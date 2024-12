A Bruxelles è in programma il Consiglio europeo con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

A Mosca, conferenza stampa di fine anno di Vladimir Putin.

Oggi e domani, nell’aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati si svolgono gli Stati Generali dell’Università. Apertura dei lavori con i saluti del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e del ministro della Salute, Orazio Schillaci. A seguire, il presidente Crui, Giovanna Iannantuoni. Tra i relatori, il premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi.

A Roma, nella sede Crea, presentazione dell’Annuario dell’Agricoltura Italiana 2023.

A Palazzo San Macuto, nella sala del Refettorio, presentazione del numero unico di Arel su “Nino Andreatta – Ricordi, analisi, documenti inediti a 25 anni dal suo silenzio”, a cura di Mariantonietta Colimberti. Dopo il saluto del vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani, interverranno Pierferdinando Casini, Enrico Letta, Romano Prodi, Walter Veltroni.

Alla Presidenza del Consiglio, sala Polifunzionale, Ispra presenta il Rapporto rifiuti urbani 2024. Dopo i saluti istituzionali del viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava, e del presidente Ispra Snpa, Stefano Laporta, del dossier parlerà Maria Siclari, direttore generale Ispra. Con il presidente del Cic – Consorzio Italiano Compostatori, Lella Miccolis, il direttore generale Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi, Simone Fontana, il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini .

A Roma, nel Palazzo Wedekind, il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, presenta la nuova versione dell’App “Inps Mobile”.

A Roma, nel Centro Congressi Rospigliosi, assemblea nazionale Coldiretti sul tema “Eccezionalismo agricolo e disordine virtuoso”, Un momento cruciale di riflessione e confronto sul futuro dell’agricoltura italiana e sulle sfide del settore agroalimentare. L’incontro offrirà una piattaforma per approfondire alcuni temi chiave tra cui la sovranità alimentare, l’Europa e le ripercussioni dovute alla situazione geopolitica in un contesto in continua evoluzione. “Padroni di casa” il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, e il presidente, Ettore Prandini: l’evento vedrà la presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto e l’intervento in video del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. Tra gli interventi da segnalare, quelli di Dario Fabbri, direttore di Domino, Domenico Quirico, reporter e caposervizio esteri del quotidiano La Stampa, Monica Maggioni, direttore editoriale per l’offerta formativa della Rai, Roberto Weber, presidente Centro Studi Divulga, e Felice Adinolfi, direttore del Centro Studi Divulga.

A Roma, Cdp presenta il Piano strategico 2025-2027 intitolato “Oggi, per l’Italia del futuro” con il presidente Giovanni Gorno Tempini e l’a.d. Dario Scannapieco.

A Caivano, nel Parco Verdi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, visita il Polo Millegiorni di Save The Children e inaugura il nuovo sistema di videosorveglianza urbana integrata del comando di Polizia locale.

A Roma, nel Ministero della Cultura, presentazione dell’edizione 2024 di “Minicifre della cultura”, raccolta dei principali dati statistici in Italia nei settori artistici.

Si intitola “joyn! Un viaggio nel mondo Nutella® per i suoi 60 anni” la mostra che viene presentata oggi a Roma negli spazi del Maxxi, a cura di Chiara Bertini in collaborazione con Ferrero. L’iconico prodotto del Made in Italy comincia la sua storia in un piccolo laboratorio di pasticceria ad Alba, in Piemonte, subito dopo la guerra. Nel 1946 Pietro Ferrero, pasticcere piemontese, crea l’antenato di Nutella®, Pasta Gianduja o Giandujot. La mostra ripercorre la storia di Nutella® evidenziando alcuni momenti salienti della Ferrero, guidata oggi da Giovanni Ferrero, terza generazione della famiglia fondatrice. Il percorso espositivo, “dalle forme avvolgenti che evocano la spalmabilità”, prosegue ispirandosi ad una grande piazza di città – luogo di molti eventi nella storia di Nutella® – punto d’incontro e ritrovo in cui i protagonisti diventano i fan di tutti i tempi a cui è dedicato un grande wallpaper realizzato da Francesca Gastone, illustratrice che utilizza fotografie, materiali di archivio storici e contemporanei combinando tecniche analogiche e digitali. Per giocare con la storia e la visione del mondo Nutella®, approfondimenti da esperire sensorialmente, per interagire e “lasciare una traccia” per creare un momento di gioia condivisa. Visibile dal 20 dicembre e fino al 25 aprile del prossimo anno.

Un ospite attesissimo torna a Roma, a Santa Cecilia, per l’ultimo concerto dell’anno: Gustavo Dudamel, tra le più interessanti e influenti bacchette della scena internazionale, sale sul podio dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che per prima l’ha ospitato in Italia nel 2005, per dirigere “Lo Schiaccianoci” di Čajkovskij. Per la prima volta a Santa Cecilia, stasera sarà eseguito l’integrale del balletto in forma di concerto. Dudamel, attualmente direttore musicale e artistico della Los Angeles Philharmonic e Direttore Musicale della Simón Bolívar Symphony Orchestra, si confronta con un classico natalizio, presentando al pubblico dell’Accademia di Santa Cecilia un repertorio che ha già avuto modo di dirigere in passato in più occasioni, incidendone anche una versione per la Deutsche Grammophon insieme alla Los Angeles Philharmonic.