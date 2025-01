A Abu Dhabi, “World Future Energy Summit” con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A Roma, nel museo Maxxi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella festeggia gli 80 anni di costituzione dell’agenzia Ansa.

A Montecitorio, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana incontra il presidente della Repubblica Slovacca, Peter Pellegrini.

A Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Nel Palazzo dei Marescialli, plenum del Consiglio Superiore della Magistratura.

A Roma, in Campidoglio, il sindaco Roberto Gualtieri presenta gli interventi di Roma Capitale per l’educazione affettiva e alle relazioni nelle scuole, con l’assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli. Dopo, Gualtieri partecipa alla visita presso la stazione della linea Metro A “Ottaviano”, riqualificata.

Alla Camera dei Deputati, la Commissione Cultura, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto recante “Misure urgenti in materia di cultura”, svolge le audizioni di Federculture, Associazione Gruppo Apollo, Federazione Carta e grafica, Fieg – Federazione italiana editori giornali, AssoConcerti, Adei – Associazione degli editori indipendenti.

A Roma, a piazza Venezia, nello Spazio Esperienza Europa, incontro su “L’oblio oncologico e il vademecum del Garante Privacy”, con il ministro della Salute, Orazio Schillaci, i parlamentari Maria Elena Boschi e Pino Bicchielli, e il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione.

A Montecitorio, presentazione del “Rapporto sullo stato dei diritti in Italia aggiornamento al 2023 – 2024“, con Luigi Manconi, presidente A Buon Diritto Onlus.

A Roma, a Palazzo Carpegna, presentazione del libro “Cattolici al centro”, di Giorgio Merlo. Interventi di Paolo Barelli, Rosy Bindi, Pier Ferdinando Casini, Giuseppe De Rita e Giuseppe Fioroni. A moderare, Bianca Berlinguer.

A Roma, nella libreria Spazio Sette, presentazione del libro “Craxi. L’ultimo vero politico” di Aldo Cazzullo. A dialogare con l’autore, Bobo Craxi, Daniele Mastrogiacomo e Fabrizio Roncone. Coordinamento di Annalisa Bruchi.

Alla Camera dei Deputati presentazione della World Watch List 2025, ovvero la mappa delle prime 50 nazioni dove più si perseguitano i cristiani. A promuovere l’iniziativa di oggi, l’Intergruppo per la tutela della libertà religiosa dei cristiani nel mondo. La World Watch List stila l’elenco dell’intensità della persecuzione che i cristiani affrontano per il fatto di confessare e praticare attivamente la loro fede. È compilata da analisti di Porte Aperte, specialisti della persecuzione, ricercatori ed esperti sul campo e indipendenti all’interno dei vari paesi. I livelli assegnati sono basati su vari aspetti della libertà religiosa, identificando il grado di libertà dei cristiani nel vivere apertamente la fede in 5 aree della vita quotidiana: nel privato, in famiglia, nella comunità in cui risiedono, nella chiesa che frequentano e nella vita pubblica del paese in cui vivono, a cui si aggiunge una sesta area che serve a misurare il grado di violenze subite.

A Roma, nel Tempio di Adriano, per sviluppare le opportunità economiche tra Italia e Slovacchia, sono stati firmati quattro Memorandum of Understanding (MoU) da parte di Confimi Industria, Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata. Gli accordi, firmati rispettivamente con Klub 500, il Council of Slovak Exporters, l’Agenzia Slovacca per lo Sviluppo degli Investimenti e del Commercio (Sario) e la Slovak National Coalition for Digital Skills and Jobs (Digital Coalition), segnano un passo significativo verso il rafforzamento della cooperazione economica tra i due paesi. “Questi accordi rappresentano una pietra miliare per Confimi Industria nel suo impegno per l’internazionalizzazione delle nostre aziende,” ha dichiarato Riccardo Chini, vicepresidente delegato all’Internazionalizzazione di Confimi Industria.

Aperto dallo scorso mese di dicembre, a Roma il nuovo store di “S.A.I.D.” in via Tomacelli è diventato il luogo di incontro preferito dei vip, grazie alla fama della storica “Fabbrica del cioccolato” che ha sede a San Lorenzo, guidata da Fabrizio De Mauro.

Grande opening party a Roma da “Materia – Terrazza Macro”, il nuovo spazio dallo stile sofisticato e inclusivo, pronto ad accogliere anche eventi speciali. Situato nel Museo Macro di via Nizza, si candida a diventare un nuovo punto di riferimento gastronomico nella Capitale. Si trova all’ultimo piano del complesso progettato da Odile Decq: sala di 300 mq con 120 coperti, paretegraficizzata in pietra tagliata, marmo e legno per i tavoli, resina materica sul pavimento. E poi c’è l’esterno: un’enorme terrazza di 500 mq, con circa 150 sedute, con l’arredo verde ideato per creare un jungle rooftop. Il progetto culinario, condiviso con lo chef Andrea Palmieri, vede come executive chef Flavio Del Broccolo: se a pranzo il menu è più ‘semplice’, a cena uno switch strizza l’occhio al fine dining. Al centro c’è sempre la materia prima. L’iniziativa è nata dai fratelli Guidi, David e Daniele, imprenditori della ristorazione, Andrea Gasperini, manager aziendale di esperienza internazionale, Daniele​ Conficconi, fondatore di Avr Sistemi, Massimo Bassetti, imprenditore del mondo tessile, e l’architetto romano Roberto Anichini.