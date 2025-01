Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a Manama, in visita ufficiale nel Bahrein. Il viaggio nasce su invito del re Hamad bin Isa Al Khalifa a ottobre 2023, quando a Roma è stato ricevuto da Meloni e dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Bahrein è alla guida della Lega Araba fino al prossimo mese di maggio.

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari Esteri Ue. In agenda le relazioni tra Europa e Stati Uniti, la situazione di Medio Oriente, le “minacce ibride”, il conflitto in Ucraina e un aggiornamento su Moldova e Georgia.

In occasione del “Giorno della Memoria 2025”, a Montecitorio, nella sala della Regina, proiezione dello speciale di RaiCultura “Cancello aperto! 27 gennaio 1945 liberazione di Auschwitz”. Interventi del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e del presidente delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni.

Il 27 gennaio, nella ricorrenza del Giorno della Memoria, la Corte Costituzionale rende omaggio alla figura e all’opera scientifica del professore di diritto romano Edoardo Volterra (1904-1984). Nominato dal presidente della Repubblica, Giovanni Leone, giudice costituzionale nel 1973 e vicepresidente della Consulta tra il 1981 e il 1982. Grande è stato il contributo del giudice Volterra ai lavori della Corte e alla stesura di molte sentenze delle quali possono essere ricordate in particolare quelle sul reato di plagio (giudicato “arbitrario e indeterminato”) e sullo statuto dei lavoratori. Antifascista, convinto e intelligente oppositore del regime, Volterra, ebreo, fu privato della sua cattedra universitaria in seguito ai provvedimenti per la difesa della razza del 1938 e costretto a rifugiarsi all’estero con la sua famiglia, prima in Egitto e poi in Francia. Rientrato in Italia fu arrestato. Ma in seguito, dopo aver riconquistato la libertà, prese parte alla Resistenza al fascismo con il Partito d’Azione, promuovendo anche la nascita del Comitato di liberazione nazionale insieme ad Alcide De Gasperi, Giorgio Amendola, Pietro Nenni e Ugo La Malfa.

All’impegno di Volterra è legata la ricostruzione nel primo dopo guerra dell’Università di Bologna, di cui è stato prorettore e rettore. Grazie alla sua passione per i testi giuridici antichi, ancora oggi studenti e accademici possono accedere al Fondo antico “Edoardo Volterra” e alla omonima biblioteca conservata all’Ecole française a Palazzo Farnese, a Roma. Nel Palazzo della Consulta, per ricordare Volterra, interventi della senatrice a vita Liliana Segre e del presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, presenti il presidente emerito Augusto Barbera e il rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari. Dopo la testimonianza della figlia del vicepresidente emerito, Virginia Volterra, verrà proiezione del docufilm “Edoardo Volterra. La vita come dovere. Lo studio come passione”, regista Marco Visalberghi.

A Roma, nel Circolo Canottieri Aniene, presentazione del libro di Roberto Sommella “Al verde. Manifesto dei tempi moderni”. Partecipano Giovanni Malagò, presidente Coni, Giuseppina Di Foggia, a.d. Terna, e Fabrizio Di Amato, presidente Maire Tecnimont.

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè è a Gedda, in Arabia Saudita, per inaugurare il “Villaggio Italia”, allestito in occasione dell’arrivo della nave Amerigo Vespucci.

Nel “Simposio sull’Ospitalità Rigenerativa”, che si è svolto a Roma nel DoubleTree by Hilton a Roma, Gabriele Gneri, founder e managing director di Hotels Doctors, ha sottolineato “che il settore alberghiero ha un enorme potenziale per diventare un motore di cambiamento positivo. Intraprendere il percorso della sostenibilità in un’ottica nuova, ‘rigenerativa’, apre a un nuovo modo di pensare le strutture ricettive del futuro, che saranno più aperte al contesto in cui si trovano, rispettose dell’ambiente e pronte a garantire agli ospiti esperienze uniche e rilevanti”. Spazio quindi all’upcycling, un approccio di economia circolare applicato ai materiali di scarto, al design rigenerativo, all’inmótica, ossia l’uso pervasivo di tecnologia applicata all’edificio, agli impianti e ai processi interni per “ottimizzare costi e processi a favore dei clienti, ed infine di design basato sui principi della biofilia, una tecnica che permette di proporre al cliente esperienze immersive con la natura circostante”.

Per Giorgio Caire di Lauzet, founder di Dream&Charme, sono fondamentali le “certificazioni di sostenibilità” nel tradurre l’approccio rigenerativo in azioni concrete e misurabili, come la Dca Esg e la Gstc, che “non sono solo strumenti per garantire standard elevati di sostenibilità, ma rappresentano anche una leva strategica per migliorare la reputazione delle strutture ricettive e attrarre un pubblico sempre più attento alla responsabilità d’impresa”. Da rilevare l’esperienza di Cristiana Rinaldi, responsabile di A.Roma Lifestyle Hotel, che ha condiviso il percorso della struttura nell’adozione della certificazione Gstc, che “non è solo un riconoscimento, ma un impegno continuo verso una gestione consapevole e sostenibile”.

Martedì, a Roma, nella sede Ance, presentazione dell’Osservatorio congiunturale sull’Industria delle costruzioni. Al centro dell’incontro, aperto dal vicepresidente Piero Petrucco, tutti i dati sull’andamento del settore nel 2024 e le previsioni per il 2025. L’analisi sarà arricchita da un approfondimento sullo stato di avanzamento del Pnrr, illustrato dal capo della divisione economia e diritto della Banca d’Italia Sauro Mocetti, e da un focus sull’emergenza casa in Italia. Conclusioni affidate alla presidente, Federica Brancaccio.