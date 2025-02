A Palazzo Chigi è in programma il Consiglio dei Ministri.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve il presidente dello Stato di Israele Isaac Herzog.

A Montecitorio, nella sala del Cavaliere, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana incontra il presidente dell’Assemblea Nazionale dell’Armenia, Alen Simonyan.

A Palazzo San Macuto, il Copasir ha in programma l’audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Francesco Lo Voi.

“Progettare il Caos manifesta la volontà progettuale utopistica di mettere ordine nel disordine per eccellenza”, scrive Massimo Belli presentando la mostra che a Roma il Mattatoio, nel padiglione 9b, dedica a Felice Levini, a partire da oggi e fino al 21 aprile, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’Azienda Speciale Palaexpo, organizzata da Azienda Speciale Palaexpo in collaborazione con AA+ (Associazione per l’Arte e Più). E dove lo stesso artista si cela all’interno delle opere “attuando un meccanismo di camuffamento”. Presente in due Biennali di Venezia, nel 1988 e nel 1993, e in due Quadriennali romane, nel 1986 e nel 1996, Levini ha varcato il millennio continuando a trasmettere il senso profondo di una società di idoli caduti. L’esposizione si pone in stretto dialogo con la mostra che ha luogo nello stesso periodo presso il padiglione 9a del Mattatoio, “Centuria”, di Giuseppe Salvatori, l’artista e amico con cui Levini ha condiviso non solo una lunga carriera ma anche un linguaggio artistico e poetico. Nel 1978 Salvatori e Levini, insieme ad altri artisti e scrittori del panorama romano, fondano il gruppo di S. Agata de’ Goti, successivamente Renato Barilli li inserisce all’interno del movimento artistico dei Nuovi-Nuovi, in occasione della mostra presso la Galleria d’Arte Moderna di Bologna nella primavera del 1980. Un legame che saputo resistere al tempo, dagli esordi degli anni Settanta, alla condivisione di progetti più recenti, come il ciclo di mostre “Realia” della galleria La Nuova Pesa, fino a oggi.

A Roma, nell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Hindemith incontra Weber e Rachmaninoff incontra Paganini giovedì sera, con repliche venerdì e sabato, all’interno di un programma in cui riletture e citazioni musicali si intrecciano sotto la direzione di Kazuki Yamada. A condividere il palco con lui, un pianista d’eccezione, definito dalla rivista inglese Gramophone un “virtuoso infuocato, con un fascino poetico”: Alexandre Kantorow, primo musicista francese a vincere l’International Čajkovskij Competition, noto al grande pubblico anche per la sua esibizione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 2024. E ieri il maestro Massimo Biscardi si è insediato formalmente nel consiglio di amministrazione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in qualità di Presidente – Sovrintendente, dichiarando che «il compito principale di un organizzatore è di far comporre i compositori, il nostro futuro. La musica non deve diventare un museo: deve rinnovarsi. Una parte di Novecento è ormai repertorio classico».

A Milano, nel Palazzo Morando, dal 21 febbraio al 2 marzo sarà ospitata la mostra “Balenciaga. Shoes from Spain Tribute”, la prima esposizione monografica dedicata al couturier in Italia, in occasione dei 130 anni dalla sua nascita. Cristóbal Balenciaga è noto per il suo approccio rivoluzionario alla silhouette femminile. Partendo proprio da questo presupposto, la Fice – Federazione delle Industrie Calzaturiere Spagnole, principale promotrice, ha voluto creare un percorso espositivo che unisca in dialogo il mito del grande couturier e i più brillanti esponenti dell’industria calzaturiera spagnola di oggi. La mostra vuole così presentare a Milano, capitale mondiale della moda nonché simbolo del Made in Italy, la tradizione di Marca España.

Lunedì 24 febbraio, a Bologna, nella sede della Biblioteca di Arte e di Storia di San Giorgio in Poggiale si terrà la presentazione ufficiale dei primi due numeri della Rivista della Biennale di Venezia. L’evento, organizzato dalla Biennale di Venezia in collaborazione con Fondazione Carisbo e Opera Laboratori, nell’ambito del progetto culturale Genus Bononiae, vedrà la partecipazione di Debora Rossi, responsabile dell’Archivio Storico della Biennale, che presenterà il progetto editoriale. Interverranno Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, e Giovanni Lindo Ferretti, cantante e scrittore. Saluti di Patrizia Pasini, presidente Fondazione Carisbo; Beppe Costa, presidente Opera Laboratori; Renzo Servadei, amministratore unico Genus Bononiae – Musei della Città; con Enrico Bittoto, curatore e ricercatore indipendente. Sarà presente il direttore della rivista, Luigi Mascheroni.

A Perugia, la Galleria Nazionale dell’Umbria sarà una delle sedi del convegno “Machiavelli nel Risorgimento. Percorsi, interpretazioni, letture, fortuna critica”, che si svolgerà dal 26 al 28 febbraio, organizzato dall’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. Le sessioni esploreranno le varie interpretazioni e influenze del grande autore nella cultura e nella politica italiana del XIX secolo, un momento di svolta per la formazione, non solo dell’identità nazionale italiana, ma delle tradizioni e culture politiche che hanno segnato la storia d’Italia sino all’età contemporanea.

Fiera Roma conferma le date della tredicesima edizione di “Motodays”, l’evento di riferimento per il mondo delle due ruote nel Centro-Sud Italia. Dal 7 al 9 marzo gli appassionati di moto potranno vivere tre giorni dedicati a esposizione, esperienze in sella, formazione e incontri con aziende e protagonisti del settore. La manifestazione organizzata da Fiera Roma si svilupperà su quattro padiglioni e 40mila mq espositivi, proponendo un’ampia offerta di contenuti per motociclisti e visitatori. Dalle ultime novità del mercato ai test ride, dalla novità degli itinerari accompagnati, sia su strada che su terra, alle competizioni sportive, che tornano sulle aree esterne, fino ad aree tematiche e di approfondimento dedicate a turismo, mobilità e sostenibilità, “Motodays 2025” si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle due ruote.