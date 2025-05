A Montecitorio, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, sulle iniziative normative volte a garantire un’equa rappresentanza della comunità della Valle d’Aosta con riferimento alle elezioni del Parlamento europeo, sulla posizione del Governo nei confronti del primo ministro Netanyahu in relazione alla situazione a Gaza e in Cisgiordania e ai più recenti sviluppi, sulle iniziative a tutela delle forze dell’ordine e del comparto del soccorso pubblico, sulle iniziative per la riforma del Green deal, al fine di coniugare la tutela ambientale con la competitività economica e produttiva, sulle criticità relative alla competitività del sistema produttivo, con particolare riguardo alla questione energetica e al potenziamento del sistema degli incentivi.

Al Quirinale, domani, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra i nuovi “Alfieri” per la consegna degli attestati d’onore.

A Roma, la giornata di Confcommercio “Legalità, ci piace!” quest’anno è dedicata, in particolare, al tema della sicurezza con lo slogan “Più sicurezza per imprese, territori e città”. Nel corso dell’incontro, nella sede nazionale, le proposte di Confcommercio illustrate da Patrizia Di Dio, vice Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia con delega alla Legalità e alla Sicurezza e le conclusioni di Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, viene presentata un’indagine di Confcommercio sui fenomeni illegali con un approfondimento sui reati predatori.

Al Senato, nella sala Isma, presentazione del progetto distrettuale “Renew Calabria. Contrastare la fuga di cervelli verso altre Regioni o all’estero”. Su iniziativa del senatore Nicola Irto.

A Roma, allo Stadio Olimpico, finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con 60mila spettatori.

A Palazzo Madama, presentazione del libro “Nel segno di Antinoo. Installazioni culturali per Marguerite Yourcenar negli orizzonti del terzo millennio”. Su iniziativa del senatore Adriano Paroli.

Grande attesa a Roma per la prima del film “L’infinito”, di e con Umberto Contarello, scritto con Paolo Sorrentino che lo produce con Numero 10, The Apartment una società del gruppo Fremantle, Umi Films. Di che si tratta? Un uomo aggrappato ai successi del passato si trova a fare i conti con un presente nostalgico e solitario. Una storia dolce e malinconica, ma che lascia luce alla speranza. Il film sarà in sala dal 15 maggio distribuito da PiperFilm. Contarello afferma: «Un mercoledì solenne come un semaforo, durante una telefonata pomeridiana con Paolo, a un certo punto, dopo la mia lagna delle depressioni allo stato iniziale, come fosse la cosa più normale del mondo, Paolo mi dice all’improvviso che ‘stavolta’ l’avrei girato io un film che avremo scritto insieme e che lui avrebbe prodotto. Con l’incoscienza degli uomini adulti incoscienti accettai e ci accordammo sul fare un film libero e intimo. Ma un film su cosa? Su di te, visto che farai anche il protagonista».

Da oggi al 16 maggio il Ministero della Cultura parteciperà alla XXX edizione del Salone Internazionale del Restauro, dedicato all’Economia, Conservazione, Tecnologie e Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali, di Ferrara. La partecipazione del ministero si articolerà attorno a tre assi tematici di particolare rilevanza: l’applicazione delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale alla tutela del patrimonio culturale; l’impiego di materiali innovativi ed ecosostenibili nel restauro conservativo; le attività di formazione e sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni e agli operatori del settore. Ampio rilievo sarà riservato ai laboratori didattici, rivolti principalmente agli studenti degli istituti secondari di secondo grado, alcuni dei quali aperti anche a studenti universitari, professionisti del settore e pubblico generico. Gli esperti del Ministero illustreranno tecniche e metodologie del restauro, offrendo occasioni concrete di orientamento formativo e professionale. Presso lo spazio istituzionale saranno inoltre presenti i corner informativi del Comando Carabinieri Tpc, dell’Icr, dell’Icpal, dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia, del Segretariato Regionale per l’Abruzzo e di Ales, con focus sull’Art Bonus.

A Napoli le Gallerie d’Italia portano l’artista francese JR, tra i più importanti rappresentanti della scena artistica contemporanea, famoso in tutto il mondo per i suoi progetti che uniscono fotografia, arte pubblica e impegno sociale. Il 21 maggio verrà presentato in Via Toledo, museo di Intesa Sanpaolo a Napoli, il nuovo progetto “Chi sei, Napoli?”, ottavo capitolo delle della serie ‘Chronichles’ , che dopo Dopo Clichy-Montfermeil (2017), San Francisco (2018), New York (2018), Miami (2022), Kyoto (2024), tre città americane (Dallas, Saint Louis e Washington Dc) per un murale sul tema delle armi in America (2018), e quindici città di Cuba (2019) giunge nella città partenopea con la prima installazione di questo tipo in Italia, realizzata con il patrocinio del Comune di Napoli. L’opera site-specific di JR verrà svelata nella serata sulla facciata del Duomo di Napoli, trasformata in un mosaico di volti locali, incarnando lo spirito comunitario, la resilienza, l’energia e l’anima polimorfa della città.

Birra Peroni rinnova il suo impegno nell’orientamento e nel superamento degli stereotipi di genere nelle carriere Stem con la seconda edizione di STEMtoBEer, il programma rivolto alle studentesse e agli studenti delle classi V di Istituti tecnici con indirizzo di Chimica Materiali e Biotecnologie, Meccanica, Meccatronica, Elettronica, Elettrotecnica, Informatica. Il programma coinvolge più di 250 ragazze e ragazzi di 6 istituti di Bari, Roma e Padova, due per ognuna delle 3 città dove sono presenti gli stabilimenti di produzione dell’azienda. Stutturato su due appuntamenti, uno in aula e uno in stabilimento, fornisce alle partecipanti e ai partecipanti la possibilità di conoscere da vicino diverse professioni, anche attraverso le storie di donne di Birra Peroni che hanno intrapreso questo tipo di percorso, oltre che una serie di suggerimenti utili sulla preparazione del cv e i colloqui di selezione. “Nonostante negli anni sia aumentata la consapevolezza dell’importanza delle materie Stem per il mondo del lavoro, permangono una serie di fattori che continuano a bloccare la scelta di questi percorsi da parte degli studenti e delle studentesse. Uno di questi è sicuramente legato agli stereotipi di genere, come hanno provato diverse ricerche, e che porta ad una significativa sottorappresentazione delle donne in queste materie. Con STEMtoBEer vogliamo fare la nostra parte nel continuare ad informare sulle importanti possibilità che queste carriere offrono e insieme contribuire a sradicare vecchi cliché, in linea con quello che è il nostro impegno per la parità di genere, anche nel mondo del lavoro”, ha dichiarato Gianluca Di Gioia, direttore risorse umane di Birra Peroni.

International Paloma Day, il 22 maggio. E Komos, tequila ultra-luxury distribuito da Compagnia dei Caraibi, celebrerà la giornata con Strawberry Paloma, un twist dedicato che omaggia le origini e la tradizione messicana: realizzato con Komos Reposado Rosa, referenza morbida, rotonda e dolce, invecchiata 65 giorni in botti di rovere francese ex vino rosso della Napa Valley dal caratteristico colore rosato. Le note citriche e acide del succo di pompelmo bilanciano la dolcezza delle fragole e dello sciroppo d’agave. Tequila ultra-premium 100% agave blu Weber, Komos vanta una proposta di quattro referenze di altissima qualità: Reposado Rosa, Añejo Cristalino, Añejo Reserva, Extra Añejo. L’affinamento avviene in botti di ex vino francese, sherry, bourbon e whiskey, per conferire ad ogni distillato della gamma il proprio gusto distintivo.