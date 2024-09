A Roma, a Villa Doria Pamphilj, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer. Si parlerà di sicurezza comune, difesa, Ucraina e dei 600 mila italiani presenti nel territorio britannico. Nella mattinata, meeting di Starmer con alcuni imprenditori.

Oggi a Roma a Casa Litta-Palazzo Orsini, nell’Ambasciata dell’Ordine dei Cavalieri di Malta presso la Santa Sede è in programma l’evento “Nello Spirito di Laudato si’. Verso Cop29: transizione energetica come opportunità di inclusione sociale e lavorativa”, con la Fondazione Maire pronta a lanciare un bando di ricerca per studi relativi all’integrazione lavorativa dei flussi migratori nel settore della transizione energetica. Interverranno Antonio Zanardi Landi ambasciatore del Sovrano militare Ordine di Malta presso la Santa Sede, Fabrizio Di Amato presidente e fondatore del Gruppo Maire e presidente della Fondazione Maire, Ilaria Catastini direttore generale della Fondazione Maire, padre Enzo Fortunato direttore comunicazione della basilica papale di San Pietro in Vaticano, Antonio Preziosi direttore del Tg2 Rai, Matteo Piantedosi ministro dell’Interno. La ricerca realizzata dalla Fondazione Maire con Ipsos e presentata durante i lavori della Cop28 di Dubai, che ha coinvolto 1.700 intervistati di Italia, Regno Unito, Turchia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Cina, India, Algeria, Cile e Stati Uniti, rivela una crescente consapevolezza sull’importanza dello sviluppo delle competenze per affrontare la transizione energetica, soprattutto nei Paesi emergenti, asiatici e mediorientali, nel nord Africa e in sud America, indicando una nuova coscienza e un nuovo protagonismo di queste regioni nella transizione ecologica. La transizione energetica non solo rappresenta una risposta urgente alla crisi climatica, ma anche un’opportunità senza precedenti per la creazione di posti di lavoro e per l’inclusione della popolazione femminile e delle minoranze.

Francesca Santolini presenta il suo nuovo libro “Ecofascisti” a Roma nella libreria Spazio Sette. In dialogo con l’autrice, Tommaso Labate e Walter Veltroni.

Un progetto di arte contemporanea alla Piramide Cestia. Sala 1, che da anni organizza mostre ed interventi in luoghi storici e archeologici, a Roma e altrove, promuove nelle giornate del 20 e del 21 settembre un evento culturale all’interno del monumento. La Piramide, luogo dalla storia bimillenaria, è stata oggetto di un restauro nel 2014, a cura dell’allora Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e finanziato dal mecenate giapponese Yuzo Yagi. Sala 1, in collaborazione con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma diretta da Daniela Porro, con la supervisione della responsabile del monumento, l’archeologa Barbara Rossi, ha promosso gli interventi, realizzati ad hoc per questo sito, degli artisti Fabrizio Crisafulli, noto per la sua idea del “teatro dei luoghi” e per il suo uso poetico della luce, essenziale e dalla straordinaria forza visionaria, Melissa Lohman , statunitense che crea performance per teatri, musei e spazi non convenzionali, e Uemon Ikeda, giapponese, che si esprime realizzando installazioni con fili di seta. Si tratta della prima volta che l’interno della Piramide viene preso come spunto per la realizzazione di un intervento artistico realizzato sul posto.

Alexander van Beek, ceo di Aj Domaines (le proprietà vinicole della famiglia Albada Jelgersma, tra cui Château Giscours, a Margaux-Bordeaux e Caiarossa a Riparbella), annuncia che Daniele Parri dopo sette anni di collaborazione come export manager di Caiarossa continuerà la sua carriera nella regione come nuovo direttore del Consorzio Bolgheri e Bolgheri Sassicaia.

Oggi a Roma nella Casa Museo Hendrik Christian Andersen diretta da Maria Giuseppina Di Monte e afferente all’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma, guidata dal Direttore Generale Musei Massimo Osanna, verrà presentato il catalogo, Manfredi Edizioni, della mostra “Giuseppe Modica. Rotte mediterranee e visione circolare”, a cura di Di Monte e Gabriele Simongini, ospitata nella stessa sede.

Domani a Roma in Campidoglio presentazione del “Premio Fabrizio De André – Parlare Musica”, dedicato alla promozione delle nuove produzioni artistiche italiane nella musica, nella poesia e nella pittura. Dopo deici anni, la finale torna nella piazza del quartiere Magliana che porta il nome del cantautore genovese. Interventi del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e di Marco Carrara co-conduttore della finale del premio. Sarà collegata Dori Ghezzi, presidente Fondazione Fabrizio De André onlus. L’edizione di quest’anno verrà dedicata al giornalista e scrittore Massimo Cotto, scomparso nel mese di agosto.