Prima il Brasile, poi l’Argentina: il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta preparando il lungo viaggio in Sud America. Dal 17 al 19 novembre parteciperà al G20 in Brasile, e il 20 novembre è in programma la visita nella Repubblica Argentina.

A Londra re Carlo III festeggia il suo compleanno numero 76.

È possibile una economia che prenda sul serio il tema del bene comune? Oggi, a Roma, a Palazzo San Calisto, ne discuteranno la Primo Ministro delle Barbados, Mia Mottley, e l’economista Mariana Mazzucato, in un incontro moderato da Sabina Castelfranco, giornalista Cbs News. All’inizio del convegno monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, leggerà e presenterà lo speciale messaggio inviato da Papa Francesco per l’occasione.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presenta il rendiconto amministrativo, sociale ed economico al termine del terzo anno di attività, nell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

A Roma, a Palazzo Brancaccio, si parla di “Infrastruttura ferroviaria e Pnrr. L’Italia sui binari della crescita”. Dopo un intervento di Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, presenterà il suo libro “Varcare le frontiere. Una autobiografia intellettuale”. A seguire, un dialogo con Gianpiero Strisciuglio, a.d. Rfi Spa, e una tavola rotonda con, tra gli altri, Federico Ghella, vicepresidente Ance, Giuseppe Mercuri, presidente Antfer, e Salvatore Margiotta, presidente Aniaf.

La sicurezza sul lavoro è fondamentale: ogni incidente, soprattutto se mortale, rappresenta una tragedia umana e un problema per la società. A Roma, a Palazzo della Valle, Confagricoltura organizza “Lavoro sicuro in agricoltura”, per presentare uno strumento innovativo destinato alle aziende associate per migliorare la compliance in materia di sicurezza sul lavoro. Introdurrà i lavori il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Tavola rotonda con gli interventi, tra gli altri, di Sandro Gambuzza, vicepresidente Confagricoltura con delega al Lavoro, Fabrizio D’Ascenzo, presidente Inail, Gabriele Fava, presidente Inps, e Paolo Pennesi, direttore Ispettorato Nazionale del Lavoro. A seguire, gli interventi del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

A Caprarola, in provincia di Viterbo, nelle ex Scuderie di Palazzo Farnese, l’assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo, incontra amministratori locali e operatori del settore nell’ambito degli incontri territoriali in vista della definizione del Piano Triennale del Turismo della Regione Lazio 2025-2027.

A Torino, nel Museo dell’Automobile, inaugurazione della mostra “125 volte Fiat – La modernità attraverso l’immaginario Fiat”. Il percorso espositivo offrirà una rilettura della storia della casa automobilistica, tracciando l’evoluzione dell’immaginario di modernità che l’ha guidata dalla sua nascita, con un impatto decisivo nel contesto industriale del Novecento e nella cultura di massa. A cura di Giuliano Sergio, storico dell’arte, in collaborazione con Centro Storico Fiat e Heritage Hub, la mostra sarà aperta al pubblico fino al 4 maggio 2025 negli spazi espositivi al piano terra del museo.

La canapa italiana scende in piazza con gli agricoltori Coldiretti provenienti da tutta Italia, a Roma, per mostrare i prodotti che rischiano di scomparire a causa di alcune norme contenute nel “ddl Sicurezza”. L’iniziativa, promossa da Coldiretti e Filiera Italia, si terrà nella sede di Palazzo Rospigliosi insieme all’associazione imprenditori canapa Italia (Ici), per chiedere un confronto urgente con le istituzioni. Presenti il presidente Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo. Dalla bioedilizia alla cosmetica, dall’alimentare alle energie rinnovabili, a Roma sarà allestita un’esposizione per conoscere i mille usi della canapa destinati a sparire dall’uso quotidiano, essendo equiparati a sostanze stupefacenti.

Sabato, a Roma, nell’ambito della mostra “Max Liebermann. Un impressionista di Berlino”, il Museo Casa di Goethe presenta il laboratorio creativo “I colori dell’impressionismo” dedicato ai bambini tra i 5 e i 10 anni, prima in lingua tedesca e poi in italiano. L’appuntamento porterà i partecipanti alla scoperta dei colori dell’impressionismo attraverso le opere del pittore Liebermann (1847-1935). Prima retrospettiva in Italia dedicata all’artista ebreo tedesco, a cura di Alice Cazzola e fortemente voluta da Gregor H. Lersch, direttore della Casa di Goethe, celebra il centocinquantesimo anno della nascita dell’impressionismo, raccogliendo 32 opere che ricostruiscono le fasi principali della carriera dell’artista.