A Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra il primo ministro della Repubblica Federale e Democratica dell’Etiopia, Abiy Ahmed Ali. E dopo il Consiglio dei Ministri, il premier si reca a Villa Doria Pamphilj alla presentazione ufficiale dei trofei della Louis Vuitton Cup e dell’America’s Cup.

A Montecitorio, nella sala del Mappamondo, le commissioni Politiche Ue di Camera e Senato svolgono l’audizione del commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius.

A Palazzo San Macuto, “Giornata internazionale dei bambini scomparsi”, con un messaggio del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana.

A Palazzo Giustiniani, “Il contributo dei professionisti nella transizione ecologica, digitale e generazionale”. Con Marco Roberti, presidente Confprofessioni Lazio; Marco Natali, presidente nazionale Confprofessioni; Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato; Luisa Regimenti, assessore Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana, Università della Regione Lazio; Giancarlo Righini, assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio; Annalisa Corrado, europarlamentare e responsabile conversione ecologica del Pd; Manfredi Potenti, Lega; Luca Squeri, Forza Italia; Patty L’Abbate, M5S; Marcello Coppo, Fratelli d’Italia; Federica Onori, Azione; Francesco Marcolini, presidente Lazio Innova.

A Roma, nella Corte di Cassazione, “Sotto Processo. Cento anni da ‘Il Processo’ di Kafka”. Con Giovanni Salvi, presidente comitato scientifico della Fondazione Vittorio Occorsio; Anna Paola Sabatini, direttore generale Ufficio scolastico Regionale Lazio; Margherita Cassano, primo presidente della Corte di Cassazione; Pietro Gaeta, procuratore generale della Corte di Cassazione; Noemi Di Segni, presidente Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

A Montecitorio, nella sala della Regina, “Centenario della nascita di Alfredo Reichlin”. Con Silvio Pons, Giuseppe Vacca, Giuliano Amato, Caterina Cerroni, Gianni Cuperlo, Paolo Franchi, Livia Turco, Luigi Zanda.

A Milano, nel Palazzo del Ghiaccio, Fabi, la Federazione Autonoma Bancari Italiani che ha come segretario generale Lando Maria Sileoni, protagonista da oggi e fino al 30 maggio con “Bank to the future, le trasformazioni in corso e un passato da valorizzare”. Al centro del dibattito, il futuro del settore del credito alla luce del risiko bancario, le possibili aggregazioni e la tenuta occupazionale, l’Europa e il credito cooperativo. Sul palco i rappresentanti di Abi e Federcasse e gli amministratori delegati dei più importanti gruppi bancari: Antonio Patuelli, Carlo Messina, Carlo Cimbri, Giuseppe Castagna, Luigi Lovaglio, Elena Goitini, Andrea Orcel, Gianni Franco Papa, Gianpiero Maioli, Francesco Minotti, Matteo Spanò. Senza dimenticare il saluto del presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Apertura con il presidente di Abi, l’Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli che interverrà su tema “Regole comuni per le banche nell’Unione europea”. Con il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, punto su “Banche in Italia e in Europa”.

Il sottosegretario al Ministero della Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, in Lombardia per incontrare gli agenti della Polizia Penitenziaria e la dirigenza degli Istituti Penitenziari di Brescia. In serata, a Torino, nell’Hotel Principi di Piemonte, per partecipare all’evento organizzato da Fratelli d’Italia nell’ambito della campagna “Giustizia è sicurezza”.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri inaugura il “Villaggio della salute”.

A Roma, nell’Acquario Romano – Casa dell’Architettura, convegno intitolato “Opere del Giubileo e Architettura Sacra. I cantieri, le chiese contemporanee”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma e provincia, in collaborazione con la rivista Chiesa Oggi, che ha come direttore editoriale Caterina Parrello. Con il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il sovrintendente capitolino ai Beni Culturali Claudio Parisi Presicce, il direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici ed Edilizia di Culto della Cei, don Luca Franceschini.

A Milano, Teatro alla Scala, presentazione della stagione 2025-2026, con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore alla Cultura Francesca Caruso.

A Roma, Macro – Terrazza Materia ha ospitato il lancio del progetto BeHer di Birra Peroni, nato per contribuire a un cambiamento culturale profondo sul tema della parità di genere, con un focus sul mondo del lavoro, attraverso la sensibilizzazione e il supporto concreto per superare stereotipi e differenze ancora in essere nel nostro Paese. Il progetto BeHer si inserisce in un lungo percorso interno che ha portato Birra Peroni ad essere la prima azienda del suo settore ad ottenere la certificazione sulla parità di genere grazie all’implementazione di numerose iniziative sulla cultura e sulla politica aziendale che hanno generato un incremento di più del 12% di donne in ruoli manageriali in soli 4 anni. Tra queste: un’avanzata politica di congedo parentale, un programma di orientamento per aumentare la diversità di genere nelle professioni tecnico-scientifiche e il supporto a movimenti volontari interni, come BEpowER, che spontaneamente si impegnano per favorire l’empowerment femminile. “Oggi abbiamo una consapevolezza maggiore sul ruolo che un’azienda ha nella realtà in cui opera e sull’impatto positivo che può avere sulla vita delle persone che la compongono o di quelle che ne apprezzano i prodotti. È quindi giusto che queste stesse persone chiedano alle aziende un contributo concreto al cambiamento sociale e che le aziende rispondano a questa chiamata, soprattutto su temi come quello della parità di genere in cui possono fare una reale differenza” afferma Enrico Galasso, a.d. Birra Peroni, “siamo partiti dal nostro interno perché era l’unico modo per attivare un cambiamento reale e duraturo e, con orgoglio, posso dire che in questi anni la parità di genere è stato un principio cardine che ha guidato le nostre scelte strategiche e organizzative. Abbiamo ancora molta strada da fare ma quando abbiamo avuto la certezza di aver definito un percorso solido abbiamo iniziato a prepararci per uscire fuori dal nostro perimetro aziendale. Così è nato BeHer. È un progetto articolato perché articolata è l’ambizione che ci siamo dati: contribuire a un cambiamento nell’intero tessuto sociale. Grazie agli esperti del Comitato Scientifico dedicato, abbiamo infatti cercato di attivare tutte le leve necessarie per lavorare su questo tema, dalla divulgazione al supporto diretto”.

Stock Spirits, la storica azienda italiana fondata a Trieste nel 1884 e oggi tra i leader nel settore dei liquori in Europa, torna da protagonista al Roma Bar Show, uno degli appuntamenti internazionali più rilevanti per il mondo delle bevande e della mixology. Nell’evento, in programma oggi e domani nel Palazzo dei Congressi di Roma, Stock Spirits sarà presente con un grande stand corporate da 150 metri quadrati situato nell’Ambulacro della Letteratura. In questa edizione, obiettivo su Limoncè Aperitivo alla Siciliana.

A Milano, nelle Gallerie d’Italia, Intesa Sanpaolo aprirà al pubblico dal 30 maggio al 5 ottobre l’esposizione “Una collezione inattesa. La Nuova Arte degli Anni Sessanta e un Omaggio a Robert Rauschenberg”, a cura di Luca Massimo Barbero, curatore associato delle collezioni di arte moderna e contemporanea della banca.