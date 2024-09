Ad Avellino, nell’Hotel de la Ville, Fratelli d’Italia organizza la conferenza programmatica regionale Campania “L’Italia è cambiata, cambiamo la Campania”, con Edmondo Cirielli viceministro degli Affari Esteri. A seguire, “Legalità e sicurezza per cambiare la Campania” con Matteo Piantedosi ministro dell’Interno, e “Diritto alla salute. Un nuovo modello di sanità per la Campania” con Orazio Schillaci ministro della Salute.

A Roma, sull’isola Tiberina, nella Basilica di San Bartolomeo, “La strage. L’agenda rossa di Paolo Borsellino e i depistaggi di via d’Amelio”. Presentazione del libro di Vincenzo Ceruso, palermitano e allievo di don Pino Puglisi, con Lucia Borsellino e Chiara Colosimo presidente della commissione Antimafia.

A Roma, a piazza del Popolo, nella Chiesa degli Artisti, ultimo saluto al giornalista Luca Giurato.

A Roma, nella sede della Rai, presentazione della nuova edizione di “Domenica In”, con Angelo Mellone e Mara Venier.

A Roma, nel Museo Ebraico, presentazione della “Giornata Europea della Cultura Ebraica”, che arriva alla sua edizione numero 25 e che quest’anno avrà luogo domenica 15 settembre con il tema della “famiglia”. Interventi del rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni, del presidente della Comunità Ebraica di Roma Victor Fadlun, della vicepresidente e assessore alla Cultura della Comunità Ebraica di Roma Antonella Di Castro, dell’assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre e del direttore generale dell’Enciclopedia Treccani Massimo Bray.

A Roma, nel Parco Nomentano, terza giornata di “Terra!”, la prima festa nazionale dell’Alleanza Verdi Sinistra. Oggi è in programma un incontro su “Garantire il diritto alla salute” con Ignazio Marino, Nino Cartabellotta e Ilaria Cucchi. A seguire, “Usa e getta. Trump rischio democratico?” con Luca Celada, Ferruccio Sansa, Ida Dominijanni, Gerardo Greco e Nichi Vendola.

L’Apiario Masaf, ovvero gli alveari installati sulla terrazza del ministero dell’Agricoltura, sono stati presi d’assalto dai calabroni. La Fai, Federazione Apicoltori Italiani che, con specifica convenzione, ha in carico la gestione degli alveari nella sede di via XX settembre, a Roma, iniziativa lanciata in occasione della “Giornata mondiale delle api” nel maggio 2023, afferma che le due colonie nei prossimi giorni verranno reintegrate con api italiane (Apis mellifera ligustica, Spinola 1806), la sottospecie che la vigente legislazione tutela grazie alla legge 313/2004 per la disciplina dell’apicoltura.

Inaugura oggi a Padova “Touch Rigenera Clinic”, un luogo dedicato al benessere della persona, alla bellezza e alla salute, dove innovazione e attenzione al paziente si incontrano. “Questa clinica”, raccontano i tre founder Giorgia Matteucci, Krizia Renzo e Angelo Di Vita, “nasce dalla nostra passione condivisa per l’estetica e la medicina, un sogno che abbiamo coltivato a lungo e che ha preso forma grazie alla sinergia tra le nostre competenze. Attraverso trattamenti innovativi per la cura dell’acne, flebo di ozono e vitamine, tecnologie leader sul mercato come quelle di Alma Lasers e molte altre soluzioni personalizzate per le esigenze di ciascun individuo, abbiamo deciso di offrire un approccio innovativo per il trattamento e la conservazione della bellezza naturale”. Touch Rigenera Clinic è il primo poliambulatorio a Padova di medicina anti-aging, con l’obiettivo di “prevenire e rallentare il processo di invecchiamento cellulare, organico, cerebrale, muscolo scheletrico e cutaneo. L’ossigeno ozonoterapia, attraverso la combinazione di ozono e ossigeno, offre ottimi risultati su varie patologie e viene usata sia come terapia antietà che contro le infiammazioni croniche. Tra i servizi proposti inoltre la terapia antalgica che si focalizza sui metodi più efficaci per alleviare gli stati di dolore cronico o acuto”. Tra gli ospiti del cocktail di apertura, l’attrice Martina Stella.