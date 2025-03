Al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invita a colazione il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di giovedì.

A Montecitorio, nella sala del Mappamondo, le commissioni riunite Attività produttive di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica svolgono l’audizione informale del presidente di Stellantis, John Elkann, sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia.

A Roma, nel Mimit, presentazione della “Giornata Nazionale del Made in Italy” con il ministro Adolfo Urso. Dallo scorso anno viene celebrata ogni 15 aprile, giorno della nascita di Leonardo Da Vinci.

A Bruxelles, nella residenza dell’Ambasciatore d’Italia presso il Regno del Belgio, indirizzo di saluto del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana all’evento “Vinitaly Preview: l’eccellenza del Made in Italy a Bruxelles”.

A Montecitorio, la commissione Affari sociali della Camera dei Deputati svolge le audizioni di Cia-Agricoltori Italiani, Coldiretti, Confagricoltura, Slow Food, nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge in materia di etichettatura dei prodotti casearia base di latte crudo”.

A Ercolano, agli Scavi, inaugurazione dei restauri della Casa del Colonnato Tuscanico e della Casa del Sacello di legno con il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

A Montecitorio, la commissione Ambiente della Camera dei Deputati svolge interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Birra Peroni ha fermato le attività dello stabilimento di Roma e della malteria di Pomezia per permettere a tutti i dipendenti e le dipendenti di partecipare al Well-Being & Safety Day, ovvero una giornata dedicata ai temi del benessere e della sicurezza sul luogo di lavoro e non solo. L’iniziativa, che gradualmente coinvolgerà tutte le oltre 850 persone che lavorano in Birra Peroni, tra stabilimenti, malteria, rete vendita e ufficio di Roma e Milano, rinnovata così per il terzo anno consecutivo, si è allargata al benessere a 360 gradi. Questo a conferma di quanto questi temi siano un valore per l’azienda che ha definito una visione globale per affrontarli e che prende il nome di #EnjoyLife: un vero e proprio invito ad amare la vita, prendendosi cura di sé stessi e degli altri, ovunque, ogni giorno.

In occasione della festa di San Giuseppe, patrono dell’Accademia dei Virtuosi, oggi a Roma al Pantheon sarà celebrata la messa solenne presieduta dal cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione presso la Santa Sede. La liturgia sarà accompagnata dal coro della Diocesi di Roma, diretto da monsignor Marco Frisina.

A Roma, giovedì 20 marzo, l’a.d. del gruppo Acea Fabrizio Palermo incontrerà la Commissaria europea all’ambiente e alla resilienza idrica Jessika Roswall, in visita istituzionale. Per Palermo “sarà l’occasione per presentare le nostre proposte su cosa riteniamo possa essere utile per migliorare la situazione idrica, non solo per il nostro Paese ma anche a livello europeo. Sono una serie di spunti che ci siamo permessi di elaborare in un documento che consiglieremo alla Commissaria con tutta una serie di proposte concrete, di iniziative finalizzate a migliorare la situazione nei prossimi anni”.

A Roma, nel Casino Nobile dei Musei di Villa Torlonia, venerdì 21 marzo sarà presentato il catalogo della mostra “Niki Berlinguer. La signora degli arazzi”, edito da Il Cigno Arte. Con Bianca Berlinguer, la direttrice della Direzione Patrimonio artistico delle ville storiche della Sovrintendenza Capitolina Federica Pirani, il curatore della mostra e del catalogo Claudio Crescentini e il presidente della casa editrice Il Cigno Arte Lorenzo Zichichi. La mostra, allestita alla Casina delle Civette, sarà visitabile fino al prossimo 6 aprile. Niki Berlinguer, nome d’arte di Corinna Adelaide Augusta Fidelia (1905-1994) dopo il suo matrimonio con Mario Berlinguer, nel 1950, ha lavorato con gli esponenti principali delle correnti artistiche italiane del dopoguerra, tra cui artisti come Umberto Mastroianni, Achille Perilli, Renato Guttuso, Piero Dorazio, Emilio Vedova e Corrado Cagli. Bianca Berlinguer ricorda affettuosamente “Ninna”, nome con cui la famiglia chiamava Niki, la quale, dopo aver sposato il nonno in seconde nozze, ha avuto un ruolo significativo nella sua vita. Bianca ha avuto il privilegio di assisterla nel ricamo di alcuni arazzi.

La Camera dei Deputati presieduta da Lorenzo Fontana aderisce all’iniziativa “Earth Hour 2025”, evento globale sui temi dei cambiamenti climatici, previsto per sabato 22 marzo. Pertanto, le luci delle due facciate di Palazzo Montecitorio verranno spente nella serata di sabato per un’ora, dalle 20.30 alle 21.30.

Nelle Giornate del Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano, sabato 22 e domenica 23 marzo, a Roma sarà aperto al pubblico Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura. Per la più antica organizzazione professionale agricola italiana si tratta di un debutto nell’ambito dell’appuntamento del Fai, che completa il percorso di valorizzazione architettonica e artistica avviato con il restauro della facciata e del piano nobile, culminato con l’inaugurazione, un anno fa, insieme al presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi. Palazzo della Valle racchiude la storia dell’agricoltura italiana, con 6mila volumi di economia agraria, diritto del lavoro, agronomia, e non solo, catalogati nell’archivio storico. L’edificio cinquecentesco fu la dimora del cardinale Andrea della Valle, vescovo di Crotone e di Mileto, umanista e mecenate, che lo fece costruire lungo la Via Papalis. Dal 1948 il palazzo è la sede nazionale di Confagricoltura.

A Urbino, il Palazzo Ducale presenterà dal 22 maggio al 12 ottobre la mostra monografica “Simone Cantarini (1612-1648). Un giovane maestro tra Pesaro, Bologna e Roma”, curata da Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche, Anna Maria Ambrosini Massari e Yuri Primarosa, e organizzata in collaborazione con le Gallerie Nazionali Barberini Corsini di Roma. Saranno 54 i dipinti in mostra, celebrando l’ingresso, nelle collezioni di Palazzo Ducale, delle opere del Pesarese che, dopo il deposito della collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e delle due grandi pale arrivate dalla Pinacoteca di Brera, presto si arricchirà di un ulteriore nucleo di opere in deposito comprendente anche cinque dipinti di Cantarini. L’artista scoprì a Fano i capolavori di Guido Reni: fu amatissima la sua “Annunciazione”, in quell’enclave di pittura bolognese che divenne il tempio di San Pietro in Valle. Qui e nei dintorni nello stesso periodo fu attratto da alcuni caravaggeschi: Francesco Guerrieri in primo luogo, ma anche Carlo Bononi, Mattia Preti, Orazio Gentileschi, Alessandro Turchi.