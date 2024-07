A Pechino, nel China World Hotel, tavola rotonda “Italy Investing in China: Trends and Perspectives”, organizzata da Confindustria e Camera di Commercio italiana in Cina, col supporto di Ambasciata d’Italia a Pechino, Agenzia Ice, Cassa Depositi e Prestiti e Sace. Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vice presidente Confindustria per L’Export e l’Attrazione degli Investimenti.

Visita ufficiale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Cina.

A Milano, nel Palazzo Lombardia, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi presenta il nuovo pacchetto economico per le imprese lombarde.

Il Consiglio Generale della Fondazione Giorgio Cini ha rinnovato le cariche istituzionali eleggendo Gianfelice Rocca nuovo presidente della Fondazione, e ha inoltre proceduto a nominare Roberto Senigaglia e Gabriele Galateri di Genola quali vicepresidenti, e assieme al presidente e ad Alberto Peratoner, Stefano Lucchini, Paolo Scaroni e Giorgio Alliata di Montereale, compongono il nuovo consiglio di amministrazione. Il nuovo presidente prende il testimone da Giovanni Bazoli, in carica dal 1999, che ha guidato una lunga e straordinaria stagione di trasformazione dell’Isola di San Giorgio Maggiore. E il consiglio di amministrazione ha nominato il direttore scientifico della fondazione: l’incarico è stato affidato a Daniele Franco, già ministro dell’Economia e delle Finanze e direttore generale della Banca d’Italia.

L’Anfiteatro di Pompei ha ospitato la storica Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, che si è esibita in concerto con un repertorio variegato: dai brani classici e di musica operistica sino a quelli più contemporanei dei Beatles e di Pino Daniele, ha accompagnato il pubblico in un percorso di musica ed emozioni concluso dal “Canto degli Italiani” di Goffredo Mameli. L’evento, a ingresso libero, organizzato e promosso dal Parco archeologico di Pompei e dal Comune con la collaborazione dell’Unità Grande Pompei, diretta dal generale Giovanni Capasso, ha registrato una straordinaria partecipazione di cittadini e turisti che ha permesso di connettere la città antica con quella moderna. Il concerto è stato diretto dal maestro direttore colonnello Massimo Martinelli.

Giovedì sera a Marina di Pietrasanta, al Festival La Versiliana, per gli Incontri al Caffè, saranno presenti Antonio Tajani vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Deborah Bergamini vicesegretario Forza Italia. Conduce Antonio Preziosi direttore Tg2.

E’ stata prorogata fino al 15 settembre la grande mostra “Guercino. Il mestiere del pittore”, in corso ai Musei Reali di Torino nelle Sale Chiablese. Promossa dai Musei Reali in collaborazione con l’Università di Torino e prodotta da CoopCulture con Villaggio Globale International, la mostra che si sarebbe dovuta chiudere il 28 luglio resterà aperta un mese e mezzo in più e le oltre 100 opere esposte nel percorso curato da Annamaria Bava e Gelsomina Spione potranno dunque essere ammirate durante l’estate. Guercino, al centro di una rinnovata attenzione e di nuovi studi, è il protagonista della mostra torinese che, grazie ai tanti capolavori riuniti nell’occasione e al taglio originale dell’esposizione, conduce il pubblico a scoprire tecniche, metodi e consuetudini del mestiere del pittore nel Seicento: un grande affresco del sistema dell’arte nel XVII secolo, sotto la guida del talento di quel “mostro di natura e miracolo da far stupir” che fu Guercino, secondo la definizione che ne diede Ludovico Carracci, impressionato dal suo talento. A partire dal nucleo appartenente alle collezioni della Galleria Sabauda e della Biblioteca Reale di Torino, le opere riunite nell’occasione, con importati prestiti da musei nazionali e internazionali, fondazioni e collezioni private, inclusi due dipinti inediti e le tele che permettono lo straordinario ricongiungimento dopo 400 anni del ciclo Ludovisi, sono altamente significative per il racconto, sviluppato nelle 10 sezioni tematiche tra confronti, parallelismi, testimonianze intorno alla professione del pittore nel Seicento.