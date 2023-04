Oggi, lunedì 3 aprile, nella sala Walter Tobagi della Fnsi, la Federazione nazionale stampa italiana, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale presenta e illustra il “Rapporto sul regime speciale 41-bis nelle carceri italiane”, interverrà il presidente del Collegio del Garante Mauro Palma.

A Roma, a palazzo Mattei di Paganica, sede dell’Enciclopedia Italiana, conosciuta dal grande pubblico come Treccani, è in programma la presentazione del volume “Lo stato (im)mortale. I pubblici poteri tra globalizzazione ed era digitale” di Lorenzo Casini. Introdurrà l’incontro Giuliano Amato e dialogheranno Sabino Cassese, Dario Franceschini e Giulio Napolitano.

Alla Farnesina, nella sala Aldo Moro, conferenza stampa al termine della riunione ministeriale sui Balcani Occidentali presieduta dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani.

Presso la Fondazione Einaudi, nella romana via della Conciliazione, incontro su “Gli accordi di Abramo e la dimensione europea quali possibilità di cooperazione?”, con Giulio Terzi di Sant’Agata presidente commissione Affari europei del Senato della Repubblica, Alon Bar ambasciatore di Israele in Italia, Naser M.Y. Al Balooshi ambasciatore del Regno del Bahrain in Italia, Youssef Balla ambasciatore del Marocco in Italia, Nicola Monti a.d. Edison, Fiamma Nirenstein senior member Jerusalem Center for Public Affairs, Fabrizio William Luciolli presidente Comitato Atlantico Italiano.

Nel campus Luiss a viale Romania, convegno di presentazione del Quaderno Giuridico Consob 25/2023 sul tema “Tokenizzazione delle azioni e azioni tokens”. Saluti iniziali di Antonio Punzi head del dipartimento di Giurisprudenza Università Luiss Guido Carli, apertura dei lavori di Gianfranco Trovatore per Consob, relazioni di Filippo Annunziata Università Bocconi di Milano, Maurizio Onza Università degli Studi di Brescia, Claudia Sandei Università degli Studi di Padova. Al dibattito interverranno Paolo Carriére Università Bocconi di Milano, Nicola de Luca Università degli Studi Vanvitelli e Università Luiss Guido Carli, Giorgio Gasparri e Tommaso Nicola Poli per Consob. Conclusioni di Alberto Stagno d’Alcontres Università degli Studi di Palermo.

Nella sala delle Bandiere della delegazione del Parlamento Europeo, a Roma, in via IV Novembre, presentazione dell’edizione 2022 dell’International Migration Outlook dell’Ocse, dedicato all’analisi dei recenti sviluppi dei movimenti migratori e dell’inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati internazionali. Oltre al monitoraggio dei recenti cambiamenti politici nella governance della migrazione e nell’integrazione nei Paesi Ocse. Questa edizione include un capitolo speciale sulle risposte politiche al grande afflusso di rifugiati dall’Ucraina e una serie di tre brevi capitoli sugli studenti internazionali che analizzano rispettivamente le tendenze recenti, le politiche di attrazione e di mantenimento e l’impatto economico degli studenti internazionali. L’Outlook comprende anche note sui Paesi e un allegato statistico dettagliato. Saranno messi in luce due fenomeni: la ripresa post-Covid delle migrazioni economiche e la crescente mobilità internazionale per gli studi universitari. L’Italia e l’Europa verranno situate nel quadro più ampio di movimenti, evidenziando come l’Italia si distacca dalle altre nazioni europee, e l’Europa dagli altri Paesi Ocse. L’incontro sarà suddiviso in due sessioni. La prima sarà dedicata a “le migrazioni internazionali per lavoro: la grande ripresa dopo la pandemia”, la seconda a “gli studenti internazionali: un canale di ingresso di profili altamente qualificati”. L’evento è organizzato da Cespi, “think tank indipendente e senza fini di lucro che svolge attività di ricerca e analisi policy oriented, consulenza, valutazione e formazione su numerosi temi rilevanti delle relazioni internazionali. Riconosciuto dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale”.

Su iniziativa del senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia nella commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, nella sala Capitolare presso il chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva , nella romana piazza della Minerva, si svolgerà l’incontro sul tema “Malattia renale cronica – Sfide e obiettivi per una nuova presa in carico”. Parteciperanno, tra gli altri, Franco Zaffini presidente della commissione permanente, e il presidente della Sin, Società italiana di nefrologia, Stefano Bianchi. Chiuderà i lavori il sottosegretario al ministero della Salute Marcello Gemmato.

Oggi lunedì 3 aprile si terrà l’evento “La riforma del mercato elettrico europeo fra concorrenza, sostenibilità e sicurezza degli approvvigionamenti”, organizzato da Elettricità Futura, Utilitalia e Confindustria e ospitato dalla Luiss Business School. Nel corso del pomeriggio è prevista una tavola rotonda con le principali istituzioni comunitarie ed europee del settore in merito alla proposta di nuovo market design elettrico presentata dalla Commissione Europea lo scorso 14 marzo. Le conclusioni saranno tenute dal ministro all’Ambiente e alla sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il programma prevede i saluti introduttivi di Raffaele Oriani dean Luiss Business School, Aurelio Regina presidente del Gruppo Tecnico Energia di Confindustria, Filippo Brandolini presidente Utilitalia, Agostino Re Rebaudengo presidente Elettricità Futura. Dopo l’intervento di Stefano Besseghini presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, alla tavola rotonda parteciperanno Stefano Grassi capo gabinetto della Commissaria Europea all’energia Kadri Simson, Federico Boschi capo dipartimento Energia del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Clara Poletti componente del collegio di Arera e presidente del board Acer, Simone Mori rappresentante italiano del board di Eurelectric, Francesco Del Pizzo direttore strategie di sviluppo rete e dispacciamento Terna, Massimo Beccarello senior advisor transizione energetica Confindustria.

Nella giornata di oggi, lunedì 3 aprile, il ministero dell’Università e della ricerca, Confindustria e Crui, Conferenza dei rettori delle università italiane, organizzano il webinar “I Dottorati innovativi: importante occasione di collaborazione tra ricerca e industria”, aperto a tutti, al fine di fornire agli interessati informazioni chiare sul meccanismo dei dottorati innovativi con le imprese promossi nell’ambito del Pnrr: illustrando la misura, le modalità di adesione, le tempistiche, le procedure operative più funzionali, gli sviluppi e le opportunità. Gli organizzatori sottolineano che “il Pnrr ha posto come uno dei pilastri dell’attività su R&S&I i dottorati innovativi (internazionali, intersettoriali e interdisciplinari) che puntano a una migliore integrazione della ricerca con i bisogni del sistema produttivo nazionale e con i contesti internazionali. La Missione 4, Componente 2, Investimento 3.3 del Pnrr prevede, infatti, l’introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese che cofinanziano le borse al 50% e promuove l’assunzione di ricercatori da parte delle stesse”. Evidenziano inoltre che “con il Dm 117 del 2 marzo 2023 è partito, per l’anno accademico 2023/2024, il nuovo bando per 13.292 borse di dottorati innovativi (delle quali il 40% – 5.317- destinate alle Università con sede nel Mezzogiorno) aperti alle imprese, il cui scopo è formare figure dotate di competenze di ricerca scientifica avanzata e professionalità di alto livello. Si tratta di azioni su cui lavorano insieme università (statali e non) e imprese, con l’obiettivo di attivare dottorati inseriti su progetti condivisi con le imprese, facilitando anche l’inserimento di risorse qualificate nelle imprese, e di favorire anche attraverso i dottorati la collaborazione tra sistema pubblico di ricerca e imprese. Il dottorato innovativo vede le imprese protagoniste, perché nasce da un loro progetto/bisogno di innovazione e prevede che il dottorato sia inserito su un progetto reale di ricerca di interesse per l’impresa. E’ una grande opportunità per rafforzare la capacità del Paese di vincere le sfide globali che ci attendono”.

“Falena” di Nico Vascellari entra a far parte delle collezioni del Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, a Roma, e Triennale Milano, grazie alla donazione dell’artista. L’opera è stata prodotta grazie al supporto di gloTM e presentata all’interno del progetto gloTM for art lo scorso settembre in occasione dell’iniziativa Il Mare a Milano sulla riva della Darsena, dove l’energia solare alimentava il lento movimento circolare delle sue centinaia di falci. Oggi “Falena” entra nelle collezioni creando un asse artistico di congiunzione tra le due città. Le due grandi sculture in metallo e oro saranno presentate nella serata di oggi, lunedì 3 aprile, al Maxxi, e il 14 aprile alla Triennale di Milano. “Falena” è un’installazione monumentale composta da falci placcate d’oro che, montate radialmente su cinque livelli sovrapposti, creano una grande forma circolare di 2 metri e mezzo di diametro che evoca il sole e i suoi raggi. L’opera racchiude diverse simbologie che rimandano al sacro, al divino e, nel contempo, al lavoro nei campi, ai riti, alla magia. Al Maxxi “Falena” sarà esposta su una delle pareti di cemento della grande lobby del museo, con ingresso libero, catturando lo sguardo dei visitatori con le sue lame di luce. In Triennale Milano, l’opera verrà installata esternamente, sul lato accanto alla facciata d’ingresso, permettendo ai visitatori di fruire liberamente dell’interazione con la luce e con l’ambiente circostante. Bartolomeo Pietromarchi, direttore Maxxi Arte sottolinea che Vascellari è un “artista già presente nelle nostre collezioni con altri importanti lavori, a partire da ‘Revenge’ con cui nel 2007 vinse il ìPremio per la Giovane Arte Italiana’. Siamo grati all’artista per la generosità di questa donazione e a gloTM for art per il prezioso sotegno all’arte contemporanea. E siamo felici di rinnovare, insieme a Triennale Milano, la proficua collaborazione tra istituzioni pubbliche e aziende private”. Da parte di Damiano Gullì, curatore Arte contemporanea e Public Program di Triennale Milano, si evidenzia che “con ‘Falena’ Vascellari introduce una riflessione sull’uomo, il suo lavoro e le forze trasformative della natura. L’oggetto-falce, già desemantizzato e risemantizzato da artisti quali Andy Warhol, Franco Angeli ed Enzo Mari, qui dissociata dal martello, mantiene una dimensione comunque politica per aprirsi a immaginari ancestrali nel recupero di un più profondo elemento magico primario. Siamo felici che quest’opera, grazie all’artista e gloTM for art, entri nella Collezione di Triennale Milano e che questa occasione sia generativa di una nuova collaborazione con una istituzione a noi molto vicina come il Maxxi”. La diffusione della cultura è alla base del progetto itinerante gloTM for art, una iniziativa voluta dal brand, che ne ha affidato la direzione artistica a Cristiano Seganfreddo, per promuovere sul territorio italiano il lavoro di artisti contemporanei, favorendo un processo di democratizzazione dell’esperienza artistica. “Con il progetto artistico gloTM for art abbiamo sostenuto la creazione di Vascellari, e siamo oggi molto contenti che l’opera entri al Maxxi e a Triennale Milano. gloTM for art nasce per restituire al territorio italiano un valore sociale e culturale. Siamo molto orgogliosi di poter collaborare con due tra le maggiori realtà museali del nostro paese ed arricchire così le loro collezioni con un’opera d’arte contemporanea di uno degli artisti più amati dal pubblico”, commenta Antonino Grosso, Head of Brand&Activation di Bat Italia, “gloTM, attraverso il progetto gloTM for art, vuole esprimere concretamente il suo impegno di mecenate, assumendo un ruolo chiave nel supportare l’arte in tutte le sue forme e promuovendo uno scambio continuo con la comunità, in sintonia con la filosofia della marca che invita sempre a sperimentare la curiosità verso il bello e verso gli altri”.