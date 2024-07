A Washington, in occasione dei festeggiamenti per i 75 anni della Nato, vertice con la partecipazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A Bagnaia, in provincia di Siena, assemblea pubblica intitolata “L’Europa e le nuove sfide della globalizzazione, rischi ed opportunità per le imprese” organizzata da Confindustria Toscana Sud. Interverranno, tra gli altri, Alberto Forchielli partner fondatore Mindful capital partners, Ferdinando Nelli Feroci presidente Istituto affari internazionali, Emanuele Orsini presidente Confindustria.

All’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Economia, in via del Castro Laurenziano, “Tecnologie blockchain al servizio di attività benefiche: workshop internazionale sulla ‘criptofilantropia’”.

A Milano, a Palazzo Mezzanotte, “L’investimento nell’immobiliare retail in Italia: le opportunità offerte dalle società quotate”, conferenza organizzata da Intesa Sanpaolo, Eurocommercial Properties e Igd Siiq. Interventi di Stefania Trenti responsabile Industry & local economies research Intesa Sanpaolo, Silvia Gandellini head of capital markets Cbre, Roberto Zoia (a.d. e d.g. Igd, Evert Jan Van Garderen ceo Eurocommercial, Roberto Fraticelli cfo Eurocommercial, Alberto Francese responsabile corporate broking research Intesa Sanpaolo, Arianna Terazzi corporate broking research Intesa Sanpaolo.

A Milano, nel Politecnico, presentazione “Hydrogen innovation report 2024: sfide e azioni concrete per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno”, con Antonio Gozzi presidente Federacciai, Agostino Re Rebaudengo presidente Elettricità Futura, Marco Mazzi head of regulatory affairs Italy Rwe, Giovanna Pozzi director H2 project development Snam, Luca Ventorino dipartimento energia Mase.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa al sopralluogo presso il cantiere di Acea Ato2 per il rinnovamento della rete idrica di Corso Francia, nel tratto tra via Flaminia e via di Vigna Stelluti.

A Roma, nell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, presentazione della “Partita del cuore 2024′, con il presidente del Bambino Gesù Tiziano Onesti, il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai Marcello Ciannamea e il vicepresidente dell’Associazione Nazionale Cantanti Paolo Vallesi.

Il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma è tornato in possesso, dopo un’assenza durata oltre 15 anni, grazie al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, un patrimonio di 56 monete di notevole pregio e rarità, appartenenti al Medagliere del Museo Archeologico. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre al direttore della Pilotta Stefano L’Occaso, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma Alfonso D’Avino, il sindaco del Comune di Parma Michele Guerra, il Comandante del Gruppo Carabinieri Tpc di Monza Giuseppe Marseglia, il Comandante del Nucleo Carabinieri Tpc di Bologna Giuseppe De Gori, la soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza Maria Luisa Laddago e l’ex direttore della Pilotta, e attuale direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verde. L’indagine è stata sviluppata dopo essere venuti a conoscenza della vendita da parte di una casa d’aste di San Marino di una moneta in oro, “Fiorino, emesso dalla Repubblica di Firenze (XII-XV sec), Zecca di Firenze 1284”, proveniente dal furto di 386 monete antiche e denunciato il 3 luglio 2009.

Il 23 luglio in prima serata su RaiDue andrà in onda il documentario “Generazione di Fenomeni – La miglior squadra di pallavolo del XX secolo”. Scritto da Paolo Borraccetti e Filippo Nicosia, da un’idea di Andrea Zorzi, e diretto dallo stesso Borraccetti, prodotto da Dinamo in collaborazione con Rai Documentari, con il Patrocinio di Coni e Fipav, racconta la storia della nazionale italiana di pallavolo degli anni ’90 che ha vinto tre volte consecutivamente il titolo di “campione del mondo” (1990, 1994, 1998), e che nel 2001 è stata nominata la “squadra di pallavolo più forte del XX secolo”. Il documentario andrà in onda pochi giorni prima dell’inizio delle Olimpiadi di Parigi, alle quali parteciperà la nazionale italiana di pallavolo guidata da Ferdinando De Giorgi, ex componente della squadra degli anni Novanta.