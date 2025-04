In Vaticano, nella Basilica di San Pietro, messa per i vent’anni della morte di Papa Wojtyla presieduta dal cardinale Pietro Parolin, con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana.

A Montecitorio, nella sala della Regina, cerimonia “In ricordo di San Giovanni Paolo II – A 20 anni dalla scomparsa”. Con il presidente della Camera del Deputati, Lorenzo Fontana; Pier Ferdinando Casini, presidente del Gruppo italiano dell’Unione Interparlamentare; Rino Fisichella, pro-prefetto della Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’evangelizzazione; Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio.

Al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve il presidente dell’Estonia Alar Karis.

A Montecitorio, nella sala della Lupa, presentazione del libro “Quel che so di loro. Trent’anni di un radicale in Forza Italia”, di Elio Vito. Con la partecipazione di tre ex presidenti della Camera dei Deputati: Pier Ferdinando Casini, Gianfranco Fini e Luciano Violante.

A Roma, a Villa Lubin, sede del Cnel, presentazione del libro “Università addio: la crisi del sapere umanistico in Italia” a cura di Giovanni Belardelli, Ernesto Galli della Loggia, Loredana Perla. Con Renato Brunetta, presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro; Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca; Antonella Polimeni, rettore della Sapienza Università di Roma.

A Roma, nel cinema Nuovo Sacher XV edizione di “Rendez-Vous”, il festival dedicato al cinema francese, con Valeria Bruni Tedeschi

A Montecitorio, la commissione parlamentare di indagine sull’anagrafe tributaria ha in programma l’audizione del direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi.

A Palazzo San Macuto, la commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l’audizione del ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

A Montecitorio, la commissione Agricoltura della Camera dei Deputati svolge l’audizione di rappresentanti di Legacoop agroalimentare, in merito alle problematiche relative all’allevamento delle ostriche.

A Roma, al Centro Studi Americani, convegno su “Il sistema audiovisivo: evoluzione e dimensioni economiche”. Presentazione del IV Rapporto eMedia e Istituto Bruno Leoni. Con Emilio Pucci, eMedia; Maurizio Gasparri, ex ministro delle Comunicazioni; Antonio Marano, presidente Confindustria Radio Televisioni; Gina Nieri, consigliere d’amministrazione Mediaset; Giampaolo Rossi, a.d. Rai.

A Roma, nella Galleria Alberto Sordi, nel Mondadori Bookstore, presentazione del libro “Mi sento abbandonato” di Claudio Martelli e Francesco De Leo. Con Luciano Violante e Luigi Zanda.

A Roma, nel Museo Orto Botanico, venerdì 4 aprile parte il primo appuntamento del progetto “Biodiversità Nascosta”, promosso e finanziato da Sapienza Università di Roma nell’ambito del Bando Terza Missione 2023. Al centro del progetto e dell’allestimento, 8 modelli 3D in resina di quattro insetti: la mosca (Sarcophaga carnaria), l’ape (Osmia cornuta) il coleottero (Oryctes nasicornis) e la zanzara (Anopheles): ogni modello, ottenuto da scansioni a raggi X degli stadi larvale e adulto, darà spunti per raccontare storie nascoste e misteriose, suggerendo al pubblico uno sguardo inedito sulla complessità dei sistemi naturali e trasformando l’attuale percezione che tutti noi abbiamo degli insetti, spesso visti come fastidiosi o nocivi. “Biodiversità Nascosta” vuole, infatti, sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della biodiversità, coinvolgendo attivamente cittadini, docenti, studenti e studentesse delle scuole primarie e secondarie, universitari di discipline scientifiche e umanistiche: prendendo spunto dalla straordinaria moltitudine di insetti che popolano il pianeta ed evidenziando il loro ruolo fondamentale nell’ecosistema e il loro impatto in ogni attività umana, il progetto si propone di contribuire a cambiare la prospettiva su come relazionarsi con questi organismi.

L’Associazione Verace Pizza Napoletana sbarca al Vinitaly di Verona, con due appuntamenti nel gotha dell’enologia tricolore. Si parte sabato con una serata di degustazione organizzata dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania nel Cortile del Tribunale. Sarà uno dei primi appuntamenti a inaugurare le quattro giornate veronesi in cui maestri pizzaioli dell’associazione, guidati dallo staff della Pizzeria Peperino di Verona, abbineranno le grandi pizze della tradizione a una selezione di vini campani. “La partecipazione al Vinitaly è per noi un appuntamento fondamentale”, sottolinea Antonio Pace, presidente Avpn, “qui dove il mondo del vino e delle altre eccellenze tricolori s’incontrano, la pizza avrà un proprio spazio d’eccezione con una serata dedicata alle migliori creazioni dei nostri maestri pizzaioli in una cornice d’eccezione nel cuore di Verona. Ma questa edizione sarà anche l’occasione per presentare il nostro progetto di pairing che celebra l’affinità tra la pizza e il vino, un binomio in costante crescita e che ormai è entrato nella cultura popolare”. E lunedì, nella Sommelier Lounge di Ais Italia è in programma la presentazione del progetto Pairing Pizza Napoletana, un sogno che diventa realtà e che mette in luce le innumerevoli potenzialità dell’abbinamento pizza-vino. La firma da parte di Antonio Pace e di Sandro Camilli, presidente Ais Italia, rappresenta un momento storico per il mondo dell’enogastronomia e segna l’inizio di un’iniziativa destinata a rivoluzionare il modo di concepire il pairing.

A Narni una serie di eventi promossi dalla Fondazione Caporrella e dal Museo-Fondo Regionale d’Arte Contemporanea Baronissi, organizzati dalla Società ArcheoAres, e sostenuti dal Comune di Narni con il patrocinio della Regione Umbria e della Fondazione Il Giardino di Daniel Spoerri – Hic Terminus Haeret. Si comincia con “Daniel Spoerri E. Tableaux-pièges e bronzi. La collezione Caporrella” allestita alla Rocca e “L’età del bronzo. Sculture contemporanee dalla Fondazione Caporrella”, accolta in Palazzo Eroli, che apriranno i battenti il 12 aprile e si concluderanno il 6 novembre, primo anniversario della scomparsa di Spoerri.