A Roma, nell’Auditorium di via della Conciliazione, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene all’assemblea della Cisl intitolata “Il coraggio della partecipazione”, con il segretario generale Luigi Sbarra e il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone. Presenti oltre duemila quadri e delegati sindacali provenienti da tutte le regioni italiane. Al centro dell’iniziativa, la proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione, presentata due anni fa dalla confederazione di via Po, il cui testo è ora all’esame finale dell’aula di Montecitorio. A moderare i lavori, Marco Valerio Lo Prete, giornalista Tg1-Rai.

A Roma, nello Spazio Sette, presentazione del volume di Giulio Napolitano dal titolo “ll mondo sulle spalle. Una storia famigliare e politica”. A dialogare con l’autore, Sabino Cassese, Barbara Palombelli e Alessandro Piperno.

A Palazzo San Macuto, il Copasir ha in programma l’audizione del direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli.

In Campidoglio, nella Protomoteca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla commemorazione per il “Giorno del Ricordo” dei Martiri delle Foibe Istriane e dell’esodo delle popolazioni Giuliano – Dalmate.

Dal presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, indirizzo di saluto all’inaugurazione della mostra “Esodo. Per non dimenticare” di Paolo Terdich.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in occasione della Giornata del Ricordo, ha sottolineato, che “la tragica ferita delle Foibe, per troppi anni celata dietro una coltre di colpevole silenzio, è una storia con cui tutti dobbiamo fare i conti per riprendere un cammino di concordia e armonia all’insegna della pace e dell’unione dei popoli. Il Museo del Ricordo sarà il modo migliore perché non si dimentichi quella storia tragica e si renda omaggio alle vittime. Sarà un luogo di conoscenza, d’incontro, di storie e una tappa importante nel percorso di giustizia che la storia delle foibe e dell’esodo, troppo a lungo dimenticata, merita. Il Museo del Ricordo, il cui decreto istitutivo porta la prima firma del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nascerà a Roma grazie alla stretta sinergia con la Regione Lazio, che fornirà il palazzo dietro Piazza del Popolo dove sorgerà, con la Regione Friuli Venezia Giulia e con il Comune di Roma. In questi giorni stiamo definendo statuto e atto costitutivo della fondazione che lo gestirà. Sarà a Roma perché questa è una storia che riguarda tutta l’Italia”.

Alla Camera dei Deputati, nella sala Matteotti, convegno su “Gioco legale: serve una riforma”. L’evento è organizzato dalla Fondazione Bruno Buozzi e dall’Intergruppo parlamentare per la sensibilizzazione sui rischi del gioco d’azzardo. L’apertura dei lavori è affidata a Giorgio Benvenuto, presidente della Fondazione Bruno Buozzi. “E’ un’occasione importante per riflettere con i portatori di interesse, i rappresentanti delle istituzioni e dell’associazionismo sul tema di una necessaria riforma del gioco legale. Servono misure per allargare le distanze con l’illegalità che prospera in questo ambito e arginare il fenomeno devastante della ludopatia che trascina con se sempre più cittadini e le loro famiglie. Discuteremo in assoluta libertà partendo dai rispettivi punti di vista”, dichiara Stefano Vaccari, segretario di presidenza della Camera e coordinatore dell’Intergruppo che concluderà i lavori del convegno. Saranno presenti diversi esponenti politici che aderiscono all’Intergruppo: Elena Bonetti (Azione), Virginio Merola (Pd), Andrea Quartini (M5s), Elena Murelli (Lega) e Cinzia Pellegrino (Fdi).

A Roma, nello Spazio Europa, presentazione dell’edizione 2024 dell’Indice di Percezione della Corruzione di Transparency International (Cpi, Corruption Perceptions Index), con la partecipazione del presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia. Il Cpi, elaborato annualmente da Transparency International, classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l’impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad un pubblico di esperti.

A Montecitorio, nella sala della Regina, convegno su “Tutela dell’ambiente e attività economica” per riflettere sulle prospettive a tre anni dalla modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione.

A Roma, nella sede nazionale di Confagricoltura, presentazione del primo rapporto su “Agroenergie, opportunità e potenzialità”, con Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, Nicola Lanzetta, direttore Italia Enel.

