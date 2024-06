A Palazzo Chigi, nella sala Verde, riunione della Cabina di regia per il Pnrr con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la verifica del conseguimento degli obiettivi relativi alla sesta rata. A seguire, il consiglio dei ministri.

A Roma, “Luiss Research Day 2024”, con Jean Tirole premio Nobel per l’Economia nel 2014 e Roberto Rustichelli presidente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

A Roma, presentazione della Relazione annuale Ivass, con Luigi Federico Signorini presidente Ivass.

Valorizzare il patrimonio pubblico è cruciale per preservare e promuovere il patrimonio culturale, sociale ed economico di una comunità. E’ da questa considerazione che nasce la giornata di studi dal titolo “Il Patrimonio pubblico al centro delle transizioni digitale e ambientale” in programma oggi nella sala della Protomoteca, in Campidoglio. Interventi del sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, dell’assessore al Patrimonio di Roma Capitale Tobia Zevi, del presidente Ifel e sindaco di Novara Alessandro Canelli.

E’ tempo di “Cocktail Tour. L’arte dell’aperitivo italiano”, in prima tv dal lunedì al venerdì su Sky e in streaming su Now. Condotto dal volto della mixology italiana nel mondo Patrick Pistolesi, il format, ideato e prodotto da Hub4Brand con Level 33, propone un tour alla scoperta dei drink dell’estate, in un itinerario tra le tendenze del momento e la rielaborazione dei grandi classici. Dalla miscelazione agli abbinamenti gastronomici, in dieci puntate, su Sky Uno e in streaming su Now, disponibile anche on demand e visibile su Sky Go: il meglio della settimana va in onda con uno speciale il sabato mattina. Pistolesi conduce un viaggio che, tra terrazze panoramiche e giardini urbani, assapora il momento preferito dagli Italiani, l’aperitivo. Si parte da Roma e da Milano, centri di sperimentazione della mixology italiana e vivaci piazze dell’aperitivo, per svelare tutti i segreti del bartending contemporaneo. La drink list di Cocktail Tour comprende ricette della tradizione come Negroni, White Lady, Bramble, French 75, Dry Martini, insieme a formule innovative quali Ga-ri-bawl-dee, Lotus, Prisma, Canova e Natsu.

Protagonisti Davide Oldani e Iginio Massari, il contributo artistico del Teatro Regio – Verdi Off per intrattenere gli ospiti e la presenza di tutte le filiere della Parma Food Valley, a rappresentare il territorio per eccellenza dell’agroalimentare con un valore di 8,2 miliardi di euro di cui 2,7 mld derivanti solo dall’export: sarà una grande festa quella che accoglierà la quinta edizione della Cena dei Mille di Parma, la prima del suo genere in un modello di successo poi replicato da altre città italiane, prevista per martedì 10 settembre nel centro della città ducale e organizzata da Fondazione Parma Unesco Creative City of Gastronomy, in collaborazione con il Comune di Parma, la regia di Parma Alimentare e il contributo dell’associazione Parma, io ci sto! Il format è quello ormai consolidato: la tavolata di circa 400 metri si snoderà tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, con mille ospiti che potranno degustare le eccellenze del territorio. Parte del ricavato che sarà destinato all’Emporio Solidale di Parma, realtà che sostiene circa 1.600 nuclei famigliari per oltre 4mila persone, a cui lo scorso anno sono stati devoluti 20mila euro.