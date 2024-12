Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà intervistata da Nicola Porro nel corso della trasmissione

televisiva “Quarta Repubblica”, su Retequattro.

A Roma, nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, il ministro della Cultura Alessandro

Giuli inaugura la mostra “Il tempo del futurismo”.

Negli Stati Uniti, a Washington, l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel presenta il suo libro di memorie

“Libertà”, con Barack Obama.

A Pomigliano d’Arco, il leader M5s Giuseppe Conte e una delegazione del movimento incontrano gli operai davanti ai cancelli dello stabilimento Stellantis, dopo le dimissioni dell’a.d. Carlos Tavares. L’ex premier aveva programmato questo incontro durante la manifestazione nazionale per Stellantis dello scorso 16 ottobre, promettendo di essere al fianco degli operai di Pomigliano.

A Roma, nella Libreria Spazio Sette, presentazione del libro “Il dovere della speranza. Le guerre, il disordine mondiale, la crisi dell’Europa e il dilemma dell’Italia”, con gli autori Romano Prodi e Massimo Giannini, in dialogo con Paolo Mieli. Introduce e modera Annalisa Cuzzocrea.

A Montecitorio, nella sala della Regina, proiezione del documentario “La voce di Israele”, di Claudia Conte.

Al termine intervento di Liri Eitan Drai, direttrice di Kkl Italia. A seguire, tavola rotonda sull’antisemitismo

con Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Lucio Malan, presidente dell’Associazione Interparlamentare di Amicizia Italia-Israele, Noemi Di Segni, presidente Ucei – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma.

A Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, convegno su “Le sfide della sostenibilità attraverso l’azione di Arera e il sindacato del giudice amministrativo”, con Luigi Maruotti, presidente del Consiglio di Stato, e

Stefano Besseghini, presidente Arera.

A Milano, “Transatlantic Award Gala Dinner”, organizzato da American Chamber of Commerce in Italy.

Partecipano tra gli altri Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme Istituzionali e la

Semplificazione normativa, Mariangela Zappia, ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti d’America, Stefano

Lucchini, presidente AmCham Italy.

Domani, nella sede romana di Unioncamere, incontro su “Mezzogiorno in Movimento. La sfida della

mobilità sostenibile al Sud”. Dopo i saluti di apertura di Giuseppe Tripoli, direttore generale Unioncamere,

Marco Zigon, presidente Matching Energies Foundation, e Claudio De Vincenti, presidente onorario

Fondazione Merita, interventi di Marco Petracchini presidente Eni Live, Alessio Torelli, a.d. Greenture,

Paolo Cerioli, direttore innovazione Fincantieri, Simona Camerano, responsabile scenari economici Cassa

Depositi e Prestiti. Conclusioni di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

“Formazione e Mobilità: in movimento per il futuro”, questo il titolo dell’evento che a Roma è stato

promosso dal gruppo Big Sb Spa, lanciando la Big Academy, un vero e proprio incubatore, tramite la sua

divisione formativa Fmla, di professionalità specifiche, verticali ed immediatamente spendibili sul settore a

favore di un sistema e di modello di business in profonda trasformazione, tra cui quella tecnologica. Nello

specifico, è stato promosso il Master in Logistica e Supply Chain della Fondazione Unicampus San Pellegrino (Fusp), un corso di perfezionamento in Mobility Management in collaborazione con l’Università degli Studi

Internazionali di Roma (Unint) finalizzato alla formazione dei futuri manager della mobilità, la promozione

dei corsi dell’Its Meccatronico del Lazio come centro di formazione di eccellenza per formazione tecnica. I

lavori sono stati suddivisi in tre panel tematici, moderati da Nunzia De Girolamo, e inaugurati da Marco

Cicini, presidente di Big Sb Spa e del gruppo Big Sb Spa, Ecosistema Italia e Mobilità, e dal direttore generale

Dario Fidanza. Francesco Tufarelli, direttore generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha

dichiarato che oggi si registra un delta tra preparazione e necessità aziendali che crea disoccupazione,

sottolineando l’iniziativa di Big Academy come un virtuoso esempio di alleanza tra settore pubblico e

privato, in grado di ridurre il conflitto generazionale.

