È il giorno di Donald Trump: negli Stati Uniti, a Washington, nel Capitol Building, si svolge la cerimonia di insediamento del presidente eletto, presente il capo del governo italiano, Giorgia Meloni.

A Roma, nella Camera dei Deputati, sala della Regina, Aspenia Talk su “L’America di Trump e le nuove relazioni transatlantiche”, organizzato da Aspen Institute Italia. L’incontro prevede l’ascolto in diretta del discorso di insediamento di Donald Trump, come presidente degli Stati Uniti. Con Giampiero Massolo, presidente Mundys, Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo Pirelli, Fabio Pompei, chief executive officer Deloitte.

In Israele e Cisgiordania, visita del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani.

Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in uno dei passaggi del discorso pronunciato alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di apertura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025: “Agrigento ha l’opportunità di divenire il cardine della rinascita di un territorio ricco di complessità, prodotto dalle innumerevoli civiltà che in millenni di storia vi sono fiorite, sfiorite e rifiorite. Ciascuna di esse ha portato il proprio contributo originale, facendo di Girgenti il modello di una Sicilia orgogliosamente speciale e al tempo stesso schierata in prima linea, con le sue straordinarie personalità istituzionali, nella lotta contro la rarefazione del senso dello Stato che affligge i nostri tempi presenti e passati”.

A Roma, nell’Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, convegno su “Intelligenza artificiale e realtà virtuale nel futuro dell’università italiana”, con il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il sottosegretario al ministero dell’Istruzione, Paola Frassinetti.

Nel Campidoglio, nella sala delle Bandiere, il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri firma il Protocollo di intesa con la Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia per la realizzazione del progetto “Pratiche musicali permanenti per comunità accessibili”.

A Milano, da Assolombarda, conferenza annuale di scenario intitolata “Il mondo nel 2025: time to deliver”, organizzata da Ispi, Assolombarda e Sace. Con il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada. Ideato per offrire alle imprese italiane strumenti utili per orientarsi, l’incontro analizzerà le principali sfide geopolitiche e geoeconomiche in un anno cruciale nel quale leader, paesi e istituzioni dovranno dimostrare di essere in grado di “deliver” di fronte a molte sfide internazionali. Le grandi crisi di questi anni vedranno una soluzione? Che impatto avrà la presidenza Trump? E il “motore dell’Europa”, con Francia e Germania in profonda crisi politica, potrà ancora guidare il processo di integrazione? La conferenza affronterà inoltre le incertezze emergenti, dall’intelligenza artificiale al rallentamento dell’economia cinese alle conseguenze dell’invecchiamento demografico.

Dal 4 marzo e fino al 25 maggio, in occasione della Quaresima e della Pasqua, il Museo Diocesano di Milano proporrà come spunto di riflessione l’esposizione “Attorno a Tintoretto. La Deposizione dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Quattro artisti contemporanei sfidati da un capolavoro”. La Deposizione di Jacopo Tintoretto (Venezia, 1519 ca. -1594), in prestito dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia, è un’opera realizzata intorno al 1562, e si distingue per la composizione drammatica e concitata, dal forte impatto emotivo, in cui gli imponenti personaggi mettono in scena il racconto della Passione. A cura di Nadia Righi e Giulio Manieri Elia, il progetto comprende la sezione curata da Giuseppe Frangi, in cui, anche quest’anno, come nel 2024 con il “Compianto” di Bellini, quattro artisti contemporanei sono invitati a mettersi in relazione con un capolavoro del passato. Davanti alla grande tela, Jacopo Benassi, Luca Bertolo, Alberto Gianfreda, Maria Elisabetta Novello si mettono in gioco, creando un rapporto personale con il dipinto del maestro veneto e facendo ricorso a diversi linguaggi, dall’installazione alla pittura.

Eagle Pictures, società di produzione e distribuzione guidata da Tarak Ben Ammar, allarga il proprio business al settore della post-produzione televisiva e cinematografica grazie alla partnership con Andrea di Nardo, già fondatore di LaserFilm, società specializzata principalmente nella post-produzione cinematografica e nel doppiaggio e che rappresenta un solido punto di riferimento per i principali player nazionali e internazionali. L’accordo prevede la costituzione di due new-co partecipate dalla stessa Eagle Pictures Spa con il 55%, da di Nardo con una quota pari a 40% e dalla società Dm Media partecipata da Edoardo Piscopo e Martina Veneziani per il 5% che affitteranno il complesso aziendale di LaserFilm in attesa della successiva acquisizione. Per l’operazione, Eagle Pictures è stata assistita da un team di legali dello Studio Chiomenti, guidati da Antonio Tavella.

Domani a Roma, a Palazzo Wedekind, il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri parteciperà al convegno “L’Inps protagonista nella trasformazione del Paese. Gli indirizzi del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per un Istituto vicino all’utenza e radicato nel territorio, garante della partecipazione e della coesione sociale”.