina di regia per il Pnrr, e un Consiglio dei ministri.

A Reggio Calabria, nel Museo Archeologico Nazionale, nel pomeriggio si apre l’evento “Il sistema delle

costruzioni verso il nuovo Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, organizzato da Ance Reggio Calabria. Tra i partecipanti all’incontro, che si concluderà domani, sono da segnalare Edoardo Zanchini direttore ufficio Clima del Comune di Roma, Roberto Occhiuto presidente Regione Calabria, Roberto Rugna presidente Ance Calabria, Antonino Tramontana presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria, Maria Mallemace soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, Giuseppe Falcomatà, sindaco della Città di Reggio Calabria, Domenico Vecchio presidente Confindustria Reggio Calabria, Vannia Gava viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Federica Brancaccio presidente Ance nazionale.

A Roma, nella Camera dei Deputati, Iren presenta il nuovo hub per il recupero delle materie prime

critiche e dei metalli preziosi, con Luca Dal Fabbro presidente Gruppo Iren e Adolfo Urso ministro delle

Imprese e del Made in Italy.

Nella sede nazionale di Unioncamere oggi è in programma il convegno dal titolo “Sicurezza del lavoro,

tecnologie: vecchi e nuovi rischi”. Realizzato da Unioncamere in collaborazione con Inail, l’appuntamento

intende affrontare i problemi attuali della sicurezza del lavoro nel contesto originato dalle trasformazioni in atto nel mondo delle imprese e del lavoro, valutando in particolare gli impatti negativi e positivi delle

innovazioni tecnologiche sulla origine, morfologia, diffusione e prevenzione dei rischi. Aprirà l’incontro con un indirizzo di saluto il segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli.

Domani, martedì, a Palazzo San Macuto, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, partecipa all’audizione

al Copasir, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.

Mercoledì sera andrà in scena a Roma il Med-Or Day 2024, “Uno sguardo sul mondo. Il sistema Italia, il

Mediterraneo, l’Africa: il Piano Mattei”, con Claudio Descalzi Ad. e Dg. Eni, Pierroberto Folgiero, Ad e Dg

Fincantieri, Roberto Cingolani, Ad e Dg Leonardo, Alfredo Mantovano sottosegretario di Stato alla

presidenza del Consiglio dei Ministri e autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

Su una delle più belle terrazze di Roma, quella dell’ambasciata del Belgio, a due passi dal Campidoglio, sono state presentate alcune delle migliori birre al mondo, quelle che hanno ottenuto una medaglia alla scorsa edizione del Brussels Beer Challenge. Concorso birrario del Belgio nato nel 2012, è oggi uno dei più prestigiosi ed esigenti al mondo. L’obiettivo è di fornire ai birrifici uno strumento professionale di far

valutare il proprio lavoro e di distinguersi in un settore estremamente concorrenziale. Tre birrifici italiani

hanno avuto l’opportunità di presentare il loro lavoro ad un parterre di giornalisti e addetti ai lavori.

Il birrificio Mezzopasso, vincitore del trofeo per la miglior birra in assoluto era presente con la sua strongale Millican Extra, birra d’ispirazione inglese, insieme al Birrificio La Collina, vincitore del trofeo Cronache di Birra per la miglior birra italiana con la sua Rye Stout, una birra scura a base di segale. Il birrificio sardo, Harvest Brewing, vincitore di ben due medaglie nel 2023 ha presentato la sua Gadduresa, medaglia d’oro nella categoria dello stile tipico italiano “Iga” Italian Grape Ale.