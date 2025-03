Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata di sabato 22 sarà nel romano Hotel Cavalieri Waldorf Astoria per il “Forum della cultura dell’olio e del vino” organizzato dalla Fondazione Italiana Sommelier.

A Strasburgo il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana incontra Ruslan Stefanchuk, presidente della Verkhovna Rada di Ucraina.

Alla Camera dei Deputati, nell’aula dei Gruppi Parlamentari, convegno internazionale “Acqua: cura della risorsa e accesso universale. Verso il Forum Euromediterraneo dell’Acqua di Roma 2026”. Il prossimo anno Roma ospiterà il primo Forum euromediterraneo dell’acqua. Il forum, che finora ha interessato i soli paesi dell’area del Mediterraneo, per la prima volta coinvolgerà anche tutti gli stati europei e dei Balcani. Con Paolo Barelli, capogruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati; Maria Spena, presidente Comitato One Water Italy; Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione.

In Canada, a Ottawa, sono stati restituiti all’Italia tre beni culturali, ovvero una reliquia ossea, una capsella contenente più reliquie e una statuetta lignea, provenienti dalla Basilica di San Nicola di Bari e sequestrati dalla Canadian Border Service Agency. La restituzione è avvenuta al termine dell’evento “Canada-Italy Symposium on Crimes Against Cultural Property”, organizzato dal ministero della cultura canadese per discutere dell’impegno comune nella lotta al traffico illecito di beni culturali, al quale è intervenuto il Comandante dei Carabinieri per la Tutela Patrimonio Culturale, generale Francesco Gargaro. “Ringrazio le autorità canadesi per aver restituito all’Italia tre preziosi oggetti sacri esportati illecitamente. È un importante gesto di collaborazione verso il governo italiano e un segno di rispetto verso il patrimonio religioso e culturale relativo a San Nicola di Bari”, ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri inaugura il parco di affaccio sul Tevere Oasi Naturalistica Lungotevere delle Navi.

A Roma, nella Nuvola, oggi e domani “Forma – Prospettive di Moda, Arte e Creatività”, il primo festival interamente dedicato ai giovani talenti delle accademie di moda. Un evento unico, con tutti gli istituti romani insieme per promuovere un sistema Roma sul settore del fashion e del design, con un palcoscenico d’eccezione per i talenti del futuro. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Moda, Turismo, Sport e Grandi Eventi, guidato da Alessandro Onorato, e dalla Regione Lazio con l’Assessorato allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione, sotto la guida di Roberta Angelilli. L’evento, inoltre, rientra nel progetto “Roma Smart Tourism”, finanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità. Protagonista l’Accademia del Lusso, con sedi a Roma in piazza di Spagna e a Milano in via Montenapoleone, due luoghi d’eccellenza della moda e del lusso.

Aria di primavera, è tempo di Casaidea, appuntamento fieristico, con ingresso aperto al pubblico e gratuito per tutta la durata della manifestazione, atteso dalle migliaia di visitatori che potranno scoprire in nove giorni anteprime e novità per spazi interni ed esterni, soluzioni in un mix tra innovazione e tradizione. Dal 22 al 30 marzo alla Fiera di Roma, la manifestazione organizzata da Moa Società Cooperativa celebra la sua 50a edizione e presenta idee altamente qualificate e specializzate. Ampio spazio dedicato all’artigianato di alta qualità che rappresenta le maestrie del territorio negli stand di Camera di Commercio di Roma e Regione Lazio, presenti con una collettiva di oltre 60 imprese partecipanti. Taglio del nastro sabato 22 marzo, con un evento inaugurale al quale parteciperanno Roberta Angelilli, vicepresidente Regione Lazio e Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio; Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio Regionale del Lazio; Giordano Rapaccioni, segretario Cna Roma; Michelangelo Melchionno, presidente Fondazione della Mobilità del Lazio. Tutti accolti dal presidente di Moa Società Cooperativa, Massimo Prete.

Nell’ambiente protetto del Parco del Castello di Miradolo di San Secondo di Pinerolo si trovano oltre 130 giovani esemplari di camelie, moltissime delle quali uniche in Italia, propagate da piante vetuste appartenenti a due tra le collezioni di camelie più antiche e pregevoli d’Italia, provenienti dal giardino dell’ex Albergo Eden di Verbania Pallanza e dal Parco di Villa Durazzo Pallavicini di Genova Pegli. Alle 30 camelie ottocentesche introdotte dalla contessa Sofia Cacherano di Bricherasio, ultima discendente della famiglia e proprietaria della dimora fino al 1950, si affiancano così le 130 nuove cultivar, recuperate e salvate dall’abbandono. La collezione di Miradolo offre fioriture a scalare con colorazioni dal bianco puro sino al rosso intenso, passando per le diverse sfumature di rosa. Per scoprire questa grande varietà sono in programma sabato 29 e domenica 30 marzo laboratori didattici a tema, degustazioni di tè e piccola pasticceria, visite guidate, occasioni uniche di approfondimento e di promozione della cultura botanica e del paesaggio.

Ad Amman il 18 e 19 maggio si svolgerà la prima edizione di Mena Travel Market Forum, un nuovo evento internazionale dedicato al futuro del turismo. Promosso in collaborazione con il Jordan Tourism Board come partner strategico, Mena Travel Market mira a posizionare la Giordania come un hub per l’innovazione e la collaborazione nel settore del turismo internazionale. L’evento riunirà i principali stakeholder del Medio Oriente, del Nord Africa e di altri paesi per esplorare il futuro dei viaggi, presentare tecnologie all’avanguardia e promuovere partnership che daranno forma al settore per gli anni a venire.