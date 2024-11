A Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri. Nel pomeriggio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve il governatore della Florida, Ron DeSantis.

La “Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza”, voluta dalla senatrice a vita Liliana Segre, per l’indagine conoscitiva sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, con particolare attenzione all’impatto dell’intelligenza artificiale sulla diffusione dei discorsi d’odio, oggi al Senato ha in programma le audizioni di Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1, Antonio Preziosi, direttore del Tg2, e Pierluca Terzulli, vicedirettore e responsabile ad interim del Tg3.

Al Senato, nella sala Caduti di Nassirya, la Compagnia delle Opere presenta il “Manifesto del buon lavoro”. Con Andrea Dellabianca, presidente Compagnia delle Opere, Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, Marco Bernardi, presidente di Illumia, e Francesco Seghezzi, presidente Adapt. Tra i settori del quotidiano in cui è maggiormente visibile un cambiamento d’epoca, il lavoro è uno di quelli in cui le trasformazioni in corso impattano non solo sulle modalità tradizionali di svolgimento, con l’introduzione dello smart working e l’uso dell’intelligenza artificiale, ma anche sul valore attribuito al lavoro da lavoratori e imprenditori. Il Manifesto del Buon Lavoro intende affrontare queste sfide e valorizzare il lavoro come uno dei valori fondamentali per la persona.

A Palazzo San Macuto, il Copasir ha in calendario l’audizione di Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Alla Camera dei Deputati, nella sala Matteotti, convegno su “Trieste 1954, il ritorno alla Madre Patria”. I saluti istituzionali saranno portati da Tommaso Foti, capogruppo Fdi alla Camera, ed Emanuele Merlino, capo segreteria tecnica del Ministero della Cultura. Previsti gli interventi di Alessandro Amorese, capogruppo Fdi in commissione Cultura a Montecitorio, su “La questione di Trieste e la gioventù nazionale”; Paolo Sardos Albertini, presidente Lega Nazionale, su “26 ottobre 1954, un triplice anniversario”; Stefano Pillotto su “Trieste ’54, il cammino diplomatico e il ritorno alla Madre Patria”; Umberto Maiorca presenterà il libro “Trieste ‘54”. Le conclusioni sono affidate a Nicole Matteoni, componente di Fratelli d’Italia in commissione Cultura alla Camera, che parlerà di “Azione amministrativa culturale per il ricordo. Profili ed esperienze”.

A Palazzo Madama, presentazione delle proposte di Forza Italia per migliorare e accelerare la costruzione e la ristrutturazione degli stadi calcistici in Italia. All’iniziativa promossa dal senatore di Forza Italia Mario Occhiuto, componente del Comitato ristretto sulla riforma del calcio, parteciperanno Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato; Roberto Marti, presidente della VII commissione; Claudio Lotito, senatore e presidente della Lazio; Roberto Pella, presidente dell’Anci; Beniamino Quintieri, presidente dell’Istituto del Credito Sportivo; Diego Nepi Molineris, a.d. di Sport e Salute. I lavori saranno conclusi dall’intervento di Andrea Abodi, ministro dello Sport.

“La Cronaca Crespi illustrata da Leonardo da Besozzo. Un ciclo di Uomini illustri in miniatura”, codice del XV secolo, è stato acquistato dal Ministero della Cultura e depositato presso la Braidense. La Cronaca rappresenta, secondo l’ipotesi attualmente più accreditata, una copia diretta degli affreschi realizzati dopo il 1433 da Masolino da Panicale, per il cardinale Giordano Orsini nella sala Theatri di Palazzo Orsini in Monte Giordano a Roma. Presentazione oggi a Milano con Angelo Crespi, direttore generale della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Nazionale Braidense.

Stasera a Roma, nel Circolo Canottieri Aniene, presentazione del catalogo della mostra “Il Tesoro di Terrasanta al Museo Marino Marini. La bellezza del sacro: l’Altare dei Medici e i doni dei Re”, in corso a Firenze alla Fondazione Marino Marini fino al 7 gennaio. Il volume documenta le oltre 100 opere, per la maggior parte provenienti dal Terra Sancta Museum di Gerusalemme, che testimoniano la fede e l’influenza politica delle corti europee nei secoli. Le restanti opere provengono da musei italiani come le Gallerie degli Uffizi e il Museo di Capodimonte, oltre che da biblioteche prestigiose come la Nazionale di Firenze, la Laurenziana e la Riccardiana. Saranno presenti Paolo De Nicoló, reggente emerito della Prefettura della Casa Pontificia, Federico Mollicone, presidente della Commissione cultura della Camera dei Deputati, Virginia Lapenta, conservatrice di Villa Farnesina, e Carlo Ferdinando Carnacini.

A Venezia, presso la Fondazione Cini, da oggi al 14 novembre è in programma “The Aesthetics of Esoteric Practices: Materialities, Performances, Senses”, un’iniziativa del Centro Studi di Civiltà e Spiritualità Comparate dell’istituzione. Durante la tre-giorni, primo premio d’arte Rensep all’artista Natasha Viosna Moody e un concerto organizzato dall’Istituto di Musica. Nell’ultima giornata di conferenza, i forti nessi tra musica esoterica e performance: Keith Edward Cantù (Harvard Divinity School) analizzerà la musica dei Baul e dei Fakir, mentre Anne Dorothy Harley (Scripps College, California) parlerà dello sviluppo della musica d’avanguardia americana come esperienza esoterica condivisa. Monika Bednarczuk (Università di Bialystok) illustrerà il socialismo esoterico in Polonia durante la guerra fredda, e nel frattempo l’Occidente conosceva il boom dei dervisci rotanti, come nel caso della Francia.