Lunedì 3 febbraio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Bruxelles per partecipare all’incontro informale dei leader dell’Ue, nel Palais d’Egmont.

A Roma, nel teatro Argentina, il sindaco e commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, Roberto Gualtieri, e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, partecipano all’evento “Il Servizio Civile Universale per il Giubileo della Speranza”.

Nella Città del Vaticano, nella sala Clementina, Papa Francesco inaugura l’anno giudiziario della Rota Romana.

A Roma, nella sede di Confagricoltura, a Roma, premiazione dei vincitori del nono bando “Coltiviamo Agricoltura Sociale”.

A Firenze, evento organizzato dall’Opificio delle Pietre Dure per la presentazione del restauro del gonfalone con i Santi Protettori dell’Aquila, reso possibile con il contributo dell’Associazione Bancaria Italiana. Partecipa il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli.

A Roma, nella facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza, Massimo Recalcati presenta il suo nuovo libro “La legge del desiderio”.

In Serbia, a Belgrado, viaggio del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani per il forum imprenditoriale Italia-Serbia, con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l’export e l’attrazione degli investimenti, Matteo Zoppas, presidente Ice, Alessandra Ricci, a.d. Sace. E in serata, nella Fondazione Ilija M. Kolarac, concerto dei Virtuosi del Teatro alla Scala di Milano “Da Gioachino Rossini a Nino Rota: 150 anni di musica italiana”. Venti i musicisti in scena che eseguiranno musiche di Rossini, Verdi, Respighi, Mascagni e Rota, diretti da Massimiliano Caldi. Il concerto è organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Belgrado e dall’Istituto Italiano di Cultura.

A Roma, da Mucciaccia Gallery, tutto da vedere, fino al primo marzo, il progetto espositivo “Jan Fabre, Songs of the Canaries (A Tribute to Emiel Fabre and Robert Stroud)” e “Songs of the Gypsies (A Tribute to Django Reinhardt and Django Gennaro Fabre)”. Artista visivo,creatore teatrale e autore, capace di fondere tradizione artistica, filosofia,scienza e spiritualità in un unico personale universo creativo, Fabre porta alla Galleria Mucciaccia di Roma un corpus di opere che attraversano l’essenza del pensiero umano, la fragilità della vita e il potere trasformativo dell’arte, “giocando”con la performatività dei materiali, per esplorare temi esistenziali, spirituali e scientifici attraverso un dialogo costante tra corpo, mente emateria. Fabre continua a spingere i confini dell’arte reinventando antiche metafore per affrontare questioni contemporanee, in una mostra che esplora il rapporto tra materia e spirito, forte di un uso innovativo di materiali come il marmo di Carrara, il Vantablack e i colori a matita e tempera.

Nel suo nuovo incarico di direttore artistico di ArtVerona, Laura Lamonea presenta il suo team di ArtVerona che vede l’ingresso di Isabella Paghera, che ricoprirà il ruolo di vip manager, definita come una “professionista con solide esperienze in ambito internazionale e nel collezionismo rivolto alle nuove generazioni; specialista del panorama artistico contemporaneo, negli anni ha costruito una rete capillare e dinamica di relazioni con collezionisti italiani e stranieri”. Quindi, “Sara Benedetti, consulente strategica di progetto, manager nel settore e conoscitrice della manifestazione che segue fin dal 2005, affiancherà il team e la nuova direzione artistica nel suo progetto di rafforzamento della fiera”. Infine, a “Alessio D’Ellena (Superness), visual art director, è stato affidato l’incarico di rinnovare l’immagine e la brand identity di ArtVerona”. Per Lamonea, il rafforzamento del legame tra la fiera e la città deve passare “attraverso una pluralità di iniziative, non solo interventi espositivi a corollario dell’evento fieristico, ma public program articolati nel corso dell’anno, progetti interdisciplinari ed educativi, collaborazioni con musei, università, accademie, collezioni private, associazioni culturali, scuole secondarie di secondo grado. I linguaggi dell’arte contemporanea, senza mai rinunciare alla ricerca e alla sperimentazione, possono agire come catalizzatori per ripensare i luoghi, ridefinire le loro funzioni e stimolare una riflessione collettiva e visionaria sulla convivenza. Per generare un impatto duraturo, è indispensabile attivare una partecipazione condivisa che coinvolga attivamente la cittadinanza e tutte le realtà locali”. La prossima edizione di ArtVerona si terrà dal 10 al 12 ottobre a Veronafiere.

Il presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Roberto Antonelli, e l’amministratore aggiunto, Paolo Costantino, hanno accolto la delegazione ufficiale del Khamba Lama, massima autorità del Buddhismo mongolo, in occasione della sua prima visita in Italia. All’incontro erano presenti l’ambasciatrice della Mongolia in Italia, Narantungalag Tserendorj, e l’ambasciatrice d’Italia in Mongolia, Giovanna Piccarreta. L’interpretazione dal mongolo è stata curata dal cardinale Giorgio Marengo.

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha annunciato la seconda edizione dei Casello d’Oro Awards, il premio dedicato ai 13 caseifici vincitori dei Palii del Parmigiano Reggiano 2024: dopo il successo del primo evento, che si è svolto lo scorso marzo presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi, l’edizione 2025 si terrà martedì 4 febbraio al British Museum di Londra, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini.