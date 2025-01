Al Quirinale, celebrazione del “Giorno della Memoria” con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A Roma, nel palazzo Brancaccio, presentazione del libro dell’ex ministro Sangiuliano “Trump. La rivincita”, con il presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa, il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, e Gianni Riotta.

A Roma, nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, presentazione della “Collezione Numismatica 2025”, con il ministro Giancarlo Giorgetti.

Nella Camera dei Deputati, nella sala della Lupa, presentazione del nuovo presidente della Fondazione Leonardo, Luciano Floridi, con l’a.d. di Leonardo, Roberto Cingolani, e il direttore generale della fondazione Leonardo, Helga Cossu. Floridi è Professor and Founding Director of the Digital Ethics Center all’Università di Yale e insegna Sociologia della Comunicazione all’Università di Bologna ed è uno tra i massimi esperti internazionali nel campo della filosofia dell’informazione e delle trasformazioni digitali.

A Roma, nel Ministero della Cultura, giovedì 30 gennaio verrà annunciato l’avvio dei lavori per la ricostruzione e il restauro della Chiesa di San Francesco nel Comune di Amatrice (Rieti) colpita dal sisma del 2016, grazie al protocollo di intesa siglato dal Ministero della Cultura, Intesa Sanpaolo, Struttura Commissariale Sisma 2016 e Comune di Amatrice. Parteciperanno il ministro della Cultura, Alessandro Giuli; il commissario straordinario al Sisma 2016, Guido Castelli, il responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese; l’Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, Michele Coppola; il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi; il presidente della Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli, Paola Santarelli.

A Roma, nella Fondazione Besso, il 5 febbraio verrà presentato “A qualcuno piace caldo”, il numero 11/24 di Limes, rivista italiana di geopolitica. Tema centrale, la questione climatica, evidenziando gli impatti geostrategici e contribuire al dibattito sulle possibili soluzioni.

Ennesimo straordinario successo di pubblico per una mostra a Firenze, grazie a Palazzo Strozzi: per la grande esposizione, co-organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi e dalla Helen Frankenthaler Foundation, che ha celebrato la ricerca di una delle più importanti artiste del XX secolo, sono stati contati 75mila visitatori. E la mostra proseguirà, dall’11 aprile al 28 settembre, a Bilbao, nel Museo Guggenheim. Sempre a cura di Douglas Dreishpoon, direttore dell’Helen Frankenthaler Catalogue Raisonné, l’esposizione si intitolerà “Helen Frankenthaler: Pintura sin reglas”. «Siamo entusiasti di aver presentato l’opera di Helen Frankenthaler in una grande mostra senza precedenti in Italia, permettendo al pubblico fiorentino, italiano e internazionale di conoscere come mai prima una figura fondamentale dell’arte del Novecento», ha affermato Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, «la partecipazione del pubblico e l’attenzione della critica e dei media hanno premiato il lavoro della Fondazione nella creazione di un progetto di livello internazionale che ha posto Firenze al centro del dibattito culturale internazionale».

Dal 16 marzo fino al 30 luglio, a Firenze, la Fondazione Palazzo Strozzi presenterà “Tracey Emin. Sex and Solitude”, la più grande mostra mai realizzata in Italia dedicata a una delle artiste britanniche più famose e influenti del panorama contemporaneo. Curata da Arturo Galansino, l’esposizione indagherà la pratica artistica di Emin, tra pittura, disegno, film, fotografia, ricamo, scultura e installazioni al neon. Il titolo fa riferimento a due parole chiave, sesso e solitudine, che permeano le oltre 60 opere di un percorso che attraversa diversi momenti della carriera dell’artista, dagli anni Novanta a oggi, in un intenso viaggio sui temi del corpo e del desiderio. Molte delle opere della mostra verranno presentate in Italia per la prima volta, assieme a nuove produzioni specificamente realizzate in occasione dell’esposizione a Palazzo Strozzi. “Tracey Emin. Sex and Solitude” è promossa e organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi, sostenuta da Comune di Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Camera di Commercio di Firenze, Fondazione Cr Firenze, Intesa Sanpaolo, Fondazione Hillary Merkus Recordati, Comitato dei Partner di Palazzo Strozzi. Main sponsor, Gucci.

La città di Lucca si prepara a diventare il palcoscenico dell’extravergine di qualità per un weekend. Nasce Lucca Olive Oil You, l’evento ambasciatore delle produzioni olearie d’eccellenza che, sabato 1 e domenica 2 febbraio, animerà gli spazi del Real Collegio. La manifestazione si inserisce nell’ambito di Lucca 365, progetto orientato alla promozione del territorio lucchese in ogni periodo dell’anno, con un calendario 2025 ricco di iniziative che spaziano dall’enogastronomia al cinema, passando per l’arte, la musica e appuntamenti di carattere sportivo. “Lucca Olive Oil You non è solo un festival, ma una sfida culturale ed economica per il nostro territorio”, sottolinea Remo Santini, assessore al Turismo del Comune di Lucca, è “un’opportunità per promuovere il patrimonio enogastronomico lucchese e creare una rete di scambio culturale e commerciale tra tutti gli attori del territorio, partendo dall’extravergine come prodotto identitario della tradizione lucchese, capace di raccontare al mondo una storia di qualità, dedizione e passione”. Lucca Olive Oil You sarà il primo appuntamento di quest’anno speciale. Il festival, a cura di Fausto Borella fondatore dell’Accademia Maestrod’olio, si propone di diventare un punto di riferimento per produttori, appassionati e operatori del settore, celebrando l’extravergine come parte integrante nella storia del territorio lucchese e grande eccellenza italiana.